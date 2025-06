A poucos dias da estreia da Inter Miami na edição de estreia do Mundial de Clubes da Fifa com 32 times, o atacante brasileiro Léo Afonso concedeu entrevista exclusiva ao Território MLS, compartilhando suas expectativas, a preparação da equipe e sua visão sobre o aguardado duelo diante do Palmeiras, representante brasileiro no Grupo A.

A competição, que será realizada nos Estados Unidos, terá a Inter Miami como clube anfitrião. A equipe de Lionel Messi e companhia garantiu sua vaga após vencer o Supporters’ Shield da MLS em 2024, terminando a temporada regular com recorde de 74 pontos. Como sede, o clube abrirá o torneio em 14 de junho, no Hard Rock Stadium, contra o egípcio Al Ahly. Depois, encara o português Porto e encerra a fase de grupos contra o Verdão.

Léo Afonso em campo pela Inter MIami(Foto: Reprodução/Instagram/@leoafonso_7)

Clima de decisão e foco total

Aos 23 anos, Léo Afonso celebrou o momento único na carreira e falou sobre a transformação no ambiente interno do elenco.

- Estou ansioso e animado para o Mundial. Vai ser uma ótima oportunidade para o nosso time e para cada jogador individualmente. Minha expectativa é de conseguirmos avançar para a próxima fase, mas estou focado em um jogo por vez - disse o jogador.

Segundo o atacante, o vestiário da Inter Miami entendeu o peso da competição e tem demonstrado concentração total no torneio.

- O clube está bem mais sério e sabe a importância desse campeonato. Eu acho que todos os jogadores também sabem a importância do Mundial e estão mais focados no objetivo do clube - comentou Léo.

Duelo com o Palmeiras: respeito e ambição

Sobre o confronto diante do Palmeiras, Léo Afonso demonstrou respeito, mas reforçou que o futebol oferece sempre chances para surpresas.

- Vai ser um jogo difícil. O Palmeiras é um clube que tem ótimos jogadores, um sistema que manda atletas para a Europa e para a Seleção Brasileira. Mas nada é impossível no futebol - afirmou o atleta.

Apesar de seu conhecimento do futebol brasileiro, o atacante revelou que ainda não foi sondado por companheiros para dar dicas sobre o time de Abel Ferreira.

- Não me perguntaram nada ainda. O clube está focado no primeiro jogo do Mundial e ainda nem começamos a falar do Palmeiras - contou o atacante.

MLS em ascensão?

Por fim, ao ser questionado sobre o nível da Major League Soccer em relação a clubes da América do Sul e Europa, Léo foi honesto:

- Eu acho que no futebol brasileiro e na Europa tem jogadores melhores que na MLS, mas um jogo de futebol é 11 contra 11. Quando o jogo começar, não importa de qual país ou o tamanho do clube, estaremos focados em ganhar - finalizou o jogador da Inter Miami.

A Inter Miami estreia no Grupo A contra o Al Ahly e terá a missão de representar a MLS no torneio mais prestigiado do futebol de clubes. Com um elenco estrelado e o apoio da torcida local, a equipe sonha em surpreender. E, como bem disse Léo Afonso, no futebol tudo pode acontecer.