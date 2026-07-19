Yamal e mais: Messi tem foto com outros jogadores da Espanha quando crianças Outros jogadores da Espanha tiraram fotos com Messi quando eram mais jovens

Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo neste domingo (19), às 16h (de Brasília). A decisão, que está rodeada de histórias, possui uma peculiaridade. Lionel Messi, jogador argentino, passou muitos anos de sua carreira no Barcelona, clube espanhol, se tornando um ídolo no país e ícone para muitas crianças. O resultado foi, além de uma foto profética dando banho em Lamine Yamal, diversas outros registros com crianças que, hoje, jogarão contra ele.

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Veja as fotos de Lionel Messi com jogadores espanhóis:

Messi e Lamine Yamal.

Messi ao lado de Yamal em ensaio fotográfico para calendário anual de jornal espanhol (Foto: Juan Monfort)

Messi e Dani Olmo.

Lionel Messi com Dani Olmo, quando atacante aindaa era criança (Foto: Reprodução/família_olmo)

Messi e Joan García

Lionel Messi ao lado de Joan García (Foto: Reprodução)

Messi e Gavi

Messi ao lado de Gavi (Foto: Reprodução)

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Messi acompanha Yamal

Messi ressaltou que acompanha de perto a evolução do camisa 10 espanhol e afirmou que a final reúne muito mais do que um duelo individual entre os dois. Para o argentino, a Espanha chega à decisão com diversos jogadores capazes de decidir a partida.

— Lamine é um grandíssimo jogador. Acompanho muito, pois joga num clube que amo e desejo sempre o melhor. É uma referência mundial com 19 anos, tem uma carreira pela frente, uma oportunidade de conseguir algo histórico, enquanto a gente vai dar o máximo para que não seja dessa vez. Essa foto é uma loucura, porque fiz uma foto com ele quando bebê e hoje estamos numa final de Copa do Mundo. É um dos melhores do mundo nesse momento. Desejo muita sorte. Tentaremos fazer um bom jogo para que ele não tenha seu melhor jogo, o que é difícil. Mas não tem só Lamine, tem grandes jogadores, um grande jogo e nós temos nossas armas - afirmou o craque argentino.