Finalíssima entre Argentina e Espanha vira decisão de Copa do Mundo
Campeãs da Copa América e Eurocopa se encontram no maior palco do futebol
A decisão da Copa do Mundo contempla duas seleções que deveriam fazer um jogo que não aconteceu: Argentina e Espanha, pela Finalíssima. O duelo entre os campeões da Copa América e da Eurocopa foi cancelada na Data Fifa de março por problemas logísticos.
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Inicialmente, a decisão que seria disputa entre as melhores seleções da América do Sul e da Europa seria realizada no Catar. No entanto, Guerra no Oriente Médio envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos causou temor e a busca por uma nova sede. Mas não houve acordo entre Conmebol e Uefa.
A expectativa foi substituída pela frustração por conta do cancelamento do jogo entre Argentina e Espanha. No entanto, os deuses do futebol deram a oportunidade desse encontro acontecer e no maior palco do esporte: a final da Copa do Mundo.
O confronto entre Argentina e Espanha poderia até valer dois troféus, embora não haja discussão entre Conmebol e Uefa para a entrega do troféu da Finalíssima para o futuro campeão da Copa do Mundo. Ainda assim, o público será premiado com o jogo entre as duas melhores equipes no nível de seleção.
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Por que a Finalíssima entre Argentina e Espanha não aconteceu?
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No Ranking da Fifa, a Argentina ocupa a liderança com 1970,37 pontos, enquanto a Espanha está na 2ª colocação com 1965,61 pontos. De um lado, Lionel Messi. Do outro, Lamine Yamal. Passado e futuro se misturam no presente em busca do topo do mundo.
Goleiro da Argentina comentou sobre jogo cancelado com a Espanha
Com o cancelamento da Finalíssima, a Argentina realizou amistosos contra Mauritânia e Zâmbia, na Data Fifa de março. Goleiro da Albiceleste, Dibu Martínez não escondeu o alívio pelo cancelamento do duelo com a Espanha, mas alfinetou a imprensa europeia por conta das críticas a performance da Albiceleste.
- Menos mal (que a Finalíssima foi cancelada). Se jogássemos assim (contra a Espanha), perderíamos. A última Copa do Mundo foi a mesma coisa: não jogamos partidas importantes e mesmo assim fizemos um ótimo torneio. É um jogo de cada vez, e nós temos a experiência de ir longe, enquanto eles não.
Neste domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília).
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