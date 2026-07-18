Estádio da final deixou más lembranças para o Brasil na Copa do Mundo MetLife terá oitavo e decisivo jogo do Mundial neste domingo

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - Palco da final da Copa do Mundo deste domingo (19), o MetLife Stadium sediou outras sete partidas deste Mundial, duas delas muito marcantes (e de lembranças nada boas) para a Seleção Brasileira: a estreia diante do Marrocos, e a eliminação para a Noruega.

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Trata-se do segundo estádio com maior capacidade de público neste Mundial. Oficialmente, a capacidade do MetLife é para 82.500 torcedores, mas para a Copa do Mundo ela foi reduzida para 80.663 — e sempre teve casa cheia. Local do jogo de abertura da Copa, o Estádio Azteca, no México, pôde receber 80.824 espectadores no torneio.

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A Seleção Brasileira fez a primeira e a última partidas no MetLife. Na estreia, em 13 de julho, empatou por 1 a 1 com o Marrocos, num jogo em que a comissão técnica e os próprios atletas reconheceram que o Brasil ficou abaixo das expectativas, em especial no primeiro tempo. E, em 5 de julho, perdeu para a Noruega por 2 a 1 pelas oitavas de final, dando adeus ao Mundial.

Além desses jogos do Brasil, e da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, o MetLife também sediou a estreia da França, com vitória por 3 a 1 sobre Senegal; Noruega 3 a 2 Senegal; a vitória do Equador por 2 a 1 sobre a Alemanha; e a vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre o Panamá, todos eles pela fase de grupos. Depois, o MetLife abrigou França 3 a 0 Suécia, e desde a eliminação do Brasil, há duas semanas, não teve mais jogos.

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MetLife Stadium terá na final o oitavo jogo desta Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Curiosamente, as duas finalistas, Espanha e Argentina, irão atuar pela primeira vez no MetLife. E a promessa da Fifa é de as seleções encontrem o gramado em ótimas condições.

O palco da decisão foi criticado por jogadores e comissões técnicas na primeira fase. Logo na estreia, Vini Jr reclamou que a grama estava "muito seca". O técnico da França, Didier Deschamps, também ficou insatisfeito com as condições do campo de jogo. Mas, com duas semanas inteiras sem partidas, a expectativa é de que, neste domingo, o gramado não seja assunto para a grande decisão.

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