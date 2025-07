As oitavas de final da Copa do Brasil têm 16 times envolvidos na disputa que representam oito estados do país. Entre eles, está o de Alagoas, que conta com o CSA e o CRB classificados para a quarta fase da competição da CBF.

CSA e CRB representam futebol alagoano na Copa do Brasil (Foto: Lucas Cedrim / CRB)

Dos sete estados que seguem com representantes na competição, o de Alagoas é o único que não conta com times disputando a Série A do Brasileirão. No entanto, o futebol alagoano se fortalece no nível nacional com a presença de CSA e CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Como chega o CSA para duelo com o Vasco

O Club Sportivo Alagoano está na Série C do Brasileirão e ocupa a 9ª posição da competição. Pela Copa do Brasil, o CSA encara o Vasco nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, na partida de ida das oitavas de final do torneio.

Última vitória do CSA foi sobre o Ferroviário, no dia 09 de julho (Foto: Flickr / csaimagens)

Em 2025, o CSA foi eliminado nas semifinais do Campeonato Alagoano. O clube conseguiu vencer a seletiva e se garantiu na próxima edição da Copa do Brasil, em 2026. O Azulão fez boa campanha e é um dos semifinalistas da Copa do Nordeste, buscando um título inédito em sua história.

O time alagoano vai enfrentar o Vasco pela 14ª vez na história, buscando liderar as estatísticas do confronto. Atualmente, o duelo tem um equilíbrio quase exato, com quatro vitórias para cada lado e cinco empates.

O CSA vem de um momento conturbado e não vence há três jogos. A diretoria do clube demitiu o treinador Higo Magalhães e contratou Márcio Fernandes como substituto. Sua estreia acontecerá contra o Vasco.

Como chega o CRB para o duelo com o Cruzeiro

Diferentemente do vizinho CSA, o CRB disputa a Série B do Brasileirão. O time ocupa a 10ª posição da segunda divisão do futebol nacional e enfrenta o Cruzeiro também nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Minas Gerais.

CRB goleou o Novorizontino por 4 a 0 na última partida da Série B (Foto: Flickr / CRB)

Em 2025, o CRB conquistou o título do Campeonato Alagoano. O time derrotou o Asa no jogo de volta da final do torneio e levantou o troféu estadual pela 35ª vez, sendo o segundo maior campeão do estado, atrás apenas do CSA. Na Copa do Nordeste, não conseguiu avançar para o mata-mata.

O Clube de Regatas Brasil chegou às oitavas de final da Copa do Brasil pela segunda vez seguida. Em 2024, o CRB enfrentou o Atlético-MG, que foi o finalista da competição ao lado do Flamengo, e foi derrotado no jogo da volta depois de empatar a partida de ida por 2 a 2.

Vice-presidente de comunicação do CRB falou com o Lance! sobre o clube

Toni Melo, que ocupa o cargo no clube, falou com o Lance! sobre as participações do CRB na Copa do Brasil. Confira as respostas:

Como vocês, do CRB, encaram a oportunidade de disputar as oitavas de final da Copa do Brasil?

Disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, mais uma vez, é motivo de orgulho para todos nós. Representamos Alagoas e o Nordeste em uma das maiores competições do país e fazemos isso com responsabilidade, trabalho e muita vontade. Essa é uma oportunidade de mostrar a força do CRB, que vem se consolidando como um clube competitivo em nível nacional e crescendo a cada temporada, dentro e fora de campo.

É a segunda vez seguida que o clube chega nessa fase da disputa. Qual é o segredo para essa consolidação?

O segredo está em um conjunto de fatores: estabilidade administrativa, responsabilidade financeira, investimento em estrutura, elenco competitivo e uma torcida apaixonada que transforma o Rei Pelé em um verdadeiro caldeirão. Essa consolidação é resultado de um trabalho da nossa gestão, que inclui a valorização da base, reforços pontuais e uma comissão técnica que busca extrair sempre o melhor do grupo. O CRB tem história e vem conquistando respeito em todo o país, e os resultados nas últimas edições da Copa do Brasil comprovam isso.

O que o avanço para as quartas de final pode representar para vocês financeiramente?

O avanço representa muito mais do que premiação. Cada cota recebida tem destino certo: fortalecer nossa estrutura, investir no CT Ninho do Galo, na formação de atletas, em ativos sustentáveis, como a nossa sede administrativa, e gerem retorno futuro para o clube. Temos compromisso com o equilíbrio financeiro, e essa mentalidade tem colocado o CRB em outro patamar de gestão. O futebol brasileiro vive uma nova realidade, e o CRB se posiciona como um clube que cresce com os pés no chão, mas sempre com visão de futuro.

Como vocês encaram o desafio de enfrentar um time como o Cruzeiro, um dos líderes do Brasileirão?

Com respeito, mas sem medo. O CRB já mostrou nos últimos cinco anos que sabe jogar contra qualquer clube. Eliminamos Palmeiras, Ceará, Cruzeiro e jogamos de igual para igual contra o Athletico-PR. Encaramos o Cruzeiro como mais uma oportunidade de mostrar a nossa força. Sabemos do peso do adversário e do seu momento, mas confiamos no trabalho da nossa comissão, na qualidade do nosso elenco e, principalmente, na força da Nação Regatiana.

