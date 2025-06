Com direito a três brasileiros, o Wydad Casablanca , adversário do Manchester City e da Juventus no Mundial de Clubes, divulgou a lista de inscritos para a disputa da competição. O clube do Marrocos será um dos quatro representantes africanos na disputa do Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A equipe que embarcou para os Estados Unidos com três brasileiros no elenco. São eles: Arthur Sanches, com passagem pelas categorias de base do Fluminense, Pedrinho, que veio do Corinthians, e Guilherme Ferreira, que passou pelas bases de Cruzeiro, América-Mg e jogou pelo Guarani.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite no simulador do Mundial de Clubes do Lance!.

Confira a lista de inscritos do Wydad Casablanca para o Mundial

Pedrinho é um dos inscritos do Wydad Casablanca para a disputa do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Instagram)

Goleiros: Youssef El Motie, El Mehdi Benabid, Omar Aqzdoua, Rayane Mahtou.

Zagueiros: Mohamed Moufid, Abdelmounaïm Boutouil, Jamal Harkass, Fahd Moufi, Bart Meijers, Ayoub Boucheta, Ismail Benktib.

Laterais: Oussama Zemraoui, Selemani Mwalimu.

Volantes e meias: Mickael Malsa, El Mehdi El Moubarik, Stephane Aziz Ki, Hamza Hannouri, Yassine Bennani, Mohamed Rayhi, Arthur Wenderrosky Sanches.

Pontas e meias ofensivos: Thembinkosi Lorch, Zakaria Fathi.

Atacantes: Samuel Obeng, Nordin Amrabat, Cassius Mailula, Pedrinho (Pedro Henrique de Assis), Guilherme Ferreira de Oliveira, Omar Alsomah .

➡️ Com dois brasileiros, veja a lista de inscritos do Al Ain para o Mundial

O Wydad estreia no Mundial de Clubes na quarta-feira (18), contra o Manchester City. Na segunda rodada, a equipe encara a Juventus no outro domingo (22). Para finalizar, o Wydad Casablanca enfrenta o Al Ain na última rodada do grupo G, no dia 26.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.