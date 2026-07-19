AO VIVO: Assista à final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, com o Lance!TV
Duelo coroa campeão mundial de 2026 neste domingo (19)
Neste domingo (19), Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), pela grande final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.
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O duelo que coroa o campeão mundial tem Lamine Yamal e Lionel Messi frente a frente, em um duelo de gerações e referências do futebol. E o Lance! faz uma cobertura especial em live que se inicia a partir das 14h, com debate e entrevistas em diversos pontos dos torcedores rivais da decisão.
Direto do estúdio, Felipe Ruggeri, Lucas Borges e Fernando David trazem as análises e mediam o debate. Thales Teixeira estará na Casa da Espanha, no Rio de Janeiro, enquanto João Vidal e João Lidington trazem a visão dos argentinos no Quiosque Buenos Aires. Além disso, você vai poder conferir as imagens do Obelisco e de Puerta del Sol em tempo real.
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A Espanha chegou à Copa como uma das favoritas, mas começou definindo seus jogos com dificuldade. Depois de uma estreia com tropeço diante da surpreendente Cabo Verde, derrubou Arábia Saudita e Uruguai para confirmar o primeiro lugar.
No mata-mata, duelou com a Áustria e avançou sem sustos, mas precisou suar nas oitavas no clássico ibérico contra Portugal e fez o gol da vitória já nos acréscimos da segunda etapa, por intermédio de Mikel Merino. Já nas quartas, superou a Bélgica com falha de Lammens e mais um gol de Merino, saindo do banco para decidir. E na semifinal, derrubou a favorita França na melhor atuação coletiva, com tentos de Oyarzabal e Pedro Porro.
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A Argentina fazia uma Copa do Mundo de poucos sustos. Na fase de grupos, dominou os confrontos com Argélia, Áustria e Jordânia, com brilho de Lionel Messi. O astro voltou a marcar na fase de 16 avos, mas a Albiceleste sofreu com a surpreendente seleção de Cabo Verde e precisou da prorrogação para vencer por 3 a 2.
Contra o Egito, nas oitavas, uma virada histórica, pelo mesmo placar; e diante da Suíça, vitória por 3 a 1 já na prorrogação, com um a mais e golaço de Julián Alvarez para garantir lugar entre os quatro melhores. Na semifinal, o sofrimento se manteve: após sair atrás do placar diante da Inglaterra, virou nos minutos finais, com dois passes de Messi para Enzo Fernández e Lautaro Martínez remontarem e colocarem a Albiceleste na segunda decisão mundial seguida.
A bola rola para a grande decisão da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA). A Fúria vai em busca do segundo título e o fim do jejum de 16 anos, enquanto a Albiceleste defende o cinturão após o título de 2022 e vai pela quarta estrela.
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