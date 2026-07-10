Lisandro Martínez cobra elenco da Argentina após sustos na Copa do Mundo
Defensor comenta sobre duelo contra a Suíça, pelas quartas de final
Lisandro Martínez cobrou o elenco da Argentina após os sustos nos jogos contra Cabo Verde e Egito, na Copa do Mundo. Em zona mista, o defensor da Scaloneta pediu mais concentração ao elenco para o duelo contra a Suíça, pelas quartas de final.
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- É claro que não gostamos de levar gols. Temos que estar mais concentrados. Foram gols que podíamos ter evitado com mais concentração. E temos que ter mais os pés no chão.
Na véspera da partida contra a Suíça, Lisandro Martínez admitiu que o elenco da Argentina trabalha para melhorar aspectos que não deram certo contra Cabo Verde e Egito. A Albiceleste busca a classificação, mas com menos sustos.
- Não estamos pensando em nenhum rival específico que possa nos preocupar. Estamos focados na Suíça e em nós mesmos. Estamos tentando melhorar, porque sempre há coisas para trabalhar, mas estamos muito concentrados na partida contra a Suíça.
Neste sábado (11), a Argentina enfrenta a Suíça, às 22h (de Brasília), em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Em caso de classificação, a Albiceleste irá encarar o vencedor do jogo entre Inglaterra e Noruega.
Veja a provável escalação da Argentina para enfrentar a Suíça
A Argentina deve encarar a Suíça com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).
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