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Messi? Veja o jogador com o maior salário na final da Copa

Lista fica bem dividida entre estrelas da Espanha e Argentina; confira os valores atualizados

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
16/07/2026 18:24
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Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Argentina e Espanha duelam pelo título da Copa do Mundo neste domingo (19) e colocam em campo dois dos elencos mais estrelados do Mundial. Lideradas por Lionel Messi e Lamine Yamal, as duas seleções têm jogadores valiosos e que são donos de altos salários em seus clubes. A dupla se destaca e briga pelo posto de maior contrato, mas a briga pelo top cinco fica bem dividida.

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    Nas semifinais, o país que dominava a lista de maiores salários era a Inglaterra, que tinha Harry Kane, Bellingham e Ivan Toney como representantes no ranking. A França também ocupava um espaço importante com dois nomes, Dembelé e Mbappé, que era o líder da lista com uma grande diferença para o segundo colocado. A finalista Argentina ficava de fora e Messi era apenas o sétimo maior salário das semis.

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    Agora, o camisa 10 volta a ter destaque e o ranking ganha a presença de outro nome importante do elenco comandado por Lionel Scaloni. Para montar a lista, o Lance! utilizou como base as informações da plataforma Capology, que reúne informações sobre os salários dos jogadores das principais ligas do mundo. Os dados são referentes ao salário bruto anual de cada atleta.

    5. Pedri (Barcelona)

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    • Pedri durante jogo da Espanha na Copa do Mundo
    Pedri durante jogo da Espanha na Copa do Mundo. (Foto: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    O meio-campista do Barcelona abre a lista dos maiores salários da final da Copa do Mundo. Aos 23 anos, o camisa 16 da Espanha perdeu espaço no time titular de Luis de la Fuente durante o mata-mata para Fábia Ruiz, mas segue como peça importante do elenco. No Barça, Pedri é titular absoluto e fatura, por ano 16 milhões de euros (R$ 93,3 milhões), um dos maiores da equipe espanhola.

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    4. Lautaro Martínez (Inter de Milão)

    Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América 2024
    Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América 2024 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    O camisa 10 da Inter de Milão é dono do maior salário da Serie A italiana. O atacante fatura no clube pouco mais de 20,3 milhões de euros (R$ 118 milhões) a cada temporada, o que também deixa o centroavante entre os maiores da final do Mundial. Lautaro marcou gols importantes no mata-mata, incluindo o segundo diante da Inglaterra, que garantiu os argentinos na decisão.

    3. Nico Williams (Athletic Bilbao)

    Nico Williams em ação pela Espanha na Copa do Mundo
    Nico Williams em ação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

    Nico Williams é um caso curioso da lista. O jogador atua no Athletic Bilbao, clube que não ocupa a primeira prateleira do futebol espanhol ou europeu. Entretanto, o atacante tem um acordo relevante com a equipe, que fez um esforço para mantê-lo no elenco e evitou uma venda para o Barcelona. Nascido e criado na região basca, o camisa 17 tem uma relação íntima com seu clube e a torcida e é dono do maior salário do plantel, com 21,3 milhões de euros (R$ 124 milhões). Na lista geral do Campeonato Espanhol, está dentro do top dez das folhas salariais.

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    2. Lionel Messi (Inter Miami)

    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Fora do top cinco da semifinal, Lionel Messi aparece dentro do ranking entre os jogadores finalistas da Copa e é o segundo maior salário entre espanhóis e argentinos. Pelo Inter Miami, dos EUA, o camisa 10 ganha, anualmente, 24,7 milhões de euros (R$ 144 milhões) após a conversão da moeda norte-americana. Na MLS, o atacante tem um salário maior do que a folha completa de todos os outros clubes rivais da liga e desbanca os companheiros de seleção com folga.

    1. Lamine Yamal (Barcelona)

    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha
    Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    O primeiro colocado é considerado o futuro grande craque do futebol mundial. Lamine Yamal completou 19 anos durante a Copa do Mundo e já tem o maior salário entre os finalistas e no Barcelona, clube onde atua. O atacante recebe, por temporada, 31,2 milhões de euros (R$ 182 milhões) da equipe espanhola e fica em quarto lugar no ranking de contratos da La Liga.

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    Jogadores com os maiores salários da final da Copa 2026

      1.
    1. Lamine Yamal (Espanha) - 31,25 milhões de euros (R$ 182 milhões)
      2. 2.
    2. Lionel Messi (Argentina) - 24,7 milhões de euros (R$ 144 milhões)
      3. 3.
    3. Nico Williams (Espanha) - 21,3 milhões de euros (R$ 124 milhões)
      4. 4.
    4. Lautaro Martínez (Argentina) - 20,3 milhões de euros (R$ 118 milhões)
      5. 5.
    5. Pedri (Espanha) - 16 milhões de euros (R$ 93,3 milhões)

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