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Yamal e mais: Messi tem foto com outros jogadores da Espanha quando crianças

Outros jogadores da Espanha tiraram fotos com Messi quando eram mais jovens

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/07/2026 08:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi ao lado de Gavi (Foto: Reprodução)
Messi ao lado de Gavi (Foto: Reprodução)

Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo neste domingo (19), às 16h (de Brasília). A decisão, que está rodeada de histórias, possui uma peculiaridade. Lionel Messi, jogador argentino, passou muitos anos de sua carreira no Barcelona, clube espanhol, se tornando um ídolo no país e ícone para muitas crianças. O resultado foi, além de uma foto profética dando banho em Lamine Yamal, diversas outros registros com crianças que, hoje, jogarão contra ele.

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    Veja as fotos de Lionel Messi com jogadores espanhóis:

    Messi e Lamine Yamal.

    Messi ao lado de Yamal em ensaio fotográfico para calendário anual de jornal espanhol
    Messi ao lado de Yamal em ensaio fotográfico para calendário anual de jornal espanhol (Foto: Juan Monfort)

    Messi e Dani Olmo.

    Lionel Messi com Dani Olmo, quando atacante aindaa era criança (Foto: Reprodução/família_olmo)
    Lionel Messi com Dani Olmo, quando atacante aindaa era criança (Foto: Reprodução/família_olmo)

    Messi e Joan García

    Lionel Messi ao lado de Joan García (Foto: Reprodução)
    Lionel Messi ao lado de Joan García (Foto: Reprodução)

    Messi e Gavi

    Messi ao lado de Gavi (Foto: Reprodução)
    Messi ao lado de Gavi (Foto: Reprodução)

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    Messi acompanha Yamal

    Messi ressaltou que acompanha de perto a evolução do camisa 10 espanhol e afirmou que a final reúne muito mais do que um duelo individual entre os dois. Para o argentino, a Espanha chega à decisão com diversos jogadores capazes de decidir a partida.

    — Lamine é um grandíssimo jogador. Acompanho muito, pois joga num clube que amo e desejo sempre o melhor. É uma referência mundial com 19 anos, tem uma carreira pela frente, uma oportunidade de conseguir algo histórico, enquanto a gente vai dar o máximo para que não seja dessa vez. Essa foto é uma loucura, porque fiz uma foto com ele quando bebê e hoje estamos numa final de Copa do Mundo. É um dos melhores do mundo nesse momento. Desejo muita sorte. Tentaremos fazer um bom jogo para que ele não tenha seu melhor jogo, o que é difícil. Mas não tem só Lamine, tem grandes jogadores, um grande jogo e nós temos nossas armas - afirmou o craque argentino.

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