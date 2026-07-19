logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Espanha x Argentina: inteligência artificial crava campeã da Copa do Mundo

Final do Mundial acontece neste domingo (19)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocasião, o Lance! pediu para a inteligência artificial do "Chat GPT" simular o confronto.

  • Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Copa do Mundo de 2026 impulsiona uso de reconhecimento facial nos estádios

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Enzo Fernández e Lionel Messi, da Argentina, aplaudem os torcedores após a vitória por 2 a 1 na semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina.

    Argentina pode igualar Brasil e Itália com bicampeonato seguido na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • O técnico da Argentina, Lionel Scaloni (dir.), e o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, antes da final da Copa do Mundo de 2026

    Final da Copa do Mundo: duelo entre técnicos simboliza legado do futebol espanhol

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • ➡️ Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    A tecnologia previu uma partida bastante disputada com gols para ambos os lados. De acordo com a previsão, a decisão da final da Copa do Mundo não terminará no tempo regulamentar, mas sim na prorrogação. Veja abaixo a simulação.

    continua após a publicidade

    ➡️ Técnico da Espanha liga sinal de alerta para final contra a Argentina

    Espanha x Argentina simulado pela IA

  • Slavko Vincic será o árbitro da Copa do Mundo de 2026

    Quem é o árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Copa do Mundo 2014 - Alemanha x Argentina (Foto: Paulo Sérgio/ LANCE!Press)

    Final da Copa de 2014: Outra vez, a Alemanha impede Argentina de ser tricampeã

    Lancepédia
    Há 1 dia
  • Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 14 horas

    • Primeiro tempo

    • 17' – ⚽ Lamine Yamal abre o placar após uma bela troca de passes: Espanha 1 x 0.
    • A Argentina cresce na partida e passa a explorar os contra-ataques.
    • 39' – ⚽ Julián Álvarez empata após assistência de Lionel Messi: 1 x 1.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Segundo tempo

    • A Espanha domina a posse, mas encontra dificuldades para furar a defesa argentina.
    • 63' – ⚽ Nico Williams faz grande jogada pela esquerda e cruza para Pedri marcar: 2 x 1 Espanha.
    • A Argentina reage imediatamente.
    • 81' – ⚽ Lautaro Martínez aproveita rebote na área e empata: 2 x 2.

    Prorrogação

    O desgaste físico aparece, mas a Espanha mantém o controle da bola.

    1. 112' – ⚽ Dani Olmo recebe na entrada da área e acerta um chute colocado no ângulo: 3 x 2 Espanha.

    Nos minutos finais, a Argentina pressiona com cruzamentos e bolas paradas, mas a defesa espanhola resiste até o apito final.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)
    Argentina e Espanha decidem final da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Com base na Espanha, Messi se diferencia dos Europeus por 'gene argentino'

    Há 12 minutos
    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Espanha troca tiki-taka por agressividade e desafia a Argentina na final da Copa

    Há 12 minutos
    Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Paixão por Messi e viradas heroicas: a receita argentina para repetir a façanha do Brasil

    Há 12 minutos
    Ronaldo Fenômeno crava campeão da Copa do Mundo neste domingo (19)

    Copa do Mundo 2026

    Argentina ou Espanha? Fenômeno crava campeão: 'Ganha fácil'

    Há 32 minutos
    maradona 1986

    Lancepédia

    Final da Copa de 1986: Maradona carrega Argentina e conquista o bicampeonato

    Há 34 minutos
    Mbappé em ação na partida da França contra Inglaterra na Copa.

    Fora de Campo

    Fala de Mbappé sobre Messi na final da Copa vira assunto: 'Tentou'

    Há 42 minutos
    Mais LANCE!
    Mbappé - final da Copa do Mundo 2022

    Artilheiro da Copa de 2022: Kylian Mbappé, da França

    Rabiot com Deschamps e jogadores da França contra a Inglaterra

    Rabiot detona atitude da França: 'Comportamentos que nunca tinha presenciado'

    Declan Rice, Djed Spence e Kylian Mbappé disputando bola em França e Inglaterra

    Imprensa europeia repercute derrota da França na Copa do Mundo

    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Artilheiro da Copa de 2018: Harry Kane, da Inglaterra

    Mbappé comemorando gol

    Mbappé faz previsão para Messi na final da Copa do Mundo: 'Tenho certeza'

    2014: Colômbia - James Rodríguez

    Artilheiro da Copa de 2014: James Rodríguez, da Colômbia

    diego-forlan-jogando-pelo-uruguai

    Artilheiros da Copa de 2010: Diego Forlán, Thomas Müller, Wesley Sneijder e David Villa

    2006: Alemanha - Miroslav Klose

    Artilheiro da Copa de 2006: Miroslav Klose, da Alemanha

    Deschamps após a derrota da França para a Inglaterra

    Deschamps deixa França após goleada na Copa do Mundo: 'Não fiz o que deveria'