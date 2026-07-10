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Colômbia condena ameaças a jogador após eliminação na Copa do Mundo

Jogador perdeu uma chance clara contra a Suiça

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 20:52
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jáminton Campaz em ação pela Colômbia em amistoso pré-Copa
Jáminton Campaz em ação pela Colômbia em amistoso pré-Copa (Foto: David Ramos/AFP)

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) repudiou nesta sexta-feira (10) as ameaças dirigidas a Jáminton Campaz e à família do jogador após a eliminação da Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em nota oficial, a entidade manifestou apoio ao atacante, condenou os episódios de intimidação e solicitou que a Procuradoria-Geral do país investigue o caso para identificar e responsabilizar os autores das mensagens.

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    Campaz passou a ser alvo de ataques nas redes sociais depois da derrota para a Suíça. A seleção colombiana foi eliminada nos pênaltis por 4 a 3, após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. Aos 114 minutos, o atacante desperdiçou uma grande oportunidade ao finalizar por cima do gol diante do goleiro adversário. Na disputa por pênaltis, ele converteu sua cobrança, mas os colombianos acabaram derrotados.

    Nos dias seguintes ao jogo, jornalistas colombianos divulgaram capturas de tela de mensagens ofensivas publicadas nas redes sociais do jogador. Segundo a imprensa local, uma das ameaças fazia referência à filha de Campaz. O atacante também se pronunciou sobre o caso e pediu respeito, afirmando que a paixão pelo futebol não pode justificar o ódio ou o medo.

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    Confira a nota da Federação Colombiana

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    • A Federação Colombiana de Futebol informa à opinião pública que rejeita de forma categórica as ameaças contra a vida e a integridade de Jáminton Campaz e de sua família, proferidas após a partida entre as seleções da Colômbia e da Suíça.

    Nenhum atleta, nem qualquer membro de seu entorno, deve ser alvo de intimidações por representar o país em um evento esportivo.

    O Comitê Executivo da Federação Colombiana de Futebol manifesta sua total solidariedade e apoio a Jáminton Campaz, à sua família, a todos os jogadores da Seleção Colombiana e à delegação em geral. Da mesma forma, solicita à Procuradoria-Geral da Nação que conduza, com a maior celeridade possível, as investigações necessárias para identificar, processar judicialmente e responsabilizar os autores desses fatos.

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    A FCF reitera que as jogadoras e os jogadores que integram nossas seleções nacionais assumem a honra de vestir a camisa da Colômbia com disciplina, comprometimento, profissionalismo e um profundo amor pelo país.

    Cada vez que entram em campo, fazem isso com a convicção de dar o seu máximo esforço e com o único propósito de representar dignamente a Nação e alcançar o melhor resultado possível.

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    O futebol deve ser um espaço de união, respeito e esperança, nunca um cenário para o ódio, a intimidação ou a violência. Por isso, a FCF faz um apelo a todos os colombianos para que as diferenças próprias da competição esportiva jamais se traduzam em ameaças ou agressões contra aqueles que dedicam suas vidas a representar o país.

    Proteger nossos atletas também é proteger os valores do esporte e o orgulho que une milhões de colombianos em torno da Seleção Colombiana.

    Jáminton Campaz em ação pela Colômbia em amistoso pré-Copa
    Jáminton Campaz em ação pela Colômbia em amistoso pré-Copa (Foto: David Ramos/AFP)

    O episódio ocorre 32 anos após um dos casos mais marcantes da história do futebol colombiano. Em 1994, o zagueiro Andrés Escobar foi assassinado em Medellín poucas semanas depois da Copa do Mundo dos Estados Unidos, na qual marcou um gol contra na derrota para a seleção anfitriã.

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