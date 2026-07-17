Filho autista e personalidade forte: conheça Cucurella, destaque da Espanha na Copa
Lateral-esquerdo tem trajetória marcada por desafios familiares, provocações e grandes conquistas
Marc Cucurella chega à final da Copa do Mundo de 2026 como um dos principais símbolos da campanha da Espanha. Titular absoluto da equipe comandada por Luis de la Fuente, o lateral-esquerdo conquistou espaço entre os destaques da competição graças à intensidade na marcação, ao apoio constante ao ataque e à regularidade apresentada ao longo do torneio. Fora das quatro linhas, porém, sua história também chama atenção.
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Entre desafios familiares, provocações que viralizaram no futebol europeu e uma promessa curiosa para a decisão contra a Argentina, o defensor construiu uma trajetória que vai muito além do desempenho dentro de campo.
Diagnóstico do filho mudou prioridades
Embora tenha construído uma carreira de sucesso no futebol europeu, Cucurella afirma que a decisão mais importante da vida aconteceu longe dos gramados. Pai de Mateo, Rio e Bella, o lateral viu sua rotina mudar completamente após o filho mais velho receber o diagnóstico de autismo. O jogador e a esposa, Claudia Rodríguez, revelaram que enfrentaram um período difícil até compreenderem a condição da criança e encontrarem uma estrutura adequada para seu desenvolvimento, experiência que passou a influenciar diretamente todas as decisões da família.
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O tema teve peso, inclusive, na escolha do novo clube. Durante a negociação que o levou do Chelsea ao Real Madrid, Cucurella explicou que a prioridade não era apenas o projeto esportivo, mas também encontrar uma cidade que oferecesse escolas especializadas e acompanhamento adequado para Mateo. Segundo o espanhol, atualmente nenhuma proposta é analisada sem considerar primeiro a adaptação da família, colocando o bem-estar do filho acima da carreira.
Intensidade transformou lateral em peça-chave da Espanha
Dentro de campo, Cucurella se consolidou como um dos jogadores mais importantes da seleção espanhola. Sem o mesmo protagonismo midiático de nomes como Lamine Yamal, Rodri e Mikel Oyarzabal, o lateral ganhou espaço pela entrega em todas as partidas, tornando-se um dos principais responsáveis pela consistência defensiva da equipe ao longo da Copa do Mundo.
O próprio jogador costuma definir seu estilo com apenas uma palavra: intensidade. A característica aparece tanto na marcação quanto na participação ofensiva, repetindo o desempenho que já havia mostrado na conquista da Eurocopa de 2024, quando deu a assistência para o gol do título marcado por Oyarzabal na vitória sobre a Inglaterra. A boa fase também impulsionou sua transferência para o Real Madrid durante a disputa do Mundial, consolidando o melhor momento da carreira.
Provocações, promessa e personalidade marcante
A personalidade irreverente acompanha Cucurella desde o início da carreira. O espanhol ficou conhecido pelas provocações aos adversários, especialmente após a conquista da Eurocopa, quando viralizou ao cantar uma música direcionada a Erling Haaland durante as comemorações da seleção. Meses depois, voltou aos holofotes ao tornar-se alvo da torcida alemã por um lance polêmico envolvendo um toque de mão na área na Liga das Nações.
Às vésperas da final da Copa do Mundo, o lateral voltou a chamar atenção por uma promessa inusitada. Caso a Espanha conquiste o título diante da Argentina, Cucurella garantiu que tatuará o rosto do técnico Luis de la Fuente como forma de homenagem ao treinador, responsável por mantê-lo entre os titulares mesmo nos momentos de maior contestação. Entre a irreverência e a entrega em campo, o espanhol chega à decisão do Mundial vivendo o auge da carreira e tentando coroar uma trajetória marcada por superação dentro e fora das quatro linhas.
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