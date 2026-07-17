Fifa define uniformes para final e disputa do 3º lugar da Copa do Mundo Espanha e Argentina usarão seus uniformes titulares

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (17) os uniformes que serão utilizados nas duas partidas que encerram a Copa do Mundo. Tanto a final entre Espanha e Argentina, marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília), quanto a disputa do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, no sábado (18), serão disputadas com as quatro seleções utilizando seus uniformes principais.

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Na decisão do Mundial, a Espanha entrará em campo com sua tradicional camisa vermelha, combinada com shorts e meiões azul-marinho. A Argentina, por sua vez, vestirá o clássico uniforme com camisa branca e listras azul-celeste, além de shorts e meiões brancos.

Segundo a definição da entidade, não haverá necessidade de recorrer aos uniformes reservas em nenhuma das duas partidas, preservando a identidade visual das seleções que disputam os últimos jogos da competição.

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Espanha e Argentina mantêm tradição na decisão

A equipe comandada por Luis de la Fuente utilizará camisa vermelha com mangas azul-marinho, shorts azul-marinho com detalhes vermelhos e meiões azuis. O goleiro espanhol vestirá uniforme azul-claro com detalhes amarelos.

Do outro lado, a Argentina jogará com o conjunto tradicional formado pela camisa branca com listras azul-celeste, shorts brancos com detalhes pretos e meiões brancos com detalhes em azul-marinho. O goleiro argentino atuará com uniforme verde-claro e detalhes pretos.

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A combinação escolhida pelas duas seleções remete a campanhas vitoriosas em Mundiais. A Espanha conquistou seu único título da Copa do Mundo, em 2010, utilizando o uniforme vermelho. Já a Argentina levantou as taças de 1978, 1986 e 2022 com o tradicional conjunto em azul e branco.

A final também contará com um uniforme especial para a equipe de arbitragem. O esloveno Slavko Vinčić, escalado para comandar a decisão, usará traje preto com detalhes dourados nas mangas, em substituição às tradicionais listras brancas utilizadas ao longo do torneio.

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Uniformes da Espanha e Argentina, na final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Fifa)

França e Inglaterra repetem kits tradicionais

Na disputa do terceiro lugar, França e Inglaterra também atuarão com seus uniformes principais. A seleção francesa vestirá conjunto completamente azul-marinho, com camisa, shorts e meiões na mesma cor, enquanto o goleiro usará uniforme magenta.

A Inglaterra entrará em campo com sua tradicional camisa branca com detalhes vermelhos, shorts brancos e meiões predominantemente brancos com detalhes em azul-marinho. O goleiro inglês utilizará uniforme inteiramente amarelo.

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