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Com base na Espanha, Messi se diferencia dos Europeus por 'gene argentino'

Camisa 10 chegou ao Barcelona com 13 anos e enfrenta a Fúria na final da Copa

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 06:00
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Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Formado na Espanha, Lionel Messi defende a Argentina na final da Copa do Mundo contra um país com o qual nutre muito carinho. O camisa 10 chegou no Barcelona aos 13 anos, mas nunca esqueceu de suas verdadeiras raízes sul-americanas.

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    "Revelado" pelo Newell's Old Boys, Messi foi para a Espanha cedo por conta de um problema hormonal que dificultou seu crescimento. O Barcelona custeou o tratamento do futuro maior ídolo do clube, uma vez que os argentinos não estavam dispostos a bancar com o procedimento.

    Em entrevista ao Lance!, Luís Rojo, que cobre o Barcelona pelo "Marca", explicou o desenvolvimento de Messi em solo espanhol. Segundo o repórter, o argentino possuía uma sede por melhorar da base ao profissional para se tornar o que se tornou.

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    - O desenvolvimento do Messi na Espanha foi total. Não só futebolístico, mas principalmente físico, pois ele era muito pequeno e fez tratamento para crescer. Essa foi a primeira fase de desenvolvimento quando chegou na Espanha. E seu progresso foi constante em toda sua carreira. Foi melhorando em muitos aspectos desde a base até o profissional. Não era goleador, mas se tornou goleador. Melhorou nas cobranças de faltas, taticamente aprendeu muito. Não parou de evoluir.

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    • Luís Rojo fez uma breve distinção entre Messi e Maradona, mas elogiou a formação europeia do atual protagonista da Argentina na Copa do Mundo. O jornalista espanhol também citou Pep Guardiola para basear seus elogios ao camisa 10.

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    - Maradona, que se formou na Argentina e não saiu até os 22 anos. Messi se formou num estilo europeu e tem muito do futebol europeu. E eu destacaria que ele aprendeu muito taticamente quando deve "desaparecer" das partidas, mas também acelerar em determinados momentos. Uma vez Guardiola comentou que Messi parece estar caminhando em campo, mas na verdade está analisando o jogo para causar dano aos adversários.

    Mas apesar da formação espanhola, Rojo cita um fator que marca a diferença e explica o motivo de Messi ser um "argentino puro" e sem raízes europeias. E é com essa característica que o camisa 10 buscará o segundo título da Copa do Mundo na carreira.

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    - Uma coisa que o diferencia muito é esse gene competitivo que os argentinos têm. Leo é uma máquina de competir, além de melhorar, ser ambicioso e querer mais. Ele é um lutador, não aceita a derrota e é uma das características que faz com que seja o jogador que é.

    Neste domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília).

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