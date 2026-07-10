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Lisandro Martínez cobra elenco da Argentina após sustos na Copa do Mundo

Defensor comenta sobre duelo contra a Suíça, pelas quartas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 22:13
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Lisandro Martínez conversa com a imprensa antes do jogo entre Argentina e Suíça, pela Copa do Mundo
Lisandro Martínez conversa com a imprensa antes do jogo entre Argentina e Suíça, pela Copa do Mundo (Foto: Kyle Rivas/AFP)

Lisandro Martínez cobrou o elenco da Argentina após os sustos nos jogos contra Cabo Verde e Egito, na Copa do Mundo. Em zona mista, o defensor da Scaloneta pediu mais concentração ao elenco para o duelo contra a Suíça, pelas quartas de final.

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    - É claro que não gostamos de levar gols. Temos que estar mais concentrados. Foram gols que podíamos ter evitado com mais concentração. E temos que ter mais os pés no chão.

    Na véspera da partida contra a Suíça, Lisandro Martínez admitiu que o elenco da Argentina trabalha para melhorar aspectos que não deram certo contra Cabo Verde e Egito. A Albiceleste busca a classificação, mas com menos sustos.

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    - Não estamos pensando em nenhum rival específico que possa nos preocupar. Estamos focados na Suíça e em nós mesmos. Estamos tentando melhorar, porque sempre há coisas para trabalhar, mas estamos muito concentrados na partida contra a Suíça.

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