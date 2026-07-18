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Scaloni reencontra mentor e amigo De la Fuente na final da Copa do Mundo

Argentina e Espanha duelam pelo título do maior torneio de seleções

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 14:05
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Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Foto: Odd Andersen e Lluis Gene/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni reencontra um mentor e um amigo na figura de Luis de la Fuente na final da Copa do Mundo. Ambos se conheceram quando o atual campeão do mundo iniciou seu curso para se tornar treinador na Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que é a sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), onde o vigente comandante da Fúria passava seu conhecimento para seus alunos.

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    Em sua carreira como jogador profissional, Lionel Scaloni construiu uma relação muito forte com a Espanha, onde jogou pelo Deportivo La Coruña, Racing Santander e Mallorca. No total, o líder da Scaloneta morou por 10 anos no país da Península Ibérica, onde construiu família e vive até hoje.

    Em 2016, Scaloni foi chamado por Jorge Sampaoli para integrar a comissão técnica do Sevilla, onde trabalhou na temporada 16/17. E o até então auxiliar seguiu o profissional em sua empreitada na Argentina visando a Copa do Mundo de 2018.

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    Concomitantemente com os trabalhos, Scaloni se preparava e estudava em busca da obtenção de licença Uefa Pro. E no curso ministrado na RFEF, o argentino conheceu Luis de la Fuente, que já trabalhava nas seleções de base da Espanha, durante o ano de 2017. E o atual comandante da Albiceleste não poupou elogios ao seu mentor em coletiva de imprensa.

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    • - Todos que fizeram curso de treinador na Espanha tem boas recordações dele. Era um dos professores com quem mais conversávamos. Eu era inquieto, perguntava e ele sempre respondia. Sempre foi uma grande pessoa. O aprecio.

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    Independentemente da influência do mentor sobre o aluno, Scaloni e Luis de la Fuente possuem uma ideia de jogo parecida. Ambos gostam de jogar com a bola nos pés, controlar e dominar o adversário para conquistar uma vitória. E esse embate será visto na final da Copa do Mundo.

    Scaloni e De la Fuente são vencedores por Argentina e Espanha

    Elevado a função de treinador da Argentina em 2018, Lionel Scaloni foi responsável por uma renovação de ânimo com a Albiceleste. Nos últimos oito anos, o treinador conquistou uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e a Finalíssima.

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    Por outro lado, Luis de la Fuente possui um trabalho muito marcante com as categorias de base da Espanha, tendo trabalhado no Sub-18, Sub-19 e Sub-21 antes de chegar a equipe profissional. Nesse período, o treinador conquistou Eurocopas no Sub-19, Sub-21 e no profissional, além de uma Liga das Nações em 2022/2023.

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    Scaloni e De la Fuente se abraçam em evento antes da final da Copa do Mundo
    Scaloni e De la Fuente se abraçam em evento antes da final da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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