Vidente faz previsão para Corinthians x Palmeiras pela Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam, nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o canal Mística do Futebol, realizou uma previsão para o clássico e apontou o Palmeiras como favorito para o primeiro confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a análise, o canal previu que o Timão irá entrar de forma focada para a partida. As cartas apontaram que a equipe do técnico Dorival Júnior deverá ditar o ritmo da partida. A principal motivação para o cenário é o fator casa, onde o Alvinegro tentará buscar a vitória diante da própria torcida.

As cartas apontaram para uma instabilidade do Palmeiras. A previsão apontou que o Alviverde não irá conseguir se impor na partida, mas determinado cenário acontecerá apenas no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe de Abel Ferreira deverá conseguir se impor e conseguir a vitória, que pode ser de virada.

continua após a publicidade

O plano místico não descartou a possibilidade de empate no confronto. Dentro de campo as equipes devem protagonizar uma partida bastante equilibrada, e a partida deve ser decidida nos últimos minutos.

➡️ Palmeiras atualiza situação de lesionados e segue preparação para jogo com Corinthians

Corinthians x Palmeiras

O cofronto entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil marca o quinto encontro entre as equipes na atual temporada. Até aqui, o embate foi marcado pelo equilíbrio. Nos últimos quatro jogos, cada equipe venceu uma vez e teve dois empates.

continua após a publicidade

Vale destacar, que a partida desta quarta-feira (29) será apenas a primeira da fase atual da Copa do Brasil. A decisão da classificação acontece na próxima semana, no Allianz Parque.