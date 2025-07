Canal anuncia volta de transmissões da NBA após 20 anos

A NBC vai voltar a transmitir a NBA pela primeira vez em mais de 20 anos, incluindo jogos da temporada regular e dos playoffs, começando já nesta temporada.

O retorno da NBA à NBC está marcado para outubro de 2025, com a cobertura de diversos jogos por semana. A temporada começa oficialmente em 21 de outubro. Em 2026, a programação será expandida com a estreia do Sunday Night Basketball, que promete destacar alguns dos confrontos mais importantes da temporada.

A NBC Sports também anunciou sua equipe completa de transmissão. Cinco novos analistas se juntam ao grupo. A lista inclui Michael Grady, Brad Daugherty, Derek Fisher, Robbie Hummel, Austin Rivers e Brian Scalabrine.

LeBron James sugere nova premiação para a NBA

Durante o podcast "Mind the Game", com Steve Nash, o astro da NBA LeBron James comentou sobre a necessidade de criar uma premiação para Melhor Jogador Ofensivo (OPOY, siga em inglês), assim como já existe na liga americana de futebol americano (NFL).

Atualmente, a liga concede o MVP (Jogador Mais Valioso da temporada), mas LeBron argumenta que os critérios para o prêmio, frequentemente, geram muita polêmica.

LeBron James e JJ redick faziam podcast sobre NBA (Foto: Reprodução / YouTube)

Na temporada 2024/25, Shai Gilgeous-Alexander superou Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo ao ser eleito MVP. Na visão de LeBron, tal prêmio individual acaba misturando os critérios, como desempenho individual, estatísticas e sucesso coletivo, enquanto um OPOY focaria no impacto ofensivo único do jogador.

— Será que o MVP é o melhor jogador absoluto? Ou aquele que teve a melhor temporada com seu time? Talvez esse segundo caso fosse o Melhor Jogador Ofensivo — questionou LeBron.

O pivô do Denver, por exemplo, registrou um triplo-duplo de média na última temporada, algo alcançado por apenas três jogadores na história. Ele poderia ter sido recompensado com o MVP, mas foi o armador do Thunder que levou a equipe ao título, e por isso, levou o prêmio.