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Messi x Yamal: o duelo de milhões nos bastidores da final da Copa

De salários astronômicos a chuteiras personalizadas, o Lance! detalha os números dos craques que dividem o palco da decisão

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
17/07/2026 12:15
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Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado esquerdo) e Lamine Yamal, durante a Copa do Mundo com a Espanha (lado direito).
Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado esquerdo) e Lamine Yamal, durante a Copa do Mundo com a Espanha (lado direito) - (Foto: Odd ANDERSEN and Roberto SCHMIDT / AFP)

O capítulo final da Copa do Mundo reserva um roteiro inédito para este domingo (19). O confronto entre Espanha e Argentina sela o primeiro encontro entre Lionel Messi e Lamine Yamal, craques formados sob a mesma filosofia da La Masia, categorias de base do Barcelona. Aos 39 anos, o veterano capitão albiceleste encontra a joia espanhola de 19 anos em um confronto histórico que, além do peso técnico evidente, movimenta receitas astronômicas e revela conexões comerciais estratégicas nos bastidores do mercado da bola.

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    Messi x Yamal: quem tem o maior salário?

    Os dois principais jogadores de suas seleções são responsáveis pelo maior ganho salarial de suas respectivas equipes nesta final. Lamine Yamal é o atleta com o maior ganho da decisão e de todo o elenco espanhol. O jovem jogador de 19 anos recebe por temporada aproximadamente € 31 milhões (R$ 181 milhões).

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    • Por outro lado, Lionel Messi, figura central da seleção argentina, ocupa o posto de segundo atleta com maior ganho salarial da decisão e o primeiro da equipe albiceleste. O camisa 10 ganha, anualmente, € 24,7 milhões (R$ 144 milhões), após a conversão da moeda norte-americana.

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    Os bilhões dos valores de mercado

    No quesito valor de mercado, o camisa 10 do Barcelona leva vantagem se comparado ao capitão argentino. Yamal é o jogador mais valioso do planeta na atualidade, com valor estimado em 200 milhões (R$ 1,69 bilhões).

    Por outro lado, Lionel Messi, aos 39 anos e atuando pelo Inter Miami, tem um valor de mercado quase 14 vezes menor que o de Yamal. De acordo com dados do Transfermarkt, o astro argentino não se encontra nem no top 10 da seleção argentina e tem seu valor de mercado avaliado em 15 milhões (R$ 87,71 milhões). Nesse sentido, Messi e Yamal juntos movimentam cerca de 215 milhões (R$ 1,25 bilhões).

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    Os craques compartilham do mesmo patrocinador

    Os dois principais protagonistas da final são patrocinados pela mesma marca alemã, a Adidas. A empresa de material esportivo, antes de começar a Copa, já havia lançado um filme publicitário sobre o Mundial, que contava com Yamal como protagonista e Messi na mesma obra.

    Agora, na final, Messi, que tem o seu próprio logo dentro da Adidas, recebeu chuteiras feitas exclusivamente para ele. O modelo traz a bandeira da Argentina, referências pessoais, homenagens à sua carreira e o número 10, marca registrada da camisa histórica da seleção argentina. De acordo com o site da Adidas, a versão F50 Messi Elite Firm Ground custa US$ 280 (R$ 1,43 mil).

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    Chuteira do Messi para a Copa do Mundo de 2026.
    Chuteira do Messi para a Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Reprodução)

    Nesse mesmo sentido, Lamine Yamal também teve suas chuteiras personalizadas pela Adidas. Porém, diferente de Messi, o modelo utilizado não é uma linha exclusiva para o atacante espanhol.

    A versão F50 Hyperfast Elite Laceless Firm Ground Cleats, utilizada pelo camisa 19, exibe bandeiras que representam suas raízes familiares. Além da referência ao próprio nome, o jogador escolheu incluir símbolos ligados a Marrocos e Guiné Equatorial, países que fazem parte de sua história familiar. O valor do calçado, de acordo com o site oficial da Adidas, está avaliado em US$ 270 (R$ 1,38 mil).

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