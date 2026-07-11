Quem é o árbitro de Argentina x Suíça nas quartas da Copa do Mundo?
Responsável pela arbitragem tem histórico polêmico na Champions League
Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A Fifa definiu o árbitro João Pinheiro, de Portugal, como o responsável pelo confronto. Conheça com o Lance! o português.
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O árbitro português iniciou a carreira nas categorias domésticas em 2015, pela Liga Portuguesa, e obteve o posição de árbitro internacional no ano seguinte. Na temporada 2022/2023, estreou na Liga dos Campeões. Em agosto passado, apitou a final da Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Tottenham, na qual distribuiu quatro cartões amarelos.
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Contudo, aos 38 anos, João Pinheiro carrega um histórico recente polêmico em competições europeias de alto nível. O episódio que concentra as críticas ocorreu nas semifinais da Liga dos Campeões na última temporada. Pinheiro não marcou um pênalti apontado como claro pelos torcedores do Bayern de Munique, após contato de mão do jogador João Neves, do Paris Saint-Germain, dentro da área.
O árbitro ignorou a infração em meio a protestos intensos dos atletas e da comissão técnica do clube alemão. Vale destacar que, na ocasião, o árbitro de vídeo da partida não interferiu no julgamento.
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João Pinheiro na Copa do Mundo
Na atual edição do Mundial, Pinheiro já acumulou atuações antes da designação para as quartas de final. Na fase de grupos, apitou Suíça e Bósnia; partida encerrada em 4 a 1. Nela, o árbitro exibiu três cartões amarelos e aplicou cartão vermelho direto ao zagueiro bósnio Tarik Mehrić. Nas oitavas de final, conduziu o confronto entre Canadá e África do Sul, com dois cartões amarelos distribuídos.
O jogo de quartas de final contra a Argentina será o primeiro de Pinheiro com a seleção sul-americana em toda a sua trajetória profissional. A Fifa não divulgou justificativa para a escolha do árbitro.
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