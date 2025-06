Palmeiras treina com grupo completo, Abel passa ‘menu’ e convocados realizam recuperação

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras treinou pela primeira com o grupo completo na manhã desta quinta-feira (12), na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro. Assim como nas últimas atividades, Abel Ferreira passou o "menu" do dia.

Palmeiras fatura milhões no Mundial, mira bônus e se aproxima de arrecadação recorde

A atividade iniciou com ativação física, seguida de trabalho específico de posse de bola, estratégia defensiva com contra-ataques e, ao final, exercícios de bolas paradas defensivas e ofensivas. A imprensa teve acesso por cerca de 40 minutos.

O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos, dupla com maior tempo de jogo na última Data Fifa, realizaram trabalho de transição física e, em seguida, se dirigiram ao setor interno das instalações da universidade, assim como Benedetti, que defendeu a Seleção Brasileira Sub-20.

Simule os resultados do Mundial de Clubes

Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez participaram da atividade em campo reduzido. Estêvão, de colete, atuou por alguns minutos e depois fez trabalho de recuperação. O jovem atacante, que se despede do Palmeiras após a disputa do Mundial, foi titular do Brasil na estreia de Carlo Ancelotti, mas permaneceu no banco de reservas na vitória sobre o Paraguai.

Paulinho participou durante todos os minutos liberados para a imprensa e atuou como coringa na atividade. Nos minutos finais, sentiu dores no joelho após choque com o lateral-direito Mayke, mas permaneceu no gramado.

Elenco do Palmeiras durante treinamento na Universidade da Carolina do Norte (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Divisão dos times no treinamento

O time sem colete foi formado por: Giay, Murilo, Naves e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Raphael Veiga, Vitor Roque e Thalys.

Já a equipe com colete teve os seguintes nomes: Marcos Rocha,, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Mayke e Allan; Mauricio, Flaco López e Facundo Torres.

Agenda do Palmeiras

O Palmeiras realizará novo treinamento nesta tarde. No entanto, fechado para a imprensa. Na sequência, novas atividades nos dias 13 e 14 de junho, quando a delegação viaja rumo a Nova Jersey para a estreia diante do Porto, no domingo (15), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.