O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (30) para enfrentar o CSA pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Precisando vencer, o Cruz-Maltino vai encarar um adversário que também não atravessa um bom momento.

⚽ Tudo sobre CSA x Vasco:

A fase do CSA na temporada não é a das melhores. Nos últimos cinco jogos, a equipe alagoana venceu apenas um. Empatou duas partidas e perdeu também duas.

Na Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA não vence há cinco rodada. São três derrotas e dois empates. Restam cinco partidas para o clube alagoano não terminar a temporada em agosto pelo terceiro ano consecutivo.

Mudanças na comissão técnica e no elenco

A má fase resultou na mudança da comissão técnica. Em contato com o Lance!, o jornalista Taynã Melo detalhou o momento que vive o CSA.

- Higo Magalhães foi demitido no domingo e contratou Márcio Fernandes. Chega sob desconfiança e em uma sinuca de bico. Ter um jogo importante e atuar bem nas copas é importante, mas o objetivo é a Série C - disse Taynã Melo. E continuou:

- Higo ficou 14 meses, com 27 vitórias, 15 empates e 13 derrotas em 55 jogos. Foi importante para evitar o rebaixamento do time à Série D, ajudou na montagem do elenco e o time conseguiu bons feitos. Voltou a disputar a fase final do Alagoano após dois anos, está nas semifinais da Copa do Nordeste e nas oitavas da Copa do Brasil. No geral, um bom trabalho, mas a visão da diretoria é de uma oxigenação para essa reta final na Série C. Outras mudanças foram as saídas do zagueiro Marcão e dos atacantes Klenisson e Gustavinho - explicou.

Márcio Fernandes estreia pelo CSA contra o Vasco (Foto: Allan Max/CSA)

Como joga o CSA, adversário do Vasco na Copa do Brasil?

O jogo entre CSA e Vasco será marcado pela estreia de Márcio Fernandes. A tendência é que o time não tenha novidades. No entanto, com Higo Magalhães era uma equipe que gostava de usar os lados do campo e ser assertiva nas finalizações.

- Vai muito pelo esquema tático. Como será a estreia do Márcio Fernandes, não posso apontar se haverá alguma novidade nesse sentido. Com o Higo, era um time que usava os lados do campo. Quando jogava pelo meio, o objetivo era ter toques rápidos. Uma equipe de construção, que arrisca pouco de longe. Prefere um jogo mais coletivo, com movimentação do Brayann - analisou Taynã. E finalizou:

- Com quatro meio-campistas, a tendência é que o time povoe o meio de campo e seja eficiente nas finalizações, ou pelo menos tente ser. Eu acho que o Vasco terá mais posse de bola, ainda mais com Diniz no comando. Mas o CSA vai tentar ser assertivo nas finalizações quando chegar no ataque.

CSA não vence há três jogos (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Destaques do CSA

O jornalista Taynã Melo também apontou os principais destaque do CSA. São três nomes que o Vasco precisa ficar de olho na equipe alagoana.

"Brayann (meia) - Camisa 10, destaque, cérebro do time, autor do golaço no jogo contra Grêmio;



Enzo (lateral-esquerdo) - Chegou para ser reserva, ganhou oportunidade como titular depois da lesão de Roberto e se tornou titular. É visado principalmente pelo Grêmio;



Tiago Marques (atacante) - Artilheiro do time com 16 gols no ano. Na última temporada balançou a rede 18 vezes. É o principal goleador do time."

Tiago Marques é o artilheiro do CSA com 16 gols (Foto: Alexandre Lago/AGIF)

A bola rola para Vasco e CSA às 19h desta quarta-feira. A partida será no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).