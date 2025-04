Libertadores: Flamengo empata com a LDU na altitude de Quito

Flamengo e LDU, do Equador, empataram em 0 a 0 na noite desta terça-feira (22), pela terceira rodada da Libertadores. Com o resultado no Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), o Rubro-Negro ficou com quatro pontos, na terceira posição do Grupo C. A equipe equatoriana, com cinco, lidera.

Pelo mesmo grupo de Flamengo e LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam na quinta-feira. Para os rubro-negros, o ideal é que a equipe argentina, que está na segunda posição (quatro pontos) não vença. O Táchira, lanterna, ainda não pontuou.

Como foi o jogo

O Flamengo contou com o domínio do jogo no primeiro tempo em Quito (64% de posse de bola), mas sem grandes chances de perigo. A equipe mandante buscou dar espaço para o time de Filipe Luís, que contou com alguns erros de troca de passes, principalmente com Wesley. Com este cenário, os equatorianos aproveitaram as falhas rubro-negras para sair no contra-ataque, mas não tiveram êxito.

A melhor oportunidade de gol foi do lado brasileiro. Aos 36 minutos, Arrascaeta recebeu grande lançamento de Gerson, que contou com deixadinha de Juninho. O camisa 10 da Gávea tirou um marcador da jogada, mas chutou sem força, facilitando para o goleiro Valle.

Arrascaeta durante a partida contra a LDU (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Segundo tempo

O Flamengo voltou mais disperso do intervalo, e sem conseguir furar o sistema defensivo adversário. Assim, o técnico Filipe Luís optou por colocar Pedro em campo. O atacante, logo em seu primeiro lance na partida, deu um toquinho de cobertura para Wesley, mas o goleiro da LDU chegou primeiro na bola.

O time equatoriano começou a gostar da partida e ocupou o campo de defesa do Flamengo, que aparentou estar sentindo a altitude. Aos 37', Estrada chegou a balançar a rede do gol de Rossi, mas o assistente levantou a bandeira (impedimento). Já nos acréscimos, ele cabeceou com muito perigo.

Com o cenário da partida, principalmente pelo segundo tempo, o Flamengo contou com a sorte para levar o empate na bagagem.

O que vem por aí para Flamengo e LDU

A próxima partida do Flamengo pela Libertadores será contra o Central Córdoba. As equipes se enfrentam no dia 7 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Já a LDU visita o Deportivo Táchira, na Venezuela, às 19h, também no dia 7.

✅ FICHA TÉCNICA

LDU 0X0 FLAMENGO

3ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Casa Blanca, Quito (EQU);

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Fernando Cornejo (LDU); Arrascaeta (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

LDU (Técnico: Pablo Sánchez)

Valle; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Allala e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda (Gabriel Villamil) e Fernando Cornejo; Bryan Ramírez (Lautaro Pastán), Lisandro Alzugaray (Alexander Alvarado) e Alex Arce (Michael Estrada).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Luiz Araújo); Gerson, Juninho (Pedro) e Bruno Henrique (Cebolinha).

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR);

🚩 Assistentes:Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR);

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI).

