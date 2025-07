O Real Madrid perdeu um defensor na janela de transferência de 2025/26. Trata-se de Lorenzo Aguado, lateral-direito revelado pelo clube. O jogador anunciou a sua despedida do clube nesta segunda-feira (28), escrevendo uma carta aos torcedores. Seu provável destino é o Albacete, time da Segunda Divisão Espanhola.

Na temporada passada, quando treinado por Carlo Ancelotti, o jogador foi utilizado no time principal do Real Madrid em quatro ocasiões, incluindo começando como titular em um jogo válido pela Copa do Rei. Além disso, Lorenzo Aguado atuou em 23 partidas pelo Real Madrid Castilla, que joga na Terceira Divisão Espanhola.

Lorenzo Aguado, do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira o texto de despedida de Lorenzo Aguado, aos jogadores do Real Madrid

"Não é fácil colocar em palavras o que se sente ao encerrar uma etapa tão intensa e especial como a que vivi durante estes 15 anos no Real Madrid. Nem eu mesmo imaginava aonde essa jornada me levaria. Sou o jogador da base que mais tempo esteve no clube, conseguindo estrear no time principal. Posso dizer que realizei um sonho.

Hoje me despeço de cabeça erguida e coração cheio. Foi uma honra vestir esta camisa e defender estas cores. Mas o que realmente levo são as pessoas: companheiros que deixaram de ser apenas isso para se tornarem parte da minha família, treinadores que me guiaram e ensinaram, e todo o pessoal do clube que, nos bastidores, trabalha todos os dias para que possamos dar o melhor de nós.

O Real Madrid me ensinou a ser forte na adversidade, a levantar quando as coisas não saíam e a confiar em mim mesmo nos momentos mais difíceis. Levo comigo memórias inesquecíveis, aprendizados que marcarão minha carreira e a certeza de que o espírito madridista vive em mim para sempre.

Levo muito mais que memórias: levo uma maneira de entender o futebol e a vida. Aqui me ensinaram que no Real Madrid não vale a pena desistir, que é preciso dar tudo, sempre, sem desculpas. E isso levo gravado a ferro e fogo.

Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que este clube e esta camisa sempre farão parte de mim. Obrigado a todos que fizeram parte deste caminho. Nos vemos na vida. Hala Madrid!"

Entenda a fórmula de venda do Real Madrid

Nos últimos anos, o Real Madrid adotou uma estratégia peculiar para lidar com os talentos revelados em sua base, conhecida como "La Fábrica". Em vez de vender definitivamente suas promessas, o clube costuma manter parte dos direitos econômicos ou incluir cláusulas que garantem recompra ou preferência futura. O objetivo é preservar o controle sobre o futuro dos jogadores, seja para repatriá-los a um custo reduzido ou para lucrar em eventuais transferências. Casos como o de Fran García, vendido ao Rayo Vallecano e recompensado anos depois por metade do valor da cláusula, ilustram bem esse modelo.

Essa fórmula tornou-se padrão em Valdebebas. Atletas como Jacobo Ramón, Chust, Yusi, Chema Andrés, Arribas, Marvin, Álvaro Rodríguez e Latasa saíram do clube, mas todos mantêm contratos que permitem ao Real Madrid monitorá-los e, em muitos casos, ter direito a parte de futuras vendas. O clube também utiliza cláusulas de recompra, como nos casos de Miguel Gutiérrez e Víctor Muñoz, além de direitos de preferência, como com Kubo e Antonio Blanco, obrigando o novo clube a informar propostas recebidas antes de negociá-los com terceiros.

Além de gerar retorno técnico, a base também representa uma fonte importante de receita. Na última pré-temporada, cerca de 30% do elenco convocado era formado por jogadores revelados em casa. Entre os nomes mais valiosos estão Gonzalo, com cláusula de 50 milhões de euros, e jovens como Víctor Muñoz, Jacobo Ramón e Yusi, já negociados com clubes europeus, mas com vínculo contratual ainda atrelado ao Real. A política da equipe é clara: ninguém sai por completo de Valdebeba

