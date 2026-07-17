Messi manda recado para Yamal antes da final: 'Impedir o melhor jogo dele' Craque argentino relembra foto histórica com o atacante ainda bebê

Às vésperas da final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi fez questão de elogiar Lamine Yamal, principal nome da nova geração da Espanha, mas deixou claro que fará de tudo para impedir que o atacante brilhe na decisão deste domingo (19), em Nova Jersey. Durante um evento promovido pela Fifa, o capitão da Argentina classificou o espanhol como um dos melhores jogadores do mundo e relembrou a foto histórica em que aparece dando banho em Yamal quando o atacante ainda era um bebê.

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Messi ressaltou que acompanha de perto a evolução do camisa 10 espanhol e afirmou que a final reúne muito mais do que um duelo individual entre os dois. Para o argentino, a Espanha chega à decisão com diversos jogadores capazes de decidir a partida.

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— Lamine é um grandíssimo jogador. Acompanho muito, pois joga num clube que amo e desejo sempre o melhor. É uma referência mundial com 19 anos, tem uma carreira pela frente, uma oportunidade de conseguir algo histórico, enquanto a gente vai dar o máximo para que não seja dessa vez. Essa foto é uma loucura, porque fiz uma foto com ele quando bebê e hoje estamos numa final de Copa do Mundo. É um dos melhores do mundo nesse momento. Desejo muita sorte. Tentaremos fazer um bom jogo para que ele não tenha seu melhor jogo, o que é difícil. Mas não tem só Lamine, tem grandes jogadores, um grande jogo e nós temos nossas armas.

Messi ao lado de Yamal em ensaio fotográfico para calendário anual de jornal espanhol (Foto: Juan Monfort)

Messi fala sobre pressão antes da decisão

O capitão argentino também comentou como lida com a pressão de disputar mais uma final de Copa do Mundo. Segundo Messi, competir sempre foi algo natural desde o início da carreira e as derrotas fizeram parte de sua formação como atleta e pessoa.

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— Temos muita vontade de jogar. Nunca pensamos na pressão. Assimilamos como algo natural. Jogar, competir, pois somos um grupo competitivo que gosta de vencer. É um esporte coletivo, em que o rival também joga e nem sempre se pode ganhar. Desde pequeno, fui aprendendo e entendendo isso, e foi o que me fez crescer como pessoa e jogador.

Lionel Scaloni e Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha (Foto: Elsa/Getty Images/AFP)

Capitães se encontram antes da final

Antes da entrevista, Messi participou de um evento organizado pela Fifa ao lado do capitão espanhol Rodri, dos técnicos Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, além do goleiro Emiliano Martínez. O encontro também contou com as presenças do ex-quarterback Tom Brady e do tenista Novak Djokovic, que conduziram uma conversa com os protagonistas da decisão.

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Argentina e Espanha disputam a final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Os argentinos buscam o tetracampeonato mundial, enquanto a seleção espanhola tenta conquistar a segunda estrela de sua história.

Lisandro Martínez e Messi comemoram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

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