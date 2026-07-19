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Enquete Lance! Messi é o favorito dos leitores para decidir a final da Copa

Craque argentino lidera enquete do Lance! com ampla vantagem sobre Lamine Yamal

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 12:50
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Messi (à esquerda) em ação com a bola na vitória da Argentina sobre a Inglaterra; e Yamal (à direita) na partida entre Espanha e Áustria, ambos pela Copa do Mundo.
Messi (à esquerda) em ação com a bola na vitória da Argentina sobre a Inglaterra; e Yamal (à direita) na partida entre Espanha e Áustria, ambos pela Copa do Mundo. (Fotos: Thomas Coex & Charlotte Wilson / AFP)

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina reúne alguns grandes personagens e protagonistas da competição. De um lado, a Espanha aposta na criatividade de Lamine Yamal, no faro de gol de Mikel Oyarzabal e na segurança defensiva liderada por Unai Simón. Do outro, a Argentina confia na liderança de Lionel Messi, na intensidade de Julián Álvarez, no oportunismo de Lautaro Martínez e na mística de Dibu Martínez em decisões. Mas, para os torcedores do Lance!, há um favorito absoluto para decidir a partida. 

  • Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado direito) e Lamine Yamal, defendendo a Espanha durante a Copa do Mundo (lado esquerdo).

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    Em enquete promovida pelo Lance!, 70% dos participantes apontaram Lionel Messi como o jogador que será decisivo na final da Copa do Mundo. O argentino apareceu muito à frente dos demais concorrentes. Lamine Yamal ficou na segunda colocação, com 17% dos votos, enquanto Mikel Oyarzabal recebeu 4%. Unai Simón, Mikel Merino e Dibu Martínez terminaram empatados com 3% cada. Julián Álvarez somou 1%, e Lautaro Martínez não recebeu votos.

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    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026
    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026 (Fotos: Thomas Coex e Paul Ellis/AFP)

    O resultado reflete a confiança dos torcedores no astro argentino, que chega à sua terceira final de Copa do Mundo como grande destaque da competição e vai em busca de encerrar sua trajetória em Mundiais com o segundo título consecutivo pela Albiceleste. Do outro lado, Yamal representa a nova geração do futebol espanhol e tenta conduzir a Fúria ao bicampeonato mundial em sua primeira decisão do torneio.

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  • Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado direito) e Lamine Yamal, defendendo a Espanha durante a Copa do Mundo (lado esquerdo).

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    Como foi a Argentina na Copa do Mundo?

    A equipe de Lionel Scaloni iniciou sua trajetória de forma tranquila na fase de grupos, avançando na liderança da chave com 100% de aproveitamento ao bater a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1. No entanto, o mata-mata reservou fortes emoções e duelos desgastantes para os argentinos, que precisaram passar por Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, buscaram uma virada histórica diante do Egito por 3 a 2 após saírem perdendo por 2 a 0 nas oitavas, e eliminaram a Suíça por 3 a 1, também no tempo extra, nas quartas. O ápice do drama ocorreu na semifinal heroica contra a Inglaterra, quando a Albiceleste saiu atrás no placar após sofrer um gol de Anthony Gordon, mas buscou a classificação para a final com gols salvadores de Enzo Fernández e Lautaro Martínez nos minutos finais do confronto.

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    Como foi a Espanha na Copa do Mundo?

    A trajetória da Espanha começou com um tropeço surpreendente na estreia, ao empatar por 0 a 0 contra Cabo Verde. No entanto, a Fúria se recuperou rapidamente na fase de grupos ao golear a Arábia Saudita por 4 a 0 com um show em campo e, na sequência, despachar o Uruguai ao vencer por 1 a 0. No mata-mata, os espanhóis mantiveram o ritmo e passaram com facilidade pela Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final. Na sequência, eliminaram o Portugal de Cristiano Ronaldo em sua última Copa do Mundo nas quartas de final e, logo depois, superaram a Bélgica. Na semifinal, a Espanha bateu a badalada França por 2 a 0 em um confronto onde era tratada como azarona, mesmo carregando um retrospecto muito positivo contra os franceses. Toda essa campanha consistente teve como pilares a liderança técnica do jovem Lamine Yamal, a eficiência de Mikel Oyarzabal no ataque, o controle absoluto do meio-campo sob o comando de Rodri e a impressionante solidez defensiva do lateral Marc Cucurella ao longo do Mundial.

    A bola rola às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em uma decisão que pode render o bicampeonato consecutivo da Argentina ou o segundo título mundial da Espanha.

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