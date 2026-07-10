Benfica x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso
Valendo taça, equipes se enfrentam na tarde deste sábado (11)
Flamengo e Benfica se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 15h30 (de Brasília), em duelo que vale o Troféu do Algarve. A partida será disputada no Estádio de Algarve, que terá casa cheia com todos os ingressos vendidos, e será transmitida pelo Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.
Análise: contra o Benfica, Cebolinha, do Flamengo, revive capítulo mais desafiador da carreira
Com dois gols de Fernanda, Flamengo goleia Peñarol e vai à final da Ladies Cup
Bap, do Flamengo, se encanta por Danilo, do Botafogo: ‘É um belo jogador’
Ficha do jogo
Flamengo jamais perdeu para o Benfica
O Flamengo entra em campo em busca de manter um retrospecto brilhante diante do Benfica. Em nove confrontos entre as equipes, o time brasileiro soma seis vitórias e três empates. Ou seja, nunca foi derrotado pelos portugueses.
O último encontro aconteceu em 1997, quando o Rubro-Negro goleou por 5 a 2, com gols de Sávio, Iranildo, Lúcio, Rodrigo Mendes e Fábio Baiano.
Flamengo está invicto na intertemporada
Na preparação para o segundo semestre da temporada, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o River Plate e venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0.
Como chega o Benfica 🔴⚪
Em pré-temporada, o Benfica vive um período de mudanças. O clube precisou lidar com a saída do técnico José Mourinho, que assumiu o Real Madrid. Para substituí-lo, a equipe portuguesa contratou Marco Silva, ex-Fulham e Everton, da Inglaterra.
Além da troca no comando técnico, o time de Lisboa apresentou novidades no elenco, como Clément Lenglet e Kamiński. Por outro lado, perdeu jogadores importantes, entre eles Otamendi, que se transferiu para o River Plate, e Sidny Lopes Cabral, negociado com o Trabzonspor.
Como chega o Flamengo 🔴⚫
Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando o técnico Leonardo Jardim escalou uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Flamengo com o Benfica deve contar com o que o treinador tem de melhor à disposição.
Os jogadores que defenderam suas seleções na Copa do Mundo ainda não se reapresentaram e não viajaram com a delegação para Portugal. Por isso, estão fora da partida. Já Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão muscular, é dúvida, assim como Ayrton Lucas, que deixou o amistoso contra o River Plate com dores.
Tudo sobre o jogo entre Benfica x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Benfica 🆚 Flamengo
🏆 Amistoso - Troféu do Algarve,
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).
👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, getv e Band.
🕴️ Arbitragem: Não divulgado
🚩 Assistentes: Não divulgado
📺 VAR: Não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Benfica (Técnico: Marco Silva)
Trubin; Alexander Bah, António Silva, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea; Rafa Silva, Georgiy Sudakov e Prestianni; Vangelis Pavlidis.
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo (Lorran); Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Tênis
Djokovic x Sinner na semifinal de Wimbledon; horário e onde assistirHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10/07)Há 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/07/2026)Há 4 horas
Vôlei
Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistirHá 14 horas
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (09/07)Há 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (09/07/2026)Há 1 dia
Mais LANCE!