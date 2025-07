Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (30), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são da Copa do Brasil, da Champions League, do Campeonato Norueguês e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 30 de julho de 2025)

Copa do Brasil (oitavas)

CSA x Vasco – 19h – Sportv e Premiere

Bahia x Retrô – 19h30 – Prime Video

Cruzeiro x CRB – 19h30 – Prime Video

Internacional x Fluminense – 21h30 – Globo, Sportv, Prime Video e Premiere

Corinthians x Palmeiras – 21h30 – Globo, Sportv, Prime Video e Premiere

Jogos de hoje: o Cruzeiro recebe o CRB pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Champions League (playoffs)

Breidablik x Lech Poznan – 15h30 – Canal GOAT e OneFootball TV

Amistoso

K-League All-Stars x Newcastle – 8h – ESPN 4 e Disney+

Sportfreunde Siegen x Borussia Dortmund – 13h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Norueguês

Bodo Glimt x Stromsgodset – 14h – OneFootball TV

Brasileirão sub-20 (quartas)

Flamengo sub-20 x Cruzeiro sub-20 – 15h – Sportv

Copa Paulista

Monte Azul x Linense – 15h – Paulistão (YouTube)

União São João x Botafogo-SP – 19h – Ulisses TV (YouTube)

Campeonato Peruano

Ayacucho x Sport Boys – 15h – Fanatiz

Sporting Cristal x Sport Huancayo – 17h15 – Fanatiz

Premier League Summer Series

West Ham x Everton – 19h30 – ESPN e Disney+

Manchester United x Bournemouth – 22h30 – ESPN 4 e Disney+

Leagues Cup

Inter Miami x Atlas – 20h30 – Apple TV+

Necaxa x Atlanta United – 20h30 – Apple TV+

Pumas x Orlando City – 21h – Apple TV+

Minnesota United x Queretaro – 21h30 – Apple TV+

Club América-MEX x Real Salt Lake – 22h30 – Apple TV+

Portland Timbers x Atlético San Luis – 23h30 – Apple TV+

Copa Centro-Americana da Concacaf

Hercules x Club Xelaju – 21h – Disney+

CD Olimpia x Real Estelí – 23h – Disney+

Club Sport Herediano x Real CD España – 23h – Disney+

