Relembre as campanhas de Palmeiras e Flamengo até a final da Libertadores

Classificados para a final da Libertadores após triunfos eletrizantes nas semifinais, Palmeiras e Flamengo se enfrentarão em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. O confronto é reedição da decisão de 2021, vencida pelo Alviverde, e ainda vale o posto de primeiro brasileiro tetracampeão do torneio. A seguir, o Lance! relembra as campanhas dos dois times em 2025.

Contraste inicial de Flamengo e Palmeiras permitiu o reencontro

Palmeiras e Flamengo só se encontrarão na final da Libertadores porque tiveram campanhas totalmente distintas na fase de grupos: o Verdão passou em primeiro, e o Rubro-Negro, em segundo. Dessa forma, foram para chaves diferentes, sabendo que se enfrentariam apenas em uma eventual decisão.

Para o time paulista, sem novidades. A torcida já se acostumou com as campanhas brilhantes na fase de grupos. Dessa vez, simplesmente irretocável. Foram seis vitórias, 17 gols marcados, somente quatro sofridos e o melhor desempenho entre todas as equipes. Isso não quer dizer que Abel Ferreira não tomou sustos: na primeira rodada, o triunfo por 3 a 2 veio nos acréscimos contra o Sporting Cristal, no Peru. Na terceira, o Palmeiras abriu 2 a 0, tomou o empate e buscou o mesmo 3 a 2 contra o Bolívar fora de casa.

Resultados do Palmeiras na fase de grupos

Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño

Bolívar 2 x 3 Palmeiras

Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 2 x 0 Bolívar

Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal

Estêvão comemora gol do Palmeiras contra o Sporting Cristal (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Os sustos, porém, não se aproximam dos sofridos pelo Flamengo na fase inicial. A equipe carioca só garantiu a classificação na última rodada, e no sufoco. O grande motivo para o sofrimento foi a derrota em casa contra o Central Córdoba na segunda rodada. Ainda assim, chegou ao último jogo precisando apenas vencer o Deportivo Táchira, que sequer pontuou no torneio, no Maracanã. A vitória foi magra, por 1 a 0, com direito a milagre do goleiro Rossi no último lance. O Rubro-Negro terminou com os mesmos 11 pontos de LDU (1º) e Central Córdoba (3º) - o desempate veio no saldo.

Resultados do Flamengo na fase de grupos

Deportivo Táchira 0 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 2 Central Córdoba

LDU 0 x 0 Flamengo

Central Córdoba 1 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 LDU

Flamengo 1 x0 Deportivo Táchira

Rossi na entrada em campo de Flamengo x Táchira pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Afirmação de favoritismo nas oitavas

Nas oitavas de final, tranquilidade absoluta para Palmeiras e Flamengo, que mostraram as forças de seus elencos e afirmaram o comprovado favoritismo. Com dois de Flaco López, que começava a virar a chave da sua temporada, os paulistas aplicaram 4 a 0 no Universitário, do Peru. Depois, apenas seguraram o 0 a 0 no Allianz Parque.

Flaco López comemora um de seus gols para o Palmeiras contra o Universitário (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

O Rubro-Negro também não sofreu gols. No Maracanã, 1 a 0 contra o Internacional, gol de Bruno Henrique. O placar parecia perigoso, mas o que se viu foi um desempenho de absoluta tranquilidade no Beira-Rio. Em jogo atrasado por chuva de papel picado, 2 a 0, com amplo domínio e gols dos craques Arrascaeta e Pedro.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Palmeiras brilha nas quartas; Flamengo vence batalha

O Palmeiras voltou a mostrar brilhantismo nas quartas de final. Na ida, venceu o River Plate por 2 a 1 na Argentina, o gol dos donos da casa anotado somente no fim. Na volta, tomou um susto com gol argentino logo no começo, mas buscou o empate com Vitor Roque, cada vez mais protagonista. Depois, já nos acréscimos, o artilheiro Flaco López marcou duas vezes para sacramentar a vaga.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras diante do River Plate (Foto: Nelson Almeida / AFP)

O Flamengo até teve momentos de brilhantismo também: começou a primeira partida com dois gols em dez minutos e cara de que iria golear. No entanto, expulsão polêmica de Plata no fim do confronto deu sobrevida ao Estudiantes, que diminuiu nos acréscimos. Tudo em aberto para a volta. Na Argentina, roteiro bem diferente: os donos da casa fizeram 1 a 0 e criaram para mais. Contudo, apareceu o protagonismo de Rossi outra vez: depois de falhar no gol adversário, defendeu dois pênaltis na disputa que classificou a equipe de Filipe Luís.

Luiz Araújo e Saúl, do Flamengo, celebram classificação contra o Estudiantes (Foto: Luis Robayo/AFP)

Vitórias heroicas dos dois rivais

A semifinal foi digna de cinema nas duas chaves. Do lado palmeirense, um roteiro de redenção. Após tomar 3 a 0 na altitude de Quito, reverteu o placar no Allianz Parque. 4 a 0 contra a LDU, os dois últimos gols marcados por um "herói esquecido": Raphael Veiga. 90 minutos foi o suficiente para uma vitória épica, porque "é muito tempo na casa do Palmeiras", como diz Abel Ferreira.

Raphael Veiga comemora seu primeiro gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O Flamengo, por sua vez, resistiu a um cenário de terror. Após vencer o Racing por 1 a 0 no Maracanã, enfrentou território hostil em Avellaneda. Os rubro-negros não sentiram a pressão e fizeram grande primeiro tempo. Na segunda etapa, porém, um fantasma retornou: outra expulsão polêmica de Plata. Mesmo com um a menos, a equipe resistiu e contou com heroísmo do goleiro Rossi para alcançar a decisão.

Rossi comemora classificação do Flamengo para final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Agora, Palmeiras e Flamengo se reencontram para o capítulo final. Quem terá o final feliz?