logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Espanha projeta reencontro com a França: 'Igualmente preocupados'

La Roja venceu os últimos dois jogos eliminatórios contra a próxima adversária

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 19:27
Atualizado há 6 minutos
Favorite o Lance! no Google
Luis de la Fuente, técnico da Espanha, celebra a classificação para a semifinal da Copa do Mundo
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Paul Ellis/ AFP)

Técnico da Espanha, Luis de la Fuente escreveu seu nome como o terceiro treinador na história a levar a seleção a um lugar entre as quatro melhores seleções em uma Copa do Mundo, junto a Guillermo Eizaguirre (1950) e Vicente del Bosque (2010). Após a vitória sobre a Bélgica, nesta sexta-feira (10), em Los Angeles, o comandante da "La Roja" valorizou a vontade da equipe e destacou que a França, rival na semifinal, deve estar preocupada.

  • Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Merino salva novamente a Espanha e sonha com título da Copa: ‘Muito feliz’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Espanha x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Dê suas notas: Espanha supera Bélgica e está nas semifinais da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • + Merino salva novamente a Espanha e sonha com título da Copa: 'Muito feliz'
    Lamine Yamal vira assunto em Espanha x Bélgica: 'Não consegue'

    continua após a publicidade

    — Pensar que vamos trabalhar para tentar superar a França, eles estarão igualmente preocupados, já que fomos a única equipe no mundo capaz de vencê-los em duas partidas consecutivas — iniciou.

    De la Fuente fala dos jogos pela mesma fase, mas na Liga das Nações de 2025 e Eurocopa de 2024, quando a Espanha venceu por 5 a 4 e 2 a 1, respectivamente. Agora, as seleções se cruzam 20 anos depois em mundial.

    continua após a publicidade
  • Courtois lamenta eliminção da Bélgica na Copa do Mundo

    Bélgica mantém sina: eliminada por campeões mundiais em Copas e Eurocopas; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Goleiro Lammens em ação pela Bélgica com sua camisa amarela e número 12 na Copa do Mundo

    Quem é o goleiro 'vilão' da Bélgica na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Merino salva novamente a Espanha e sonha com título da Copa: 'Muito feliz'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • A Espanha foi buscar o resultado aos 42 minutos do segundo tempo, com gol de Mikel Merino aproveitando falha do goleiro Lammens. Tanto a vontade da equipe quanto a qualidade do volante foram destacadas pelo técnico.

    Luis de la Fuente, de terno preto, é o técnico da Espanha na Copa do Mundo de 2026
    Luis de la Fuente levou a Espanha à semifinal da Copa (Foto: Paul Ellis/ AFP)

    — É a garra da equipe em qualquer circunstância e situação. Reitero meu orgulho em liderar este time, ansioso para crescer e melhorar. Fizemos mais do que o suficiente para vencer com mais tranquilidade. Precisamos reconhecer o quão difícil é vencer — afirmou.

    continua após a publicidade

    — Ele tem muitas virtudes, poderia jogar em qualquer seleção ou clube, e para nós ele é perfeito para este time, para este estilo de jogo. Sabemos que sempre que precisarmos dele, ele estará lá — finalizou o técnico da Espanha.

    + Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Fora de Campo

    Lamine Yamal vira assunto em Espanha x Bélgica: 'Não consegue'

    Há 1 hora
    Time da Espanha reunido comemora gol da classificação contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Espanha supera Bélgica e está nas semifinais da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Merino marcou para a Espanha após falha de Lammens

    Copa do Mundo

    Estrangeiros celebram gol de herói espanhol: 'Tinha que ser'

    Há 2 horas
    Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Merino marca novamente, Espanha bate a Bélgica e vai à semifinal da Copa

    Há 2 horas
    Courtois sentado em campo de uniforme amarelo

    Copa do Mundo 2026

    Atuação de Courtois contra Espanha repercute: 'Um anjo'

    Há 2 horas
    Stale Solbakken, técnico da Noruega, na véspera do jogo com a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Noruega espera que Inglaterra tenha postura diferente do Brasil

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF

    Destaque do UFC critica Neymar e Seleção Brasileira: 'Acabado'

    Michael Oliver após lance bizarro com Dani Olmo em Espanha x Bélgica

    Lance bizarro de árbitro em Espanha x Bélgica viraliza: 'Fez falta'

    Rafaela Pimenta abre o jogo sobre papel do procurador e diversos temas em entrevista exclusiva ao Lance!

    Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030

    Técnico da Suíça, Burat Yakin em coletiva na véspera do jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo

    Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções'

    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo

    França garante premiação milionária por classificação na Copa do Mundo

    Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega

    Qual foi a pior cobrança de pênalti da Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance!

    Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'

    CazéTV transmitirá os jogos da Copa do Mundo de 2026.

    Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileiros