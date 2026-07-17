Filho autista e personalidade forte: conheça Cucurella, destaque da Espanha na Copa Lateral-esquerdo tem trajetória marcada por desafios familiares, provocações e grandes conquistas

Marc Cucurella chega à final da Copa do Mundo de 2026 como um dos principais símbolos da campanha da Espanha. Titular absoluto da equipe comandada por Luis de la Fuente, o lateral-esquerdo conquistou espaço entre os destaques da competição graças à intensidade na marcação, ao apoio constante ao ataque e à regularidade apresentada ao longo do torneio. Fora das quatro linhas, porém, sua história também chama atenção.

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Entre desafios familiares, provocações que viralizaram no futebol europeu e uma promessa curiosa para a decisão contra a Argentina, o defensor construiu uma trajetória que vai muito além do desempenho dentro de campo.

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Diagnóstico do filho mudou prioridades

Embora tenha construído uma carreira de sucesso no futebol europeu, Cucurella afirma que a decisão mais importante da vida aconteceu longe dos gramados. Pai de Mateo, Rio e Bella, o lateral viu sua rotina mudar completamente após o filho mais velho receber o diagnóstico de autismo. O jogador e a esposa, Claudia Rodríguez, revelaram que enfrentaram um período difícil até compreenderem a condição da criança e encontrarem uma estrutura adequada para seu desenvolvimento, experiência que passou a influenciar diretamente todas as decisões da família.

O tema teve peso, inclusive, na escolha do novo clube. Durante a negociação que o levou do Chelsea ao Real Madrid, Cucurella explicou que a prioridade não era apenas o projeto esportivo, mas também encontrar uma cidade que oferecesse escolas especializadas e acompanhamento adequado para Mateo. Segundo o espanhol, atualmente nenhuma proposta é analisada sem considerar primeiro a adaptação da família, colocando o bem-estar do filho acima da carreira.

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Na foto, em ordem: Bella, Rio Cucurella, Mateo e Claudia (Foto: Reprodução)

Intensidade transformou lateral em peça-chave da Espanha

Dentro de campo, Cucurella se consolidou como um dos jogadores mais importantes da seleção espanhola. Sem o mesmo protagonismo midiático de nomes como Lamine Yamal, Rodri e Mikel Oyarzabal, o lateral ganhou espaço pela entrega em todas as partidas, tornando-se um dos principais responsáveis pela consistência defensiva da equipe ao longo da Copa do Mundo.

O próprio jogador costuma definir seu estilo com apenas uma palavra: intensidade. A característica aparece tanto na marcação quanto na participação ofensiva, repetindo o desempenho que já havia mostrado na conquista da Eurocopa de 2024, quando deu a assistência para o gol do título marcado por Oyarzabal na vitória sobre a Inglaterra. A boa fase também impulsionou sua transferência para o Real Madrid durante a disputa do Mundial, consolidando o melhor momento da carreira.

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Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Shaun Botterill/Getty Images/AFP)

Provocações, promessa e personalidade marcante

A personalidade irreverente acompanha Cucurella desde o início da carreira. O espanhol ficou conhecido pelas provocações aos adversários, especialmente após a conquista da Eurocopa, quando viralizou ao cantar uma música direcionada a Erling Haaland durante as comemorações da seleção. Meses depois, voltou aos holofotes ao tornar-se alvo da torcida alemã por um lance polêmico envolvendo um toque de mão na área na Liga das Nações.

Às vésperas da final da Copa do Mundo, o lateral voltou a chamar atenção por uma promessa inusitada. Caso a Espanha conquiste o título diante da Argentina, Cucurella garantiu que tatuará o rosto do técnico Luis de la Fuente como forma de homenagem ao treinador, responsável por mantê-lo entre os titulares mesmo nos momentos de maior contestação. Entre a irreverência e a entrega em campo, o espanhol chega à decisão do Mundial vivendo o auge da carreira e tentando coroar uma trajetória marcada por superação dentro e fora das quatro linhas.

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Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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