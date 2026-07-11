Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (11/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (11) será marcado pela definição dos dois últimos semifinalistas da Copa do Mundo de 2026. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo pelas quartas de final do Mundial, enquanto Benfica e Flamengo fazem um amistoso internacional que também movimenta a programação esportiva do dia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 11 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
18h – Noruega x Inglaterra – CazéTV
22h – Argentina x Suíça – CazéTV
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Amistoso de Clubes
15h30 – Benfica x Flamengo – Band, Bandplay, Sportv, ge tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no SporTV
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