Conheça as 11 cidades-sede do Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes da Fifa 2025 tem início neste sábado (14), com a partida de abertura entre Al Ahly e Inter Miami. Pela primeira vez com 32 equipes, o torneio contará com 63 jogos disputados em 11 cidades-sede espalhadas pelos Estados Unidos.

Para ajudar você a acompanhar a competição, o Lance! preparou um guia especial com tudo o que você precisa saber sobre cada uma dessas cidades que serão palco do maior torneio de clubes do planeta.

Miami

Miami é uma das sedes com mais destaque no Mundial de Clubes de 2025 por ser a primeira a receber jogos do torneio. O Inter Miami estreia na competição, em jogo isolado contra o Al-Ahly, no dia 14 de junho. Além da partida de abertura, a cidade também sediará jogos de Fluminense, Palmeiras, Bayern de Munique e Real Madrid no Hard Rock Stadium.

Hard Rock Stadium será o palco da estreia da competição (Foto: Divulgação)

Seattle

Localizada no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, Seattle é conhecida por sua forte cena tecnológica, musical e paisagens naturais deslumbrantes. Lumen Field, casa do Seattle Sounders, será palco de um jogo do Botafogo no Mundial de Clubes 2025. O estádio tem capacidade para mais de 68 mil torcedores. Seattle promete clima empolgante e ótima estrutura para receber o torneio.

Los Angeles

A cidade será uma das sedes do Mundial, oferecendo não apenas partidas emocionantes, mas também uma infinidade de opções para os visitantes aproveitarem entre os jogos. O Botafogo disputará duas partidas da fase de grupos no Rose Bowl, tornando Los Angeles um destino chave para os torcedores alvinegros.

Orlando

Conhecida como a “Cidade Mágica”, Orlando, na Flórida, é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, famosa por parques temáticos como Disney e Universal. Além do entretenimento, a cidade oferece excelente infraestrutura e clima ensolarado. No Mundial de Clubes 2025, sediará jogos no Camping World Stadium e no Inter&Co Stadium. O Flamengo jogará uma partida da fase de grupos na cidade, movimentando a torcida rubro-negra.

Atlanta

A capital da Geórgia, é uma metrópole vibrante e cheia de história, conhecida por sua cultura sulista moderna e importância econômica nos EUA. No Mundial de Clubes 2025, a Atlanta será palco de partidas de Chelsea, Inter Miami e Manchester City, no imponente Mercedes-Benz Stadium. Com forte presença esportiva e excelente estrutura, Atlanta promete ser uma das sedes mais animadas do torneio.

Nashville

Nashville, a capital do Tennessee, é famosa por sua rica cena musical e atmosfera acolhedora do sul dos Estados Unidos. Durante o Mundial, a cidade receberá jogos no GEODIS Park, oferecendo uma experiência vibrante tanto dentro quanto fora de campo. Combinando futebol de alto nível e cultura local única, Nashville será uma sede marcante no torneio.

Charlotte

A cidade mais populosa da Carolina do Norte, será uma das sedes do Mundial de Clubes 2025 e promete oferecer uma atmosfera vibrante aos torcedores. Conhecida como um importante centro financeiro dos Estados Unidos, Charlotte combina modernidade com tradições sulistas. Os jogos serão disputados no Bank of America Stadium, casa do Charlotte FC e do Carolina Panthers (NFL), e incluem quatro partidas, entre elas duas das oitavas de final.

Vista aérea do Bank Of America Stadium (Foto: Divulgação/Conmebol)

Cincinnati

Conhecida como a "Queen City", Cincinnati será uma das sedes do Mundial de Clubes 2025, oferecendo aos visitantes uma combinação de tradição esportiva, arquitetura histórica e uma vibrante cena cultural. Localizada no estado de Ohio, a cidade tem forte ligação com o beisebol e o futebol americano, mas vem ganhando destaque também no futebol com o FC Cincinnati. Os jogos do torneio serão disputados no moderno TQL Stadium, casa do clube local e um dos estádios mais elogiados da MLS.

Washington, D.C.

A capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., será uma das sedes mais conhecidas da competição, combinando o clima de grandes decisões do futebol com sua rica herança histórica e cultural. Repleta de museus, monumentos icônicos e uma intensa vida política, a cidade oferece uma experiência única aos torcedores. As partidas serão disputadas no Audi Field, estádio moderno e casa do D.C. United, que foi fundado em 2018.

Filadélfia

Com forte tradição esportiva e rica importância histórica para os Estados Unidos, a cidade da Filadélfia, na Pensilvânia será palco de grandes confrontos, incluindo pelo menos dois jogos do Flamengo, além de outras seis partidas. As partidas acontecerão no Lincoln Financial Field, moderno estádio que também abriga o Philadelphia Eagles, da NFL.

Nova York/New Jersey

Berço de cultura, economia e esportes, Nova York — junto com o estado vizinho de Nova Jersey — será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025. A região abriga o imponente MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, que receberá nove partidas do torneio, incluindo duelos de Palmeiras, Fluminense, Borussia Dortmund e a grande final da competição.