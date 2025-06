O MetLife Stadium, localizado entre as cidades de Nova York e Nova Jersey, é uma das arenas mais modernas e imponentes dos Estados Unidos. Com capacidade para mais de 82 mil espectadores, o estádio será o centro das atenções no Mundial de Clubes da FIFA 2025, recebendo oito partidas, incluindo a grande final no dia 13 de julho.

Inaugurado em 2010, o estádio é um verdadeiro colosso multiuso e abriga duas franquias tradicionais da NFL: o New York Giants e o New York Jets, algo raro em uma mesma instalação esportiva. Ele também já foi casa temporária do New York Guardians da XFL, liga alternativa de futebol americano.

MetLife Stadium durante jogo do New York Jets na NFL (Foto: Divulgação)

Mas o MetLife vai muito além do esporte: é palco frequente de shows de artistas de renome mundial como Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran, Bruce Springsteen e tantos outros. O local já sediou também eventos de enorme peso no futebol, como a final da Copa América Centenário em 2016, onde o Chile venceu a Argentina de Lionel Messi nos pênaltis.

Palmeiras e Fluminense jogarão duas vezes no MetLife

Durante o Mundial de Clubes, Palmeiras e Fluminense farão dois jogos cada no estádio, que será praticamente uma casa brasileira nesta primeira fase. As partidas do Grupo A e Grupo F vão agitar os torcedores que estiverem na região da Costa Leste dos EUA.

Confira os jogos confirmados no MetLife Stadium no Mundial de Clubes

Palmeiras x FC Porto (POR)

⚽ Fase de grupos (Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey

Fluminense x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Fase de grupos (Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey

Palmeiras x Al Ahly (EGI)

⚽ Fase de grupos (Grupo A)

📅 19 de junho, quinta, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey

Fluminense x Ulsan HD (KOR)

⚽ Fase de grupos (Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey

FC Porto x Al Ahly (EGI)

⚽ Fase de grupos (Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey

Quartas de final – Jogo 60

📅 5 de julho, sábado, às 16h (horário local)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey

Semifinal – Jogo 62

📅 9 de julho, quarta, às 15h (horário local)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey

🏆 Final – Jogo 63

📅 13 de julho, domingo, às 15h (horário local)

🏟️ MetLife Stadium, Nova York-Nova Jersey