Técnico da Espanha projeta reencontro com a França: 'Igualmente preocupados' La Roja venceu os últimos dois jogos eliminatórios contra a próxima adversária

Técnico da Espanha, Luis de la Fuente escreveu seu nome como o terceiro treinador na história a levar a seleção a um lugar entre as quatro melhores seleções em uma Copa do Mundo, junto a Guillermo Eizaguirre (1950) e Vicente del Bosque (2010). Após a vitória sobre a Bélgica, nesta sexta-feira (10), em Los Angeles, o comandante da "La Roja" valorizou a vontade da equipe e destacou que a França, rival na semifinal, deve estar preocupada.

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— Pensar que vamos trabalhar para tentar superar a França, eles estarão igualmente preocupados, já que fomos a única equipe no mundo capaz de vencê-los em duas partidas consecutivas — iniciou.

De la Fuente fala dos jogos pela mesma fase, mas na Liga das Nações de 2025 e Eurocopa de 2024, quando a Espanha venceu por 5 a 4 e 2 a 1, respectivamente. Agora, as seleções se cruzam 20 anos depois em mundial.

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A Espanha foi buscar o resultado aos 42 minutos do segundo tempo, com gol de Mikel Merino aproveitando falha do goleiro Lammens. Tanto a vontade da equipe quanto a qualidade do volante foram destacadas pelo técnico.

Luis de la Fuente levou a Espanha à semifinal da Copa (Foto: Paul Ellis/ AFP)

— É a garra da equipe em qualquer circunstância e situação. Reitero meu orgulho em liderar este time, ansioso para crescer e melhorar. Fizemos mais do que o suficiente para vencer com mais tranquilidade. Precisamos reconhecer o quão difícil é vencer — afirmou.

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— Ele tem muitas virtudes, poderia jogar em qualquer seleção ou clube, e para nós ele é perfeito para este time, para este estilo de jogo. Sabemos que sempre que precisarmos dele, ele estará lá — finalizou o técnico da Espanha.

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