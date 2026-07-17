Pela final da Copa do Mundo, Messi volta ao palco de seu maior trauma pela Argentina
Craque reencontra o MetLife, onde cogitou deixar a seleção após a Copa América de 2016
O estádio MetLife, palco da final da Copa do Mundo, a terceira de Lionel Messi, também foi o lugar que protagonizou o episódio mais marcante, negativamente, entre o craque e a seleção argentina. Foi nesse mesmo estádio de Nova Jersey que a Argentina sofreu uma das derrotas mais emblemáticas da carreira de Messi na final da Copa América Centenário, contra o Chile. No dia 26 de junho de 2016, após segundo vice consecutivo da Argentina para os chilenos, o camisa 10 declarou que estava se aposentando da seleção argentina.
— A seleção acabou para mim. Não é para mim. Eu tentei, era o que eu mais desejava, e não deu — desabafou Messi na zona mista após a derrota para o Chile na Copa América do Centenário, em 2016.
➡️Messi deixa para trás 'aposentadoria' em busca do bi da Copa nos EUA
Até aquele momento, a Argentina não vencia um título há 23 anos, e a pressão estava toda nos ombros de Lionel Messi, que virou a principal figura das críticas e do momento ruim daquela geração, que ansiava pôr fim ao jejum. Entre 2014 e 2016, Lionel Messi foi derrotado em três finais consecutivas com a Argentina, sendo uma na Copa do Mundo e outras duas em Copas Américas. O insucesso trouxe dúvidas e incertezas sobre a permanência e continuidade na Albiceleste.
And somehow they were terrified..look at that Messi face😹😹 pic.twitter.com/KvSuDkjqs5— 👨🏾` (@hermit0s) July 16, 2026
A declaração de aposentadoria de Messi surpreendeu a imprensa argentina e alimentou a expectativa de que o camisa 10 encerraria seu ciclo na seleção aos 29 anos, mesmo vivendo um dos melhores períodos da carreira no Barcelona. A decisão, porém, durou pouco tempo. Três meses depois, ele voltou atrás, aceitou novamente a convocação da Albiceleste e retomou sua trajetória com a equipe nacional em setembro, na estreia da Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.
➡️Mac Allister torce por permanência de Messi na Argentina após a Copa do Mundo
Agora, no dia 19 de julho de 2026, Messi retorna ao estádio onde, há dez anos, ele colocou em dúvida a sua continuidade na seleção argentina. Será no MetLife, terá a oportunidade de encerrar sua trajetória com a Albiceleste, alcançando um feito inédito até mesmo para lendas como Pelé e Diego Maradona: conquistar dois títulos consecutivos de Copa do Mundo e coroar uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Guardiola não torce pela Espanha em decisão contra a ArgentinaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Após jogar a Copa com fratura nas costas, Saliba passará por cirurgia e desfalcará o ArsenalHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; vejaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Lamine Yamal fica fora de treino às vésperas da final da CopaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Tironi no Lance!: duelo razão x emoção na final da CopaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Caio Ribeiro avalia proteção da arbitragem a Messi: 'Muito mais'Há 3 horas
Mais LANCE!