Messi x Yamal: o duelo de milhões nos bastidores da final da Copa De salários astronômicos a chuteiras personalizadas, o Lance! detalha os números dos craques que dividem o palco da decisão

O capítulo final da Copa do Mundo reserva um roteiro inédito para este domingo (19). O confronto entre Espanha e Argentina sela o primeiro encontro entre Lionel Messi e Lamine Yamal, craques formados sob a mesma filosofia da La Masia, categorias de base do Barcelona. Aos 39 anos, o veterano capitão albiceleste encontra a joia espanhola de 19 anos em um confronto histórico que, além do peso técnico evidente, movimenta receitas astronômicas e revela conexões comerciais estratégicas nos bastidores do mercado da bola.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Para entender o aspecto financeiro dos jogadores para além do campo, o Lance! utilizou como base a plataforma Transformarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores, e Capology, que reúne informações sobre os salários dos jogadores das principais ligas do mundo.

continua após a publicidade

Messi x Yamal: quem tem o maior salário?

Os dois principais jogadores de suas seleções são responsáveis pelo maior ganho salarial de suas respectivas equipes nesta final. Lamine Yamal é o atleta com o maior ganho da decisão e de todo o elenco espanhol. O jovem jogador de 19 anos recebe por temporada aproximadamente € 31 milhões (R$ 181 milhões).

Por outro lado, Lionel Messi, figura central da seleção argentina, ocupa o posto de segundo atleta com maior ganho salarial da decisão e o primeiro da equipe albiceleste. O camisa 10 ganha, anualmente, € 24,7 milhões (R$ 144 milhões), após a conversão da moeda norte-americana.

continua após a publicidade

Os bilhões dos valores de mercado

No quesito valor de mercado, o camisa 10 do Barcelona leva vantagem se comparado ao capitão argentino. Yamal é o jogador mais valioso do planeta na atualidade, com valor estimado em € 200 milhões (R$ 1,69 bilhões).

Por outro lado, Lionel Messi, aos 39 anos e atuando pelo Inter Miami, tem um valor de mercado quase 14 vezes menor que o de Yamal. De acordo com dados do Transfermarkt, o astro argentino não se encontra nem no top 10 da seleção argentina e tem seu valor de mercado avaliado em € 15 milhões (R$ 87,71 milhões). Nesse sentido, Messi e Yamal juntos movimentam cerca de € 215 milhões (R$ 1,25 bilhões).

continua após a publicidade

Os craques compartilham do mesmo patrocinador

Os dois principais protagonistas da final são patrocinados pela mesma marca alemã, a Adidas. A empresa de material esportivo, antes de começar a Copa, já havia lançado um filme publicitário sobre o Mundial, que contava com Yamal como protagonista e Messi na mesma obra.

Agora, na final, Messi, que tem o seu próprio logo dentro da Adidas, recebeu chuteiras feitas exclusivamente para ele. O modelo traz a bandeira da Argentina, referências pessoais, homenagens à sua carreira e o número 10, marca registrada da camisa histórica da seleção argentina. De acordo com o site da Adidas, a versão F50 Messi Elite Firm Ground custa US$ 280 (R$ 1,43 mil).

continua após a publicidade

Chuteira do Messi para a Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Reprodução)

Nesse mesmo sentido, Lamine Yamal também teve suas chuteiras personalizadas pela Adidas. Porém, diferente de Messi, o modelo utilizado não é uma linha exclusiva para o atacante espanhol.

A versão F50 Hyperfast Elite Laceless Firm Ground Cleats, utilizada pelo camisa 19, exibe bandeiras que representam suas raízes familiares. Além da referência ao próprio nome, o jogador escolheu incluir símbolos ligados a Marrocos e Guiné Equatorial, países que fazem parte de sua história familiar. O valor do calçado, de acordo com o site oficial da Adidas, está avaliado em US$ 270 (R$ 1,38 mil).

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.