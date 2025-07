Canal de Galvão exibe jogos internacionais com ídolos de Corinthians e São Paulo

Com seis jogos na Europa, a N Sports, canal que tem Galvão Bueno como sócio, terá em suas transmissões participações especiais do jornalista Mauro Beting, além dos ex-jogadores e campeões Zé Sérgio e André Santos. As partidas serão narradas por Chico Pedrotti, Marcelo Ferrantini, Luiza Santana e Gerson Júnior. Os comentários ficarão por conta de Vinicius Machuca, que apresenta o programa semanal O Brabo Tem Nome.

Um dos jogos nas telas da N Sports será a Supertaça de Portugal, em mais um encontro entre Benfica e Sporting, nesta quinta-feira (31), às 16h45 (horário de Brasília). A bancada de transmissão já terá a participação especial do jornalista Mauro Beting como comentarista do clássico lisboeta. Além dele, estarão Gerson Júnior, e Giovanna De Biase, com Vini Machuca em interação direta com torcedores das duas equipes nos estúdios da N Sports.

Um pouco mais cedo, na mesma 5ª feira, às 8h, o Barcelona do brasileiro Raphinha e do recém-contratado Marcus Rashford também brilhará nas transmissões da N Sports. A turnê asiática do clube catalão começará em amistoso contra o FC Seoul, onde jogam os atacantes brasileiros Anderson Oliveira e Lucas Silva. O estúdio da N Sports na capital paulista terá a presença ilustre de Zé Sérgio, ponta-esquerda que marcou as gerações dos anos 70 e 80, com passagens memoráveis pelo Tricolor Paulista, Santos e Seleção Brasileira. O ex-jogador explica como é voltar à função de comentarista após longo período longe dos microfones.

- Uma honra aceitar o convite da N Sports e retornar às transmissões de futebol depois de quase 20 anos. O Brasil tem essa dificuldade em preservar a memória, então será uma oportunidade de reviver alguns momentos da carreira e comentar um jogo deste grande elenco do Barcelona. Um time que teve uma época de ouro com Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, Suarez e os treinadores Cruyff e Guardiola, mas que precisou se renovar com novos talentos, muitos da casa que formam boa parte da seleção espanhola - observa Zé Sérgio.

Na segunda-feira (4), às 8h, o Barça volta às telas da N Sports contra o Daegu FC, outro importante clube da K-League. O time sul-coreano traz no elenco alguns brasileiros: o defensor Caio Marcelo, o meio-campista Carlos Jatobá e os atacantes Cesinha, Bruno Lamas, Edgar Silva e Geovani Júnior. A partida terá os comentários do ex-jogador André Santos, parceiro da N Sports em outras transmissões que além de ídolo da massa corintiana, também tem teve passagens pela Seleção Brasileira, Flamengo, Grêmio, Arsenal (ING), Fenerbahçe (TUR) e Figueirense.

A sequência de transmissão também terá neste final de semana amistosos com clubes dos Países Baixos jogando em seus domínios. No sábado (2), às 14h, o Twente receberá em seu estádio De Grolsch Veste a italiana Udinese, que na temporada passada chegou às as oitavas-de-final da Copa Itália, quando foi eliminada pela Inter de Milão. O lendário Ajax, atual vice-campeão holandês, do lateral-direito brasileiro Lucas Rosa, enfrentará no domingo (dia 3) o francês Mônaco dos também laterais brasileiros Vanderson e Caio Henrique. O jogão está marcado para as 9 horas (horário de Brasília) em Amsterdã.

E para fechar com chave de ouro, a N Sports transmitirá pela primeira vez uma partida da Champions League. Na quarta-feira, dia 6 de agosto, às 16h, Feynoord e Fenerbahçe duelam no jogo de ida pela fase pré-eliminatória da competição. Para os fãs, será a chance de ver brasileiros atuando neste grande duelo. Pelo time holandês, o atacante Igor Paixão. O time turco, vice-campeão nacional, traz no elenco: Fred e Anderson Talisca (meio-campo) e Rodrigo Becão (defesa).

- Planejamos a cobertura destes grandes jogos para atender nosso propósito de ser um canal multigeracional. Então o espectador mais veterano terá a oportunidade de rever depois de tanto tempo um ídolo do passado como Zé Sérgio e um jornalista experiente como Mauro Beting, que pode ser visto em outras emissoras importantes. Outro parceiro do canal, André Santos, é ídolo da massa corintiana e teve uma bela trajetória no futebol brasileiro e internacional entre 2002 e 2018. Enquanto a geração mais nova estará mais sintonizada no que será mostrado por jovens e competentes profissionais que têm presença recorrente em nosso canal como Vini Machuca, César Costa, Luiza Santana e Giovanna Di Biase. A N Sports segue firme, atenta às oportunidades, visando trazer o melhor do esporte internacional para sua grade de programação. Aguardem boas novas em breve - disse o co-CEO da N Sports, André Barros.