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Pela final da Copa do Mundo, Messi volta ao palco de seu maior trauma pela Argentina

Craque reencontra o MetLife, onde cogitou deixar a seleção após a Copa América de 2016

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 09:56
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De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo
De joelhos, Messi comemora classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

O estádio MetLife, palco da final da Copa do Mundo, a terceira de Lionel Messi, também foi o lugar que protagonizou o episódio mais marcante, negativamente, entre o craque e a seleção argentina. Foi nesse mesmo estádio de Nova Jersey que a Argentina sofreu uma das derrotas mais emblemáticas da carreira de Messi na final da Copa América Centenário, contra o Chile. No dia 26 de junho de 2016, após segundo vice consecutivo da Argentina para os chilenos, o camisa 10 declarou que estava se aposentando da seleção argentina. 

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    • — A seleção acabou para mim. Não é para mim. Eu tentei, era o que eu mais desejava, e não deu — desabafou Messi na zona mista após a derrota para o Chile na Copa América do Centenário, em 2016.

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    Lionel Messi aguarda para receber a medalha de segundo lugar durante a cerimônia de premiação da Copa América Centenário (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

    Até aquele momento, a Argentina não vencia um título há 23 anos, e a pressão estava toda nos ombros de Lionel Messi, que virou a principal figura das críticas e do momento ruim daquela geração, que ansiava pôr fim ao jejum. Entre 2014 e 2016, Lionel Messi foi derrotado em três finais consecutivas com a Argentina, sendo uma na Copa do Mundo e outras duas em Copas Américas. O insucesso trouxe dúvidas e incertezas sobre a permanência e continuidade na Albiceleste.

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    • A declaração de aposentadoria de Messi surpreendeu a imprensa argentina e alimentou a expectativa de que o camisa 10 encerraria seu ciclo na seleção aos 29 anos, mesmo vivendo um dos melhores períodos da carreira no Barcelona. A decisão, porém, durou pouco tempo. Três meses depois, ele voltou atrás, aceitou novamente a convocação da Albiceleste e retomou sua trajetória com a equipe nacional em setembro, na estreia da Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

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    Agora, no dia 19 de julho de 2026, Messi retorna ao estádio onde, há dez anos, ele colocou em dúvida a sua continuidade na seleção argentina. Será no MetLife, terá a oportunidade de encerrar sua trajetória com a Albiceleste, alcançando um feito inédito até mesmo para lendas como Pelé e Diego Maradona: conquistar dois títulos consecutivos de Copa do Mundo e coroar uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol. 

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