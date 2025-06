Mundial agita o mercado: veja os reforços dos clubes participantes

A FIFA autorizou uma janela de transferências inédita, exclusiva para os clubes classificados ao Mundial de Clubes 2025. O período de inscrições ficou aberto de 1º a 10 de junho, permitindo ajustes finais nos elencos para a disputa do torneio. Algumas equipes aproveitaram a oportunidade para realizar contratações de impacto, enquanto outras optaram por reforços mais pontuais, focando em setores específicos do time.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Confira as contratações das equipes do Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras - Sem contratações

Porto

Gabri Veiga - Meia - (Al-Ahli)

Nehuén Pérez - Zagueiro (Udinese)

Al-Ahly

Mahmoud Trezeguet - Ponta (Trabzonspor) Zizo - Ponta (Zamalek) Mostafa El Aash - Zagueiro (Zed FC) Hamdy Fathy - Volante (Al-Wakrah SC) - Contratado por empréstimo apenas para o Mundial Mohamed Seha - Goleiro (El Mokawloon) Mohamed Ali Ben Romdhane - Meia (Ferencváros)

Inter Miami

William Yarbrough - Goleiro (Sem clube) Óscar Ustari - Goleiro (Sem clube) David Martínez - Zagueiro (River Plate)

Mahmoud Trezeguet em campo pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram/@mahmoudtrezeguet)

Grupo B

Botafogo

Arthur Cabral - Atacante (Benfica) Joaquín Correa - Atacante (Inter de Milão) Kaio Pantaleão - Zagueiro (Krasnodar) Álvaro Montoro - Meia (Vélez Sarsfield) Christian Loor - Goleiro (Indpendiente del Valle)

Seattle Sounders - Sem contratações

Atlético de Madrid

Clément Lenglet - Zagueiro (Barcelona) Juan Musso - Goleiro (Atalanta)

PSG - Sem contratações

Joaquín Correa é o novo reforço do Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)

Grupo C

Bayern Munique

Jonathan Tah - Zagueiro (Bayer Leverkusen)

Tom Bischof - Meia (Hoffenheim)

Auckland City - Sem contratações

Benfica - Sem contratações

Boca Juniors

Marco Pellegrino - Zagueiro (Milan)

Malcom Braida - Meia (San Lorenzo)

Jonathan Tah com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Divulgação / Bayern de Munique)

Grupo D

Flamengo

Jorginho - Meia (Arsenal)

Espérance

Younes Rached - Ponta (Zarzis)

Los Angeles FC - Sem contratações

Chelsea

Mamadou Sarr - Zagueiro (Strasbourg) Dário Essugo - Volante (Sporting) Liam Delap - Atacante (Ipswich)

Jorginho vestirá a camisa 21 no Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Grupo E

River Plate - Sem contratações

Inter de Milão

Luis Henrique - Ponta (Olympique Marselha) Petar Sučić - Volante (Dinamo Zagreb)

Monterrey - Sem contratações

Urawa Reds

Hiiro Komori - Atacante (JEF United Chiba)

Luis Henrique, novo reforço da Inter de Milão, comemora gol pelo Olympique Marseille (Foto: Divulgação)

Grupo F

Fluminense

Soteldo - Ponta (Santos)

Mamelodi Sundowns - Sem contratações

Ulsan HD

Milosz Trojak - Zagueiro (Korona Kielce)

Borussia Dortmund

Jobe Bellingham - Meia (Sunderland)

Jobe Bellingham em apresentação do Borussia Dortmund (Foto: Reprodução/Instagram/@bvb09)

Grupo G

Manchester City

Marcus Bettinelli - Goleiro (Chelsea) Rayan Cherki - Ponta (Lyon) Rayan Aït-Nouri - Lateral-esquerdo (Wolverhampton) Tijjani Reijnders - Meia (Milan)

Juventus

Pierre Kalulu - Zagueiro (Milan)

Al-Ain

Marcel Ratnik - Zagueiro (NK Olimpija) Rui Patrício - Goleiro (Atalanta) Rami Rabia - Zagueiro (Ahly SC) Yahya Benkhaleq - Zagueiro (FUS Rabat) Nassim Chadli - Atacante - (Wydad Casablanca) Adis Jasic - Lateral-direito (Wolfsberger AC)

Wydad Casablanca

Bart Meijers - Zagueiro (FK Borac Banja Luka)

Hamza Hannouri - Atacante (FUS Rabat)

Nordin Amrabat - Ponta (Hull City)

Rayan Cherki, novo refroço do Manchester City, em ação pelo Lyon (Foto: Reprodução/Lyon)

Grupo H

Real Madrid

Dean Huijsen - Zagueiro (Bournemouth) Trent Alexander-Arnold - Lateral-direita (Liverpool)

Pachuca - Sem contratações

RB Salzburg

Christian Zawieschitzky - Goleiro (FC Liefering) Enrique Aguilar - Atacante (FC Liefering) Jannik Schuster - Zagueiro (FC Liefering) Valentin Sulzbacher - Meia (FC Liefering) Sota Kitano - Meia (Cerezo Osaka) Stefan Lainer - Lateral-direito (Borussia M'gladbach) Amar Dedic - Lateral-direito (Olympique Marselha) Jacob Rasmussen - Zagueiro (Bröndby IF) Frans Krätzig - Meia (Bayern de Munique)

Al-Hilal

Ali Lajami - Zagueiro (Al-Nassr)

Abdulkarim Darisi - Ponta (Al-Ahli)

Dean Huijsen, novo reforço do Real Madrid, em ação pela seleção espanhola (Foto: Divulgação/Real Madrid)

A equipe que mais se movimentou na janela especial do Mundial foi o RB Salzburg, que adicionou oito reforços ao elenco visando a disputa do torneio. No total, 58 jogadores foram contratados por clubes participantes entre os dias 1º e 10 de junho, período autorizado pela FIFA exclusivamente para o Mundial de Clubes 2025.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Por outro lado, dez equipes optaram por não se reforçar durante a janela. São elas: Palmeiras, Seattle Sounders, Paris Saint-Germain, Auckland City, Benfica, Los Angeles FC, River Plate, Monterrey, Mamelodi Sundowns e Pachuca.