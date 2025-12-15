CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com clássico na 2ª rodada
Atual campeão, o Flamengo estreará contra o São Paulo fora de casa
A CBF divulgou, no final da noite desta segunda-feira (15), a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão de 2026. O documento traz informações sobre datas e mandos de campo de todos os jogos da competição e normas da competição.
Com o novo calendário já apresentado pela entidade, a 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será disputada nos dias 28 e 29 de janeiro. Já o final está previsto para 2 de dezembro.
O atual campeão Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. Já o Palmeiras, vice-campeão em 2025, também começará o torneio como visitante, enfrentando o Atlético-MG. A tabela completa permitirá que clubes e torcedores se programem para toda a temporada.
Classificação para Libertadores
O Campeonato Brasileiro Série A de 2026 definirá as cinco primeiras vagas do país para a Conmebol Libertadores de 2027. O campeão, o vice, o terceiro e o quarto colocados garantirão acesso direto à fase de grupos da competição continental, enquanto o quinto colocado avançará para a fase preliminar.
Além dessas vagas, a Copa do Brasil 2026 também oferecerá duas oportunidades para clubes brasileiros na Libertadores. O vencedor do torneio conquistará vaga direta na fase de grupos, e o vice-campeão terá acesso à fase preliminar da competição.
Veja abaixo a tabela do Brasileirão
1ª Rodada - 28/01 (qua) ou 29/01 (qui)
- Fluminense x Grêmio
- Botafogo x Cruzeiro
- São Paulo x Flamengo
- Corinthians x Bahia
- Mirassol x Vasco da Gama
- Atlético MG x Palmeiras
- Internacional x Athletico PR
- Coritiba x Red Bull Bragantino
- Vitória x Remo
- Chapecoense x Santos
2ª Rodada - 04/02 (qua) ou 05/02 (qui)
- Flamengo x Internacional
- Vasco da Gama x Chapecoense
- Santos x São Paulo
- Palmeiras x Vitória
- Red Bull Bragantino x Atlético MG
- Cruzeiro x Coritiba
- Grêmio x Botafogo
- Athletico PR x Corinthians
- Bahia x Fluminense
- Remo x Mirassol
3ª Rodada - 11/02 (qua) ou 12/02 (qui)
- Fluminense x Botafogo
- Vasco da Gama x Bahia
- São Paulo x Grêmio
- Corinthians x Red Bull Bragantino
- Mirassol x Cruzeiro
- Atlético MG x Remo
- Internacional x Palmeiras
- Athletico PR x Santos
- Vitória x Flamengo
- Chapecoense x Coritiba
4ª Rodada - 25/02 (qua) ou 26/02 (qui)
- Flamengo x Mirassol
- Botafogo x Vitória
- Santos x Vasco da Gama
- Palmeiras x Fluminense
- Red Bull Bragantino x Athletico PR
- Cruzeiro x Corinthians
- Grêmio x Atlético MG
- Coritiba x São Paulo
- Bahia x Chapecoense
- Remo x Internacional
5ª Rodada - 11/03 (qua) ou 12/03 (qui)
- Flamengo x Cruzeiro
- Vasco da Gama x Palmeiras
- São Paulo x Chapecoense
- Corinthians x Coritiba
- Mirassol x Santos
- Atlético MG x Internacional
- Grêmio x Red Bull Bragantino
- Athletico PR x Botafogo
- Bahia x Vitória
- Remo x Fluminense
6ª Rodada - 14/03 (sáb), 15/03 (dom) ou 16/03 (seg)
- Fluminense x Athletico PR
- Botafogo x Flamengo
- Santos x Corinthians
- Palmeiras x Mirassol
- Red Bull Bragantino x São Paulo
- Cruzeiro x Vasco da Gama
- Internacional x Bahia
- Coritiba x Remo
- Vitória x Atlético MG
- Chapecoense x Grêmio
7ª Rodada - 18/03 (qua) ou 19/03 (qui)
- Flamengo x Remo
- Vasco da Gama x Fluminense
- Santos x Internacional
- Palmeiras x Botafogo
- Mirassol x Coritiba
- Atlético MG x São Paulo
- Grêmio x Vitória
- Athletico PR x Cruzeiro
- Bahia x Red Bull Bragantino
- Chapecoense x Corinthians
8ª Rodada - 21/03 (sáb), 22/03 (dom) ou 23/03 (seg)
- FFluminense x Atlético MG
- Vasco da Gama x Grêmio
- São Paulo x Palmeiras
- Corinthians x Flamengo
- Red Bull Bragantino x Botafogo
- Cruzeiro x Santos
- Internacional x Chapecoense
- Athletico PR x Coritiba
- Vitória x Mirassol
- Remo x Bahia
9ª Rodada - 01/04 (qua) ou 02/04 (qui)
- Fluminense x Corinthians
- Botafogo x Mirassol
- Santos x Remo
- Palmeiras x Grêmio
- Red Bull Bragantino x Flamengo
- Cruzeiro x Vitória
- Internacional x São Paulo
- Coritiba x Vasco da Gama
- Bahia x Athletico PR
- Chapecoense x Atlético MG
10ª Rodada - 04/04 (sáb), 05/04 (dom) ou 06/04 (seg)
- Flamengo x Santos
- Vasco da Gama x Botafogo
- São Paulo x Cruzeiro
- Corinthians x Internacional
- Mirassol x Red Bull Bragantino
- Atlético MG x Athletico PR
- Grêmio x Remo
- Coritiba x Fluminense
- Bahia x Palmeiras
- Chapecoense x Vitória
11ª Rodada - 11/04 (sáb) 12/04 (dom) ou 13/04 (seg)
- Fluminense x Flamengo
- Botafogo x Coritiba
- Santos x Atlético MG
- Corinthians x Palmeiras
- Mirassol x Bahia
- Cruzeiro x Red Bull Bragantino
- Internacional x Grêmio
- Athletico PR x Chapecoense
- Vitória x São Paulo
- Remo x Vasco da Gama
12ª Rodada - 18/04 (sáb), 19/04 (dom) ou 20/04 (seg)
- Flamengo x Bahia
- Vasco da Gama x São Paulo
- Santos x Fluminense
- Palmeiras x Athletico PR
- Red Bull Bragantino x Remo
- Cruzeiro x Grêmio
- Internacional x Mirassol
- Coritiba x Atlético MG
- Vitória x Corinthians
- Chapecoense x Botafogo
13ª Rodada - 25/04 (sáb), 26/04 (dom) ou 27/04 (seg)
- Fluminense x Chapecoense
- Botafogo x Internacional
- São Paulo x Mirassol
- Corinthians x Vasco da Gama
- Red Bull Bragantino x Palmeiras
- Atlético MG x Flamengo
- Grêmio x Coritiba
- Athletico PR x Vitória
- Bahia x Santos
- Remo x Cruzeiro
14ª Rodada - 02/05 (sáb), 03/05 (dom) ou 04/05 (seg)
- Flamengo x Vasco da Gama
- Botafogo x Remo
- São Paulo x Bahia
- Palmeiras x Santos
- Mirassol x Corinthians
- Cruzeiro x Atlético MG
- Internacional x Fluminense
- Athletico PR x Grêmio
- Vitória x Coritiba
- Chapecoense x Red Bull Bragantino
15ª Rodada - 09/05 (sáb), 10/05 (dom) ou 11/05 (seg)
- Fluminense x Vitória
- Vasco da Gama x Athletico PR
- Santos x Red Bull Bragantino
- Corinthians x São Paulo
- Mirassol x Chapecoense
- Atlético MG x Botafogo
- Grêmio x Flamengo
- Coritiba x Internacional
- Bahia x Cruzeiro
- Remo x Palmeiras
16ª Rodada - 16/05 (sáb), 17/05 (dom) ou 18/05 (seg)
- Fluminense x São Paulo
- Botafogo x Corinthians
- Santos x Coritiba
- Palmeiras x Cruzeiro
- Red Bull Bragantino x Vitória
- Atlético MG x Mirassol
- Internacional x Vasco da Gama
- Athletico-PR x Flamengo
- Bahia x Grêmio
- Chapecoense x Remo
17ª Rodada - 23/05 (sáb), 24/05 (dom) ou 25/05 (seg)
- Flamengo x Palmeiras
- Vasco da Gama x Red Bull Bragantino
- São Paulo x Botafogo
- Corinthians x Atlético-MG
- Mirassol x Fluminense
- Cruzeiro x Chapecoense
- Grêmio x Santos
- Coritiba x Bahia
- Vitória x Internacional
- Remo x Athletico-PR
18ª Rodada - 30/05 (sáb), 31/05 (dom) ou 01/06 (seg)
- Flamengo x Coritiba
- Vasco da Gama x Atlético-MG
- Santos x Vitória
- Palmeiras x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Internacional
- Cruzeiro x Fluminense
- Grêmio x Corinthians
- Athletico-PR x Mirassol
- Bahia x Botafogo
- Remo x São Paulo
19ª Rodada - 22/07 (qua) ou 23/07 (qui)
- Fluminense x Red Bull Bragantino
- Botafogo x Santos
- São Paulo x Athletico-PR
- Corinthians x Remo
- Mirassol x Grêmio
- Atlético-MG x Bahia
- Internacional x Cruzeiro
- Coritiba x Palmeiras
- Vitória x Vasco da Gama
- Chapecoense x Flamengo
20ª rodada - 25/07 (sáb), 26/07 (dom) ou 27/07 (seg)
- Flamengo x São Paulo
- Vasco x Mirassol
- Santos x Chapecoense
- Palmeiras x Atlético-MG
- Red Bull Bragantino x Coritiba
- Cruzeiro x Botafogo
- Grêmio x Fluminense
- Athletico-PR x Internacional
- Bahia x Corinthians
- Remo x Vitória
21ª rodada - 29/07 (qua) ou 30/07 (qui)
- Fluminense x Bahia
- Botafogo x Grêmio
- São Paulo x Santos
- Corinthians x Athletico-PR
- Mirassol x Remo
- Atlético-MG x Red Bull Bragantino
- Internacional x Flamengo
- Coritiba x Cruzeiro
- Vitória x Palmeiras
- Chapecoense x Vasco
22ª rodada - 08/08 (sáb), 09/08 (dom) ou 10/08 (seg)
- Flamengo x Vitória
- Botafogo x Fluminense
- Santos x Athletico-PR
- Palmeiras x Internacional
- Red Bull Bragantino x Corinthians
- Cruzeiro x Mirassol
- Grêmio x São Paulo
- Coritiba x Chapecoense
- Bahia x Vasco
- Remo x Atlético-MG
23ª rodada - 15/08 (sáb), 16/08 (dom) ou 17/08 (seg)
- Fluminense x Palmeiras
- Vasco x Santos
- São Paulo x Coritiba
- Corinthians x Cruzeiro
- Mirassol x Flamengo
- Atlético-MG x Grêmio
- Internacional x Remo
- Athletico-PR x Red Bull Bragantino
- Vitória x Botafogo
- Chapecoense x Bahia
24ª rodada - 22/08 (sáb), 23/08 (dom) ou 24/08 (seg)
- Fluminense x Remo
- Botafogo x Athletico-PR
- Santos x Mirassol
- Palmeiras x Vasco
- Red Bull Bragantino x Grêmio
- Cruzeiro x Flamengo
- Internacional x Atlético-MG
- Coritiba x Corinthians
- Vitória x Bahia
- Chapecoense x São Paulo
25ª rodada - 29/08 (sáb), 30/08 (dom) ou 31/08 (seg)
- Flamengo x Botafogo
- Vasco x Cruzeiro
- São Paulo x Red Bull Bragantino
- Corinthians x Santos
- Mirassol x Palmeiras
- Atlético-MG x Vitória
- Grêmio x Chapecoense
- Athletico-PR x Fluminense
- Bahia x Internacional
- Remo x Coritiba
26ª rodada - 05/09 (sáb), 06/09 (dom) ou 07/09 (seg)
- Fluminense x Vasco
- Botafogo x Palmeiras
- São Paulo x Atlético-MG
- Corinthians x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Bahia
- Cruzeiro x Athletico-PR
- Internacional x Santos
- Coritiba x Mirassol
- Vitória x Grêmio
- Remo x Flamengo
27ª rodada - 12/09 (sáb), 13/09 (dom) ou 14/09 (seg)
- Flamengo x Corinthians
- Botafogo x Red Bull Bragantino
- Santos x Cruzeiro
- Palmeiras x São Paulo
- Mirassol x Vitória
- Atlético-MG x Fluminense
- Grêmio x Vasco
- Coritiba x Athletico-PR
- Bahia x Remo
- Chapecoense x Internacional
28ª rodada - 19/09 (sáb), 20/09 (dom) ou 21/09 (seg)
- Flamengo x Red Bull Bragantino
- Vasco x Coritiba
- São Paulo x Internacional
- Corinthians x Fluminense
- Mirassol x Botafogo
- Atlético-MG x Chapecoense
- Grêmio x Palmeiras
- Athletico-PR x Bahia
- Vitória x Cruzeiro
- Remo x Santos
29ª rodada - 07/10 (qua) ou 08/10 (qui)
- Fluminense x Coritiba
- Botafogo x Vasco
- Santos x Flamengo
- Palmeiras x Bahia
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Cruzeiro x São Paulo
- Internacional x Corinthians
- Athletico-PR x Atlético-MG
- Vitória x Chapecoense
- Remo x Grêmio
30ª rodada - 10/10 (sáb), 11/10 (dom) ou 12/10 (seg)
- Flamengo x Fluminense
- Vasco x Remo
- São Paulo x Vitória
- Palmeiras x Corinthians
- Red Bull Bragantino x Cruzeiro
- Atlético-MG x Santos
- Grêmio x Internacional
- Coritiba x Botafogo
- Bahia x Mirassol
- Chapecoense x Athletico-PR
31ª rodada - 17/10 (sáb), 18/10 (dom) ou 19/10 (seg)
- Fluminense x Santos
- Botafogo x Chapecoense
- São Paulo x Vasco
- Corinthians x Vitória
- Mirassol x Internacional
- Atlético-MG x Coritiba
- Grêmio x Cruzeiro
- Athletico-PR x Palmeiras
- Bahia x Flamengo
- Remo x Red Bull Bragantino
32ª rodada - 24/10 (sáb), 25/10 (dom) ou 26/10 (seg)
- Flamengo x Atlético-MG
- Vasco x Corinthians
- Santos x Bahia
- Palmeiras x Red Bull Bragantino
- Mirassol x São Paulo
- Cruzeiro x Remo
- Internacional x Botafogo
- Coritiba x Grêmio
- Vitória x Athletico-PR
- Chapecoense x Fluminense
33ª rodada - 28/10 (qua) ou 29/10 (qui)
- Fluminense x Internacional
- Vasco x Flamengo
- Santos x Palmeiras
- Corinthians x Mirassol
- Red Bull Bragantino x Chapecoense
- Atlético-MG x Cruzeiro
- Grêmio x Athletico-PR
- Coritiba x Vitória
- Bahia x São Paulo
34ª rodada - 04/11 (qua) ou 05/11 (qui)
- Remo x Botafogo
- Flamengo x Grêmio
- Botafogo x Atlético-MG
- São Paulo x Corinthians
- Palmeiras x Remo
- Red Bull Bragantino x Santos
- Cruzeiro x Bahia
- Internacional x Coritiba
- Athletico-PR x Vasco
- Vitória x Fluminense
- Chapecoense x Mirassol
35ª rodada - 18/11 (qua) ou 19/11 (qui)
- Flamengo x Athletico-PR
- Vasco x Internacional
- São Paulo x Fluminense
- Corinthians x Botafogo
- Mirassol x Atlético-MG
- Cruzeiro x Palmeiras
- Grêmio x Bahia
- Coritiba x Santos
- Vitória x Red Bull Bragantino
- Remo x Chapecoense
36ª rodada - 21/11 (sáb), 22/11 (dom) ou 23/11 (seg)
- Fluminense x Mirassol
- Botafogo x São Paulo
- Santos x Grêmio
- Palmeiras x Flamengo
- Red Bull Bragantino x Vasco
- Atlético-MG x Corinthians
- Internacional x Vitória
- Athletico-PR x Remo
- Bahia x Coritiba
- Chapecoense x Cruzeiro
37ª rodada - 28/11 (sáb) ou 29/11 (dom)
- Fluminense x Cruzeiro
- Botafogo x Bahia
- São Paulo x Remo
- Corinthians x Grêmio
- Mirassol x Athletico-PR
- Atlético-MG x Vasco
- Internacional x Red Bull Bragantino
- Coritiba x Flamengo
- Vitória x Santos
- Chapecoense x Palmeiras
38ª rodada - 02/12 (qua)
- Flamengo x Chapecoense
- Vasco x Vitória
- Santos x Botafogo
- Palmeiras x Coritiba
- Red Bull Bragantino x Fluminense
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Athletico-PR x São Paulo
