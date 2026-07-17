Espanha x Argentina: veja os craques que poderiam defender outro país Espanha e Argentina medem forças neste domingo

A nacionalidade de um jogador nem sempre define a seleção que ele defenderá. Nos bastidores do futebol, federações disputam jovens talentos que têm o direito de representar mais de um país, em uma corrida que muitas vezes começa antes mesmo da estreia no profissional.

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina reúne alguns exemplos desse cenário. Dos dois lados, há atletas que poderiam ter seguido caminhos diferentes no futebol internacional, mas optaram por defender outra camisa.

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Lamine Yamal (Espanha / Marrocos / Guiné Equatorial)

País: Espanha

Nacionalidades alternativas: Marrocos e Guiné Equatorial

Nascido na Espanha, Lamine Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense, o que lhe garantia a possibilidade de representar três seleções. A Federação Marroquina fez diversas investidas para convencer o atacante a integrar seu projeto de captação de talentos nascidos na Europa. O presidente da entidade, Fouzi Lekjaa, chegou a afirmar que gostaria de enfrentar a Espanha em uma final para testar a decisão do jogador. A Real Federação Espanhola, porém, agiu rapidamente e o convocou para a equipe principal em 2023, quando Yamal tinha apenas 16 anos. Na estreia, tornou-se o jogador mais jovem a marcar pela seleção espanhola e confirmou sua escolha.

Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Lionel Messi (Argentina / Espanha)

País: Argentina

Nacionalidade alternativa: Espanha

A trajetória de Lionel Messi pela Argentina quase seguiu outro rumo. Nascido em Rosário, o camisa 10 mudou-se ainda criança para Barcelona, onde foi formado nas categorias de base do clube catalão. Diante da possibilidade de o atacante defender a Espanha, a Associação do Futebol Argentino acelerou o processo de convocação. Em 2004, Messi estreou pela seleção sub-20 em um amistoso contra o Paraguai, marcou um gol, deu duas assistências na vitória por 8 a 0 e iniciou oficialmente sua história com a Albiceleste.

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Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Aymeric Laporte (Espanha / França)

País: Espanha

Nacionalidade alternativa: França

Laporte nasceu em Agen, na França, mas mudou-se ainda jovem para o Athletic Bilbao graças à ascendência basca da família. O zagueiro percorreu todas as categorias de base da seleção francesa e chegou a ser convocado por Didier Deschamps para a equipe principal entre 2016 e 2017. Sem entrar em campo, decidiu buscar a nacionalidade espanhola em 2021. Após receber a cidadania, passou a defender a Espanha e encerrou qualquer possibilidade de atuar pela França.

Laporte, da Espanha, em entrevista coletiva na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP )

Nico Paz (Argentina / Espanha)

País: Argentina

Nacionalidade alternativa: Espanha

Nascido em Tenerife, Nico Paz poderia ter seguido carreira pela seleção espanhola. Filho do ex-zagueiro argentino Pablo Paz, porém, optou por representar a Argentina. Segundo o próprio meio-campista, a decisão foi motivada pela ligação familiar e pela identificação com a cultura e a tradição do futebol argentino.

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Nico Paz treinado pela seleção da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Giuliano Simeone (Argentina / Itália)

País: Argentina

Nacionalidade alternativa: Itália

Giuliano Simeone nasceu em Roma, em 2002, quando seu pai, Diego Simeone, atuava pela Lazio. Apesar da cidadania italiana e da possibilidade de defender a Azzurra, o atacante sempre priorizou a Argentina. Formado inicialmente nas categorias de base do River Plate antes de retornar à Europa, construiu toda a trajetória nas seleções de base argentinas até chegar à equipe principal.

Giuliano Simeone comemorando gol com punhos erguidos (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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