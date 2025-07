Neto faz aposta com Velloso para Corinthians x Palmeiras pela Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam, nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocaisão, os ex-jogadores Neto e Velloso realizaram uma aposta. Ambos são ídolos dos clubes paulistas, um do alvinegro e outro do alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Donos da Bola", desta terça-feira (29), o ex-camisa 10 do Timão provocou o companheiro de programa. Neto apostou com o ídolo do Palmeiras quatro pizzas que a equipe de Dorival Júnior irá vencer o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

- Memphis, você é o cara. Estou esperando você marcar um gol na quarta-feira - iniciou Neto.

- Dá jogo principalmente jogando na Arena Corinthians. Jogar lá é sempre complicado. Não acho que o Memphis vai marcar gol, até porque não fez até agora (em clássicos) - Disse Velloso.

continua após a publicidade

- Vamos apostar quatro pizza? Vamos, vai. Vou no Corinthians no primeiro jogo - Propôs Neto.

- Primeiro jogo ou clássificação? Vamos de classificação - Sugeriu Velloso.

- Você não tem dinheiro para isso (risos). Mas vamos, se eu perder ou ganhar, pago a aposta - concluiu Neto.

➡️ Palmeiras atualiza situação de lesionados e segue preparação para jogo com Corinthians

Corinthians x Palmeiras

O cofronto entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil marca o quinto encontro entre as equipes na atual temporada. Até aqui, o embate foi marcado pelo equilíbrio. Nos últimos quatro jogos, cada equipe venceu uma vez e teve dois empates.

Vale destacar, que a partida desta quarta-feira (29) será apenas a primeira da fase atual da Copa do Brasil. A decisão da classificação acontece na próxima semana, no Allianz Parque.

continua após a publicidade