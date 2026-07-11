Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (11/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

O sábado (11) será marcado pela definição dos dois últimos semifinalistas da Copa do Mundo de 2026. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo pelas quartas de final do Mundial, enquanto Benfica e Flamengo fazem um amistoso internacional que também movimenta a programação esportiva do dia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 11 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

18h – Noruega x Inglaterra – CazéTV

22h – Argentina x Suíça – CazéTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Amistoso de Clubes

15h30 – Benfica x Flamengo – Band, Bandplay, Sportv, ge tv e Premiere

➡️ Clique para assistir no SporTV

Jogadores do Flamengo posam juntos para comemorar vitória do Rubro-Negro sobre o Lausanne-Sport em amistoso disputado em Portugal (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

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