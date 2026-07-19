É hoje! Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo; veja prováveis escalações
Espanhóis buscam o bi, enquanto argentinos podem se sagrar tetracampeões
NEW YORK, NY (EUA) - O melhor futebol do planeta fala espanhol, e o sotaque será conhecido no fim da tarde deste domingo (19). Espanha e Argentina se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 16h (de Brasília) para decidir quem fica com o troféu mais cobiçado da Terra, o da Copa do Mundo.
➡️Análise – Espanha quer a Copa do Mundo pelos lados, Argentina pelo meio
Atual campeã, a Argentina de Lionel Messi vai em busca do Tetra, feito que a igualaria à Itália e à Alemanha, ficando a um único título do Brasil. A Espanha, por sua vez, tenta repetir o sucesso de 2010, quando ganhou a primeira Copa do Mundo, e entrar no grupo que tem Uruguai e França, com duas conquistas.
Espanhóis e argentinos chegam à decisão invictos. O jogo colocará em lados opostos a seleção com a melhor defesa e a com melhor ataque, duas equipes que buscam a posse de bola e que são comandadas por dois amigos: Luis de la Fuente na Espanha, e Lionel Scaloni na Argentina.
A final da Copa do Mundo será acompanhada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expectativa é de que ele entregue a taça ao campeão.
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ESPANHA X ARGENTINA - Copa do Mundo - Final
Quando: domingo, 19 de julho de 2026
Horário: 16h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, NJ (EUA)
Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming)
Prováveis escalações
ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Oyarzabal. (Téc. Luis de la Fuente)
ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Julián Álvarez (Téc. Lionel Scaloni)
Arbitragem
Slavko Vincic ,auxiliado por Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (trio da Eslovênia)
Histórico de confrontos
Espanha e Argentina se enfrentaram 14 vezes na história, e há muito equilíbrio. Até aqui, são seis vitórias para cada lado e dois empates. Entre todas as partidas, apenas uma foi por uma Copa do Mundo: foi em 1966, na Inglaterra, quando os argentinos venceram por 2 a 1 na estreia do Mundial.
Como chegam as equipes
As duas seleções chegam invictas à decisão. Com 19 gols marcados, a Argentina ostenta o melhor ataque da Copa do Mundo; com apenas um sofrido, a Espanha detém a melhor defesa do Mundial.
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