Benfica x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso Valendo taça, equipes se enfrentam na tarde deste sábado (11)

Flamengo e Benfica se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 15h30 (de Brasília), em duelo que vale o Troféu do Algarve. A partida será disputada no Estádio de Algarve, que terá casa cheia com todos os ingressos vendidos, e será transmitida pelo Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo BEN FLA Amistoso Troféu do Algarve Data e Hora sábado, 11 de julho, às 15h30 (de Brasília) Local Estádio Algarve, em Algarve (POR) Árbitro Não divulgado Assistentes Não divulgado Var Não divulgado Onde assistir

Flamengo jamais perdeu para o Benfica

O Flamengo entra em campo em busca de manter um retrospecto brilhante diante do Benfica. Em nove confrontos entre as equipes, o time brasileiro soma seis vitórias e três empates. Ou seja, nunca foi derrotado pelos portugueses.

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O último encontro aconteceu em 1997, quando o Rubro-Negro goleou por 5 a 2, com gols de Sávio, Iranildo, Lúcio, Rodrigo Mendes e Fábio Baiano.

Flamengo está invicto na intertemporada

Na preparação para o segundo semestre da temporada, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o River Plate e venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0.

Jogadores do Flamengo posam juntos para comemorar vitória sobre o Lausanne-Sport em amistoso disputado em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Benfica 🔴⚪

Em pré-temporada, o Benfica vive um período de mudanças. O clube precisou lidar com a saída do técnico José Mourinho, que assumiu o Real Madrid. Para substituí-lo, a equipe portuguesa contratou Marco Silva, ex-Fulham e Everton, da Inglaterra.

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Marco Silva em conversa com os jogadores do Benfica (Foto: Divulgação/Benfica)

Além da troca no comando técnico, o time de Lisboa apresentou novidades no elenco, como Clément Lenglet e Kamiński. Por outro lado, perdeu jogadores importantes, entre eles Otamendi, que se transferiu para o River Plate, e Sidny Lopes Cabral, negociado com o Trabzonspor.

Como chega o Flamengo 🔴⚫

Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando o técnico Leonardo Jardim escalou uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Flamengo com o Benfica deve contar com o que o treinador tem de melhor à disposição.

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Pedro ao lado de Leonardo Jardim durante treino do Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Os jogadores que defenderam suas seleções na Copa do Mundo ainda não se reapresentaram e não viajaram com a delegação para Portugal. Por isso, estão fora da partida. Já Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão muscular, é dúvida, assim como Ayrton Lucas, que deixou o amistoso contra o River Plate com dores.

Tudo sobre o jogo entre Benfica x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Flamengo

🏆 Amistoso - Troféu do Algarve,

📆 Data e horário: sábado, 11 de julho, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).

👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, getv e Band.

🕴️ Arbitragem: Não divulgado

🚩 Assistentes: Não divulgado

📺 VAR: Não divulgado.

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Benfica (Técnico: Marco Silva)

Trubin; Alexander Bah, António Silva, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea; Rafa Silva, Georgiy Sudakov e Prestianni; Vangelis Pavlidis.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo (Lorran); Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

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