Argentina pode igualar Brasil e Itália com bicampeonato seguido na Copa do Mundo
Caso vença a Espanha, Albiceleste será apenas a terceira seleção bicampeã consecutiva
A final da Copa do Mundo, marcada para o próximo dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, pode colocar a Argentina em um seleto grupo da história do futebol. Caso conquiste o bicampeonato diante da Espanha, a Albiceleste se tornará apenas a terceira seleção a vencer duas Copas do Mundo consecutivas, repetindo um feito alcançado apenas pela Itália, campeã em 1934 e 1938, e pelo Brasil, campeão das edições de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile. O título consolidaria a atual geração argentina entre as mais vitoriosas da história do esporte.
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A primeira seleção a conquistar o chamado "doblete" foi a Itália, sob o comando de Vittorio Pozzo. Os italianos levantaram as taças das Copas de 1934 e 1938, ainda antes da interrupção do torneio causada pela Segunda Guerra Mundial. Duas décadas depois, foi a vez do Brasil dominar o cenário internacional. Embalada pelo surgimento de Pelé e Garrincha, a Seleção Brasileira conquistou os Mundiais de 1958 e 1962, se tornando a única equipe a repetir esse feito na era moderna da competição.
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A Argentina terá agora sua segunda oportunidade de entrar nesse seleto grupo. Depois do título conquistado em 1986, os hermanos chegaram novamente à decisão da Copa do Mundo de 1990, mas foram derrotados pela Alemanha Ocidental por 1 a 0. Trinta e seis anos depois, os argentinos voltam a disputar uma final como atuais campeões mundiais e tentam encerrar um jejum de 64 anos sem que uma seleção conquiste dois títulos consecutivos.
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