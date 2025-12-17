Com passagem por 25 times, Walter já pode ser chamado de "andarilho da bola" e está prestes a começar um novo desafio na carreira com o Atlético de Alagoinhas. Mas essa não é primeira vez dele no futebol baiano. Em 2021, o atacante chegou a vestir a camisa do Vitória, mas uma série de fatores atrapalharam sua continuidade no Rubro-Negro, como revelou com exclusividade ao Lance!.

De acordo com Walter, um momento pessoal ruim acabou influenciando sua decisão de deixar o Vitória depois de atuar em apenas quatro partidas. Uma escolha que ele se arrepende até hoje.

— O que eu tive aqui foi em 2021, no Vitória. Fiquei pouco tempo, não estava com a cabeça legal e pedi para ir embora. Um erro da minha carreira foi esse: ter pedido para deixar o Vitória. O Vitória é uma grande equipe e eu não podia ter feito aquilo. Mas, sem ninguém por trás para me aconselhar, e com a cabeça ruim, a gente faz escolhas erradas — revelou.

— Meu erro foi ter deixado o Vitória naquele momento. Eu poderia jogar uma Série B. Estava confiante, o treinador [Rodrigo Chagas] confiava em mim, a diretoria também. Mas também poderia ser rebaixado, entrar para a história ruim do clube. Mesmo assim, só tenho a agradecer ao Vitória, uma grande equipe.

À época, Walter jogou quatro partidas sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, duas como titular e duas como reserva. Foram, ao todo, 144 minutos em campo, sem participações em gol.

Jogos de Walter com a camisa do Vitória:

Bahia 0 x 0 Vitória (5ª rodada do Baianão) - Começou como titular e saiu no intervalo;

Vitória 1 x 1 CRB (5ª rodada da Copa do Nordeste) - 18 minutos em campo;

Bahia de Feira 1 x 1 Vitória (6ª rodada do Baianão) - Foi titular e ficou em campo por 67 minutos;

Vitória 2 x 0 Rio Branco-ES (2ª fase da Copa BR) - Jogou por 14 minutos.

Essa história curta de Walter na Toca do Leão também tem ligação com o momento vivido pelo clube à época. Comandado pelo presidente Paulo Carneiro, o Vitória estava em seu terceiro ano na Série B depois de sucessivos erros de gestão e amargou, ao fim daquela temporada, o rebaixamento para a Série C na 18ª colocação, em um dos capítulos mais sombrios da história do clube.

— Tinha muita coisa que eu via que não estava legal. Não é à toa que naquele ano o time caiu para a Série C. Muitas coisas erradas aconteceram, e naquele momento eu achei que a melhor escolha seria sair. Só que você sair do Vitória, um time gigante, e depois ir para o São Caetano é totalmente diferente — detalhou Walter.

— Queria ter ficado mais tempo, queria vestir mais vezes a camisa do Vitória, porque era um dos meus sonhos. Quando moleque, fui para o Vitória. Cheguei com 15 para 16 anos e fiquei quase um ano na base. Sempre tive vontade de jogar no Barradão. Era um sonho meu. Depois realizei esse sonho como profissional. Jogar no Barradão… Joguei no juvenil, no júnior, mas no profissional era um objetivo. Consegui, graças a Deus — completou.

Walter em Vitória x Rio Branco, pela Copa do Brasil (Foto: Pietro Carpi / ECVitória)

Reencontro com o Vitória

Quase cinco anos depois, agora fica a expectativa de Walter para o reencontro com o Vitória, que não vai demorar. A partir das 16h do dia 10 de janeiro (horário de Brasília), um sábado, o Atlético de Alagoinhas visita o Vitória, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro vai entrar em campo com um time alternativo, mas isso não tira a empolgação de Walter.

— Muito feliz. Quando vi que a estreia seria contra o Vitória, achei ótimo. Jogar contra um time gigante, com a força da torcida, embora provavelmente vai ser o sub-23 no primeiro jogo, ou jogadores que não atuaram muito recentemente. Ainda assim, é o Vitória.