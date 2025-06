Conheça os 12 estádios do Mundial de Clubes 2025

Com a estreia marcada para o dia 14 de junho, o Mundial de Clubes da FIFA 2025 promete ser o maior torneio internacional entre clubes já realizado. Pela primeira vez com 32 equipes participantes, o campeonato será disputado em solo norte-americano e contará com 12 estádios espalhados por diferentes cidades dos Estados Unidos, cada um oferecendo experiências únicas para os torcedores e servindo como palco para confrontos históricos. De arenas intimistas a gigantescos templos do esporte, conheça a seguir os estádios que receberão os jogos desta edição inédita do torneio.

Hard Rock Stadium

O Mundial de Clubes da Fifa tem data, hora e local para começar: dia 14 de junho, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O estádio recebe a partida entre Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami, que jogará em sua cidade natal. O local tem capacidade para 65 mil pessoas e é um dos pontos mais importantes da cidade no âmbito esportivo.

O Hard Rock Stadium vai receber o espetáculo de abertura e o início do novo Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação/Conmebol)

GEODIS Park

Inaugurado em 2022, o GEODIS Park, em Nashville, é o estádio mais novo entre os escolhidos para sediar partidas do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Com arquitetura moderna e voltado exclusivamente para o futebol, o estádio se destaca por ser o maior já construído especificamente para a prática do esporte nos Estados Unidos e no Canadá.

Camping World

Localizado em Orlando, na Flórida, o Estádio Camping World será um dos palcos do Mundial de Clubes de 2025. Com capacidade para cerca de 65 mil torcedores, o estádio é conhecido por sua versatilidade e por receber grandes eventos esportivos e culturais ao longo do ano.

Bank of America Stadium

A cidade de Charlotte recebe quatro jogos do Mundial de Clubes. Duas partidas da primeira fase com equipes dos Grupos C e H. Além dos confrontos da segunda e terceira rodadas envolvendo Real Madrid e Bayern de Munique, dois jogos do mata-mata acontecem na mesma sede entre os dias 22 e 30 de junho e serão disputados no Bank Of America Stadium.

Lincoln Financial Field

Localizado na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, o Lincoln Financial Field será um dos grandes palcos do futebol mundial em 2025. A moderna arena norte-americana foi escolhida para receber oito partidas do Mundial de Clubes da FIFA, incluindo dois jogos do Flamengo.

Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Foto: Reprodução/X)

TQL Stadium

O TQL Stadium, em Cincinnati, será uma das sedes mais novas do Mundial de Clubes da Fifa em 2025 e será um estádio importante para a torcida do Fluminense. O Tricolor não vai atuar no TQL, mas dois jogos do Grupo F do Mundial serão disputados no local e as partidas podem influenciar diretamente para a classificação ou eliminação do clube brasileiro. O estádio possui uma característica bem específica. Os assentos mais próximos do campo ficam a menos de 4,5 metros de distância do gramado natural.

Mercedes-Benz Stadium

O Mercedes-Benz Stadium foi inaugurado em 2017 e tem capacidade para 75.000 pessoas. O estádio moderno e versátil é a casa do Atlanta United, clube da MLS e do Atlanta Falcons, um dos times de futebol americano da NFL. A sede conta com um teto retrátil e com um placar digital de 360 graus, que leva informações para todos os setores do estádio.

Mercedes-Benz Stadium, em Atalanta, recebe seis jogos do Mundial de Clubes (Foto: Justin Heiman/AFP)

Rose Bowl

Dois dos três jogos do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes vão acontecer no mesmo local. O Alvinegro vai atuar no Rose Bowl Stadium, localizado na Califórnia, em duas partidas contra os dois rivais mais difíceis da primeira fase do torneio. Inaugurado em 1922, o Rose Bowl Stadium atualmente tem capacidade para 88.500 pessoas. O estádio foi o palco do título do tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 1994. Além de ter sediado a Copa do Mundo masculina, o Rose Bowl recebeu a final feminina do torneio.

Estádio Inter&Co

Localizado no centro de Orlando, o Estádio Inter&Co será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Com capacidade para cerca de 25 mil torcedores, o estádio é reconhecido por sua atmosfera intimista e moderna, ideal para partidas de alto nível técnico. Inaugurado em 2017, o local é a casa do Orlando City, da Major League Soccer (MLS), e do Orlando Pride, da National Women's Soccer League (NWSL).

Lumen Field

O Lumen Field, em Seattle, será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e palco da estreia do Botafogo no torneio. Casa do Seattle Sounders, o estádio tem capacidade para mais de 68 mil pessoas e se destaca por seu formato em ferradura, com a extremidade norte aberta, proporcionando uma vista privilegiada do horizonte da cidade.

Lumen Field , em Seattle , um dos estádios do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/FIFA)

Audi Field

Inaugurado em 2018, o Audi Field, em Washington, D.C., é o estádio mais compacto entre os escolhidos para sediar partidas do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Com capacidade para 20 mil espectadores, ele é também o menor da competição, mas se destaca pela infraestrutura moderna e atmosfera intimista, proporcionando aos torcedores uma experiência de proximidade com o espetáculo.

MetLife Stadium

O MetLife Stadium, localizado entre as cidades de Nova York e Nova Jersey, é uma das arenas mais modernas e imponentes dos Estados Unidos. Com capacidade para mais de 82 mil espectadores, o estádio será o centro das atenções no Mundial de Clubes da FIFA 2025, recebendo oito partidas, incluindo a grande final no dia 13 de julho.

Durante o Mundial de Clubes, Palmeiras e Fluminense farão dois jogos cada no estádio, que será praticamente uma casa brasileira nesta primeira fase. As partidas do Grupo A e Grupo F vão agitar os torcedores que estiverem na região da Costa Leste dos EUA.