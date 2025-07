Jornalista faz previsão para o Flamengo no Brasileirão: ‘Acho muito difícil’

O Flamengo venceu o Atlético-MG, neste domingo (27), e se tornou líder do Brasileirão. A partida no Maracanã foi válida pela 17° rodada, mas apesar da distância para o final do campeonato, um jornalista já fez uma previsão sobre o Rubro-Negro.

A vitória que garantiu a liderança para o Flamengo não foi fácil. 1 a 0 magro, contra um adversário difícil, e que prepara o coração dos torcedores para a decisão entre as equipes na Copa do Brasil. O gol foi do zagueiro Léo Ortiz, depois de cobrança de falta de Luiz Araújo.

Nesta segunda-feira (28), no canal do Lance!, o jornalista João Pedro Sombra elogiou os reforços e fez uma previsão ousada sobre o Flamengo no Brasileirão.

- Você tendo o Samuel Lino, o Saúl para organizar o jogo, Carrascal que ainda vai chegar, o Flamengo dá uma encorpada. Eu acho muito difícil o Flamengo perder esse Brasileirão com esse elenco. Já tem uma vantagem e não tem ninguém com elenco parecido - revelou o jornalista.

Como foi a vitória do Flamengo no Brasileirão

Aos quatro minutos, Pedro foi lançado dentro da área. O atacante dominou e finalizou muito forte. Everson espalmou para escanteio. Começo forte do Flamengo pelo Brasileirão.

O Atlético respondeu na sequência. Scarpa lançou Rony, que brigou com Rossi e ficou com a bola, sem goleiro. O camisa 33 finalizou rasteiro, Varela salvou em cima da linha.

Aos 20 minutos, Pedro recebe e passa para Bruno Henrique. O atacante recebeu na entrada da área e bateu de esquerda. A bola passou muito perto do gol.

Poucos minutos depois, Scarpa aproveitou bobeira da defesa flamenguista e finalizou para o gol. A bola pegou no travessão.

O Atlético seguiu tendo boas chances, Cuello acelerou em direção à área. Rossi espalmou para escanteio.

Aos 35 surgiu um lance polêmico. Plata foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. O VAR recomendou a revisão, após isso o árbitro de campo mudou a decisão para falta fora da área. Gerou polêmica a decisão contra o Flamengo no Brasileirão.

No segundo tempo, a partida se tornou mais morna. As duas equipes não levaram muito perigo aos gols adversários.

Aos 31 Luiz Araújo cobrou falta para a área. Léo Ortiz subiu e cabeceou forte, para marcar. Everson até tentou, mas não conseguiu defender. Vitória do Flamengo no Brasileirão.