Espanha x Argentina: inteligência artificial crava campeã da Copa do Mundo
Final do Mundial acontece neste domingo (19)
Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, o Lance! pediu para a inteligência artificial do "Chat GPT" simular o confronto.
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A tecnologia previu uma partida bastante disputada com gols para ambos os lados. De acordo com a previsão, a decisão da final da Copa do Mundo não terminará no tempo regulamentar, mas sim na prorrogação. Veja abaixo a simulação.
➡️ Técnico da Espanha liga sinal de alerta para final contra a Argentina
Espanha x Argentina simulado pela IA
Primeiro tempo
- 17' – ⚽ Lamine Yamal abre o placar após uma bela troca de passes: Espanha 1 x 0.
- A Argentina cresce na partida e passa a explorar os contra-ataques.
- 39' – ⚽ Julián Álvarez empata após assistência de Lionel Messi: 1 x 1.
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Segundo tempo
- A Espanha domina a posse, mas encontra dificuldades para furar a defesa argentina.
- 63' – ⚽ Nico Williams faz grande jogada pela esquerda e cruza para Pedri marcar: 2 x 1 Espanha.
- A Argentina reage imediatamente.
- 81' – ⚽ Lautaro Martínez aproveita rebote na área e empata: 2 x 2.
Prorrogação
O desgaste físico aparece, mas a Espanha mantém o controle da bola.
- 112' – ⚽ Dani Olmo recebe na entrada da área e acerta um chute colocado no ângulo: 3 x 2 Espanha.
Nos minutos finais, a Argentina pressiona com cruzamentos e bolas paradas, mas a defesa espanhola resiste até o apito final.
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