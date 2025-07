O Bahia está pronto para enfrentar o Retrô às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, Rogério Ceni tem três retornos importantes que podem ser utilizados para rodar o time em meio à maratona de jogos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O atacante Tiago, que se recuperou de lesão na coxa, e o volante Rezende, de volta após período de transição, voltaram a treinar com bola e devem ser opções no banco de reservas do Bahia. Quem também treinou sem restrições foi o meia Cauly, recuperado de um quadro viral.

Por outro lado, os zagueiros Kanu e Fred, além do volante Erick, seguem em recuperação de lesão e não entram em campo.

O técnico Rogério Ceni deve fazer mudanças pontuais no time por conta do desgaste. A tendência é que a base da equipe que venceu o Juventude seja mantida. Vale lembrar que o zagueiro Ramos Mingo e o lateral Gilberto, que cumpriram suspensão no último domingo, voltam a ser opções.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Retrô tem: Ronaldo; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga, Ademir e Willian José (Lucho Rodríguez).

+ Saiba como chega o Retrô, adversário do Bahia na Copa do Brasil

Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes de enfrentar o Retrô; veja abaixo a provável escalação (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de rever erros e acertos contra o Juventude, Rogério Ceni separou o elenco em dois times para um trabalho de posse de bola. Após essa atividade, os titulares no confronto contra o Juventude foram dispensados e os demais atletas fizeram treino tático antes de fechar o dia com finalizações.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X RETRÔ

OITAVAS (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Retrô: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).