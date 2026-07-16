logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Finalíssima entre Argentina e Espanha vira decisão de Copa do Mundo

Campeãs da Copa América e Eurocopa se encontram no maior palco do futebol

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 14:26
Favorite o Lance! no Google
Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Roberto Schmidt e Mauro Pimentel/AFP)

A decisão da Copa do Mundo contempla duas seleções que deveriam fazer um jogo que não aconteceu: Argentina e Espanha, pela Finalíssima. O duelo entre os campeões da Copa América e da Eurocopa foi cancelada na Data Fifa de março por problemas logísticos.

  • Mac Allister e Messi comemoram gol da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo

    Mac Allister torce por permanência de Messi na Argentina após a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Cuti Romero marca Harry Kane no duelo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo

    Defensor da Argentina critica ex-jogadores ingleses: ‘Falam muito’

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Messi comemora com os braços erguidos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra e a classificação à final da Copa do Mundo

    Messi se aproxima da 9ª Bola de Ouro com uma Copa do Mundo brilhante

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Inicialmente, a decisão que seria disputa entre as melhores seleções da América do Sul e da Europa seria realizada no Catar. No entanto, Guerra no Oriente Médio envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos causou temor e a busca por uma nova sede. Mas não houve acordo entre Conmebol e Uefa.

    A expectativa foi substituída pela frustração por conta do cancelamento do jogo entre Argentina e Espanha. No entanto, os deuses do futebol deram a oportunidade desse encontro acontecer e no maior palco do esporte: a final da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    O confronto entre Argentina e Espanha poderia até valer dois troféus, embora não haja discussão entre Conmebol e Uefa para a entrega do troféu da Finalíssima para o futuro campeão da Copa do Mundo. Ainda assim, o público será premiado com o jogo entre as duas melhores equipes no nível de seleção.

  • Giovani Lo Celso ajusta uma faixa com os dizeres "As Malvinas (Ilhas Falkland) pertencem à Argentina"

    Fifa abre investigação sobre Argentina por faixa das Malvinas na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Por que a Finalíssima entre Argentina e Espanha não aconteceu?

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Cuti Romero marca Harry Kane no duelo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo

    Torcedores detonam Martínez e Romero após Argentina x Inglaterra: 'Saco cheio'

    Copa do Mundo
    Há 19 minutos

    • No Ranking da Fifa, a Argentina ocupa a liderança com 1970,37 pontos, enquanto a Espanha está na 2ª colocação com 1965,61 pontos. De um lado, Lionel Messi. Do outro, Lamine Yamal. Passado e futuro se misturam no presente em busca do topo do mundo.

    continua após a publicidade

    Goleiro da Argentina comentou sobre jogo cancelado com a Espanha

    Com o cancelamento da Finalíssima, a Argentina realizou amistosos contra Mauritânia e Zâmbia, na Data Fifa de março. Goleiro da Albiceleste, Dibu Martínez não escondeu o alívio pelo cancelamento do duelo com a Espanha, mas alfinetou a imprensa europeia por conta das críticas a performance da Albiceleste.

    - Menos mal (que a Finalíssima foi cancelada). Se jogássemos assim (contra a Espanha), perderíamos. A última Copa do Mundo foi a mesma coisa: não jogamos partidas importantes e mesmo assim fizemos um ótimo torneio. É um jogo de cada vez, e nós temos a experiência de ir longe, enquanto eles não.

    continua após a publicidade

    Neste domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar

    Copa do Mundo 2026

    Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo tem premiação? Veja regra

    Há 2 horas
    Galvão Bueno foi a principal voz da emissora durante toda Copa (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

    Copa do Mundo 2026

    Classificação da Argentina faz SBT disparar na audiência; veja números

    Há 2 horas
    Messi e companheiro analisam a cola na garrafa do Pickford

    Copa do Mundo 2026

    Vídeo: Messi e companheiros analisam a 'cola' na garrafa de Pickford

    Há 2 horas
    Argentina enfrentará a Espanha no domingo (19)

    Copa do Mundo 2026

    Campeão mundial detona postura da Inglaterra contra Argentina: 'Absurdo'

    Há 2 horas
    Marc Cucurella comemora ao final da partida da semifinal do torneio de futebol da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha.

    Copa do Mundo 2026

    Cucurella promete tatuar rosto de De la Fuente se Espanha vencer a Copa: 'É uma boa'

    Há 2 horas
    Mac Allister e Messi comemoram gol da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Mac Allister torce por permanência de Messi na Argentina após a Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Comemoração inusitada causa grande repercussão nas redes (Foto: Li Ming/Xinhua/Alamy Live News)

    Germán Cano tem reação inusitada à vitória da Argentina na Copa; veja

    Lautaro Martínez cabeceia para marcar o gol da vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Além do gênio: quem dividiu o protagonismo com Messi na Argentina

    Harry Kane e Jude Bellingham lamentam eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra amplia retrospecto negativo em semifinais de Copa após queda para Argentina

    Cuti Romero marca Harry Kane no duelo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo

    Defensor da Argentina critica ex-jogadores ingleses: 'Falam muito'

    Messi comemora com os braços erguidos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra e a classificação à final da Copa do Mundo

    Messi se aproxima da 9ª Bola de Ouro com uma Copa do Mundo brilhante

    Eliminado, Bellingham enfrentará companheiro de equipe na disputa pelo terceiro lugar (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Leitura labial revela discussão de Bellingham e Messi durante semifinal

    Messi durante disputa da semifinal entre Argentina e Inglaterra

    Jornal inglês lista '31 truques sujos' da Argentina em semifinal da Copa

    Seleção francesa ganhou todos os jogos nesta Copa do Mundo

    Atitude de Dembélé em França x Espanha irrita elenco francês; veja

    Messi e De Paul em aquecimento para a partida entre Argentina e Inglaterra, semifinal da Copa do Mundo de 2026

    Jogadores de clubes espanhóis dominam a final da Copa do Mundo