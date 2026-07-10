Merino salva novamente a Espanha e sonha com título da Copa: 'Muito feliz'
Meia, assim como contra Portugal, saiu do banco e decidiu para La Roja
Novamente saindo do banco de reservas, Mikel Merino decidiu e colocou a Espanha na semifinal da Copa do Mundo ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, nesta sexta-feira (10). Ele, que já havia marcado sobre Portugal, repetiu a comemoração do pai, o ex-jogador Ángel Merino, e celebrou o momento.
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Na celebração, o camisa 6 da Espanha gira ao redor da bandeirinha de escanteio e recria o gesto do ex-jogador, que brilhou com a camisa do Osasuna no fim da década de 1980 e início de 1990.
— Feliz. Ainda não acredito. Fiz uma vez e agora de novo. Voltou a acontecer, estou muito feliz. É algo que mexe o mundo todo com a beleza do futebol. Dar alegria a tantas pessoas, não só na Espanha, mas no mundo. Estamos a dois jogos (do título). É um sonho. Tomara que consigamos — disse Merino, após a partida.
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Merino coloca a Espanha na semifinal
Aos 42 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, o jovem zagueiro Cubarsí teve espaço e arriscou de média distância. Lammens se complicou, deu rebote para frente e Mikel Merino, que acabara de entrar, marcou em seu primeiro toque na bola.
A seleção espanhola, voltará a campo na terça-feira (14), novamente às 16h (de Brasília), para a grande semifinal do Mundial contra a França de Mbappé, Dembélé, Olise e mais craques.
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