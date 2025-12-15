menu hamburguer
Futebol Nacional

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com clássico na 2ª rodada

Atual campeão, o Flamengo estreará contra o São Paulo fora de casa

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 15/12/2025
23:35
Atualizado há 3 minutos
Troféu do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Troféu do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
A CBF divulgou, no final da noite desta segunda-feira (15), a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão de 2026. O documento traz informações sobre datas e mandos de campo de todos os jogos da competição e normas da competição.

Com o novo calendário já apresentado pela entidade, a 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será disputada nos dias 28 e 29 de janeiro. Já o final está previsto para 2 de dezembro.

O atual campeão Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. Já o Palmeiras, vice-campeão em 2025, também começará o torneio como visitante, enfrentando o Atlético-MG. A tabela completa permitirá que clubes e torcedores se programem para toda a temporada.

Flamengo Brasileirão
Flamengo é o atual campeão do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Classificação para Libertadores

O Campeonato Brasileiro Série A de 2026 definirá as cinco primeiras vagas do país para a Conmebol Libertadores de 2027. O campeão, o vice, o terceiro e o quarto colocados garantirão acesso direto à fase de grupos da competição continental, enquanto o quinto colocado avançará para a fase preliminar.

Além dessas vagas, a Copa do Brasil 2026 também oferecerá duas oportunidades para clubes brasileiros na Libertadores. O vencedor do torneio conquistará vaga direta na fase de grupos, e o vice-campeão terá acesso à fase preliminar da competição.

Veja abaixo a tabela do Brasileirão

1ª Rodada - 28/01 (qua) ou 29/01 (qui)

  1. Fluminense x Grêmio
  2. Botafogo x Cruzeiro
  3. São Paulo x Flamengo
  4. Corinthians x Bahia
  5. Mirassol x Vasco da Gama
  6. Atlético MG x Palmeiras
  7. Internacional x Athletico PR
  8. Coritiba x Red Bull Bragantino
  9. Vitória x Remo
  10. Chapecoense x Santos

2ª Rodada - 04/02 (qua) ou 05/02 (qui)

  1. Flamengo x Internacional
  2. Vasco da Gama x Chapecoense
  3. Santos x São Paulo
  4. Palmeiras x Vitória
  5. Red Bull Bragantino x Atlético MG
  6. Cruzeiro x Coritiba
  7. Grêmio x Botafogo
  8. Athletico PR x Corinthians
  9. Bahia x Fluminense
  10. Remo x Mirassol

3ª Rodada - 11/02 (qua) ou 12/02 (qui)

  1. Fluminense x Botafogo
  2. Vasco da Gama x Bahia
  3. São Paulo x Grêmio
  4. Corinthians x Red Bull Bragantino
  5. Mirassol x Cruzeiro
  6. Atlético MG x Remo
  7. Internacional x Palmeiras
  8. Athletico PR x Santos
  9. Vitória x Flamengo
  10. Chapecoense x Coritiba

4ª Rodada - 25/02 (qua) ou 26/02 (qui)

  1. Flamengo x Mirassol
  2. Botafogo x Vitória
  3. Santos x Vasco da Gama
  4. Palmeiras x Fluminense
  5. Red Bull Bragantino x Athletico PR
  6. Cruzeiro x Corinthians
  7. Grêmio x Atlético MG
  8. Coritiba x São Paulo
  9. Bahia x Chapecoense
  10. Remo x Internacional

5ª Rodada - 11/03 (qua) ou 12/03 (qui)

  1. Flamengo x Cruzeiro
  2. Vasco da Gama x Palmeiras
  3. São Paulo x Chapecoense
  4. Corinthians x Coritiba
  5. Mirassol x Santos
  6. Atlético MG x Internacional
  7. Grêmio x Red Bull Bragantino
  8. Athletico PR x Botafogo
  9. Bahia x Vitória
  10. Remo x Fluminense

6ª Rodada - 14/03 (sáb), 15/03 (dom) ou 16/03 (seg)

  1. Fluminense x Athletico PR
  2. Botafogo x Flamengo
  3. Santos x Corinthians
  4. Palmeiras x Mirassol
  5. Red Bull Bragantino x São Paulo
  6. Cruzeiro x Vasco da Gama
  7. Internacional x Bahia
  8. Coritiba x Remo
  9. Vitória x Atlético MG
  10. Chapecoense x Grêmio

7ª Rodada - 18/03 (qua) ou 19/03 (qui)

  1. Flamengo x Remo
  2. Vasco da Gama x Fluminense
  3. Santos x Internacional
  4. Palmeiras x Botafogo
  5. Mirassol x Coritiba
  6. Atlético MG x São Paulo
  7. Grêmio x Vitória
  8. Athletico PR x Cruzeiro
  9. Bahia x Red Bull Bragantino
  10. Chapecoense x Corinthians

8ª Rodada - 21/03 (sáb), 22/03 (dom) ou 23/03 (seg)

  1. FFluminense x Atlético MG
  2. Vasco da Gama x Grêmio
  3. São Paulo x Palmeiras
  4. Corinthians x Flamengo
  5. Red Bull Bragantino x Botafogo
  6. Cruzeiro x Santos
  7. Internacional x Chapecoense
  8. Athletico PR x Coritiba
  9. Vitória x Mirassol
  10. Remo x Bahia

9ª Rodada - 01/04 (qua) ou 02/04 (qui)

  1. Fluminense x Corinthians
  2. Botafogo x Mirassol
  3. Santos x Remo
  4. Palmeiras x Grêmio
  5. Red Bull Bragantino x Flamengo
  6. Cruzeiro x Vitória
  7. Internacional x São Paulo
  8. Coritiba x Vasco da Gama
  9. Bahia x Athletico PR
  10. Chapecoense x Atlético MG

10ª Rodada - 04/04 (sáb), 05/04 (dom) ou 06/04 (seg)

  1. Flamengo x Santos
  2. Vasco da Gama x Botafogo
  3. São Paulo x Cruzeiro
  4. Corinthians x Internacional
  5. Mirassol x Red Bull Bragantino
  6. Atlético MG x Athletico PR
  7. Grêmio x Remo
  8. Coritiba x Fluminense
  9. Bahia x Palmeiras
  10. Chapecoense x Vitória

11ª Rodada - 11/04 (sáb) 12/04 (dom) ou 13/04 (seg)

  1. Fluminense x Flamengo
  2. Botafogo x Coritiba
  3. Santos x Atlético MG
  4. Corinthians x Palmeiras
  5. Mirassol x Bahia
  6. Cruzeiro x Red Bull Bragantino
  7. Internacional x Grêmio
  8. Athletico PR x Chapecoense
  9. Vitória x São Paulo
  10. Remo x Vasco da Gama

12ª Rodada - 18/04 (sáb), 19/04 (dom) ou 20/04 (seg)

  1. Flamengo x Bahia
  2. Vasco da Gama x São Paulo
  3. Santos x Fluminense
  4. Palmeiras x Athletico PR
  5. Red Bull Bragantino x Remo
  6. Cruzeiro x Grêmio
  7. Internacional x Mirassol
  8. Coritiba x Atlético MG
  9. Vitória x Corinthians
  10. Chapecoense x Botafogo

13ª Rodada - 25/04 (sáb), 26/04 (dom) ou 27/04 (seg)

  1. Fluminense x Chapecoense
  2. Botafogo x Internacional
  3. São Paulo x Mirassol
  4. Corinthians x Vasco da Gama
  5. Red Bull Bragantino x Palmeiras
  6. Atlético MG x Flamengo
  7. Grêmio x Coritiba
  8. Athletico PR x Vitória
  9. Bahia x Santos
  10. Remo x Cruzeiro

14ª Rodada - 02/05 (sáb), 03/05 (dom) ou 04/05 (seg)

  1. Flamengo x Vasco da Gama
  2. Botafogo x Remo
  3. São Paulo x Bahia
  4. Palmeiras x Santos
  5. Mirassol x Corinthians
  6. Cruzeiro x Atlético MG
  7. Internacional x Fluminense
  8. Athletico PR x Grêmio
  9. Vitória x Coritiba
  10. Chapecoense x Red Bull Bragantino

15ª Rodada - 09/05 (sáb), 10/05 (dom) ou 11/05 (seg)

  1. Fluminense x Vitória
  2. Vasco da Gama x Athletico PR
  3. Santos x Red Bull Bragantino
  4. Corinthians x São Paulo
  5. Mirassol x Chapecoense
  6. Atlético MG x Botafogo
  7. Grêmio x Flamengo
  8. Coritiba x Internacional
  9. Bahia x Cruzeiro
  10. Remo x Palmeiras

16ª Rodada - 16/05 (sáb), 17/05 (dom) ou 18/05 (seg)

  1. Fluminense x São Paulo
  2. Botafogo x Corinthians
  3. Santos x Coritiba
  4. Palmeiras x Cruzeiro
  5. Red Bull Bragantino x Vitória
  6. Atlético MG x Mirassol
  7. Internacional x Vasco da Gama
  8. Athletico-PR x Flamengo
  9. Bahia x Grêmio
  10. Chapecoense x Remo

17ª Rodada - 23/05 (sáb), 24/05 (dom) ou 25/05 (seg)

  1. Flamengo x Palmeiras
  2. Vasco da Gama x Red Bull Bragantino
  3. São Paulo x Botafogo
  4. Corinthians x Atlético-MG
  5. Mirassol x Fluminense
  6. Cruzeiro x Chapecoense
  7. Grêmio x Santos
  8. Coritiba x Bahia
  9. Vitória x Internacional
  10. Remo x Athletico-PR

18ª Rodada - 30/05 (sáb), 31/05 (dom) ou 01/06 (seg)

  1. Flamengo x Coritiba
  2. Vasco da Gama x Atlético-MG
  3. Santos x Vitória
  4. Palmeiras x Chapecoense
  5. Red Bull Bragantino x Internacional
  6. Cruzeiro x Fluminense
  7. Grêmio x Corinthians
  8. Athletico-PR x Mirassol
  9. Bahia x Botafogo
  10. Remo x São Paulo

19ª Rodada - 22/07 (qua) ou 23/07 (qui)

  1. Fluminense x Red Bull Bragantino
  2. Botafogo x Santos
  3. São Paulo x Athletico-PR
  4. Corinthians x Remo
  5. Mirassol x Grêmio
  6. Atlético-MG x Bahia
  7. Internacional x Cruzeiro
  8. Coritiba x Palmeiras
  9. Vitória x Vasco da Gama
  10. Chapecoense x Flamengo

20ª rodada - 25/07 (sáb), 26/07 (dom) ou 27/07 (seg)

  1. Flamengo x São Paulo
  2. Vasco x Mirassol
  3. Santos x Chapecoense
  4. Palmeiras x Atlético-MG
  5. Red Bull Bragantino x Coritiba
  6. Cruzeiro x Botafogo
  7. Grêmio x Fluminense
  8. Athletico-PR x Internacional
  9. Bahia x Corinthians
  10. Remo x Vitória

21ª rodada - 29/07 (qua) ou 30/07 (qui)

  1. Fluminense x Bahia
  2. Botafogo x Grêmio
  3. São Paulo x Santos
  4. Corinthians x Athletico-PR
  5. Mirassol x Remo
  6. Atlético-MG x Red Bull Bragantino
  7. Internacional x Flamengo
  8. Coritiba x Cruzeiro
  9. Vitória x Palmeiras
  10. Chapecoense x Vasco

22ª rodada - 08/08 (sáb), 09/08 (dom) ou 10/08 (seg)

  1. Flamengo x Vitória
  2. Botafogo x Fluminense
  3. Santos x Athletico-PR
  4. Palmeiras x Internacional
  5. Red Bull Bragantino x Corinthians
  6. Cruzeiro x Mirassol
  7. Grêmio x São Paulo
  8. Coritiba x Chapecoense
  9. Bahia x Vasco
  10. Remo x Atlético-MG

23ª rodada - 15/08 (sáb), 16/08 (dom) ou 17/08 (seg)

  1. Fluminense x Palmeiras
  2. Vasco x Santos
  3. São Paulo x Coritiba
  4. Corinthians x Cruzeiro
  5. Mirassol x Flamengo
  6. Atlético-MG x Grêmio
  7. Internacional x Remo
  8. Athletico-PR x Red Bull Bragantino
  9. Vitória x Botafogo
  10. Chapecoense x Bahia

24ª rodada - 22/08 (sáb), 23/08 (dom) ou 24/08 (seg)

  1. Fluminense x Remo
  2. Botafogo x Athletico-PR
  3. Santos x Mirassol
  4. Palmeiras x Vasco
  5. Red Bull Bragantino x Grêmio
  6. Cruzeiro x Flamengo
  7. Internacional x Atlético-MG
  8. Coritiba x Corinthians
  9. Vitória x Bahia
  10. Chapecoense x São Paulo

25ª rodada - 29/08 (sáb), 30/08 (dom) ou 31/08 (seg)

  1. Flamengo x Botafogo
  2. Vasco x Cruzeiro
  3. São Paulo x Red Bull Bragantino
  4. Corinthians x Santos
  5. Mirassol x Palmeiras
  6. Atlético-MG x Vitória
  7. Grêmio x Chapecoense
  8. Athletico-PR x Fluminense
  9. Bahia x Internacional
  10. Remo x Coritiba

26ª rodada - 05/09 (sáb), 06/09 (dom) ou 07/09 (seg)

  1. Fluminense x Vasco
  2. Botafogo x Palmeiras
  3. São Paulo x Atlético-MG
  4. Corinthians x Chapecoense
  5. Red Bull Bragantino x Bahia
  6. Cruzeiro x Athletico-PR
  7. Internacional x Santos
  8. Coritiba x Mirassol
  9. Vitória x Grêmio
  10. Remo x Flamengo

27ª rodada - 12/09 (sáb), 13/09 (dom) ou 14/09 (seg)

  1. Flamengo x Corinthians
  2. Botafogo x Red Bull Bragantino
  3. Santos x Cruzeiro
  4. Palmeiras x São Paulo
  5. Mirassol x Vitória
  6. Atlético-MG x Fluminense
  7. Grêmio x Vasco
  8. Coritiba x Athletico-PR
  9. Bahia x Remo
  10. Chapecoense x Internacional

28ª rodada - 19/09 (sáb), 20/09 (dom) ou 21/09 (seg)

  1. Flamengo x Red Bull Bragantino
  2. Vasco x Coritiba
  3. São Paulo x Internacional
  4. Corinthians x Fluminense
  5. Mirassol x Botafogo
  6. Atlético-MG x Chapecoense
  7. Grêmio x Palmeiras
  8. Athletico-PR x Bahia
  9. Vitória x Cruzeiro
  10. Remo x Santos

29ª rodada - 07/10 (qua) ou 08/10 (qui)

  1. Fluminense x Coritiba
  2. Botafogo x Vasco
  3. Santos x Flamengo
  4. Palmeiras x Bahia
  5. Red Bull Bragantino x Mirassol
  6. Cruzeiro x São Paulo
  7. Internacional x Corinthians
  8. Athletico-PR x Atlético-MG
  9. Vitória x Chapecoense
  10. Remo x Grêmio

30ª rodada - 10/10 (sáb), 11/10 (dom) ou 12/10 (seg)

  1. Flamengo x Fluminense
  2. Vasco x Remo
  3. São Paulo x Vitória
  4. Palmeiras x Corinthians
  5. Red Bull Bragantino x Cruzeiro
  6. Atlético-MG x Santos
  7. Grêmio x Internacional
  8. Coritiba x Botafogo
  9. Bahia x Mirassol
  10. Chapecoense x Athletico-PR

31ª rodada - 17/10 (sáb), 18/10 (dom) ou 19/10 (seg)

  1. Fluminense x Santos
  2. Botafogo x Chapecoense
  3. São Paulo x Vasco
  4. Corinthians x Vitória
  5. Mirassol x Internacional
  6. Atlético-MG x Coritiba
  7. Grêmio x Cruzeiro
  8. Athletico-PR x Palmeiras
  9. Bahia x Flamengo
  10. Remo x Red Bull Bragantino

32ª rodada - 24/10 (sáb), 25/10 (dom) ou 26/10 (seg)

  1. Flamengo x Atlético-MG
  2. Vasco x Corinthians
  3. Santos x Bahia
  4. Palmeiras x Red Bull Bragantino
  5. Mirassol x São Paulo
  6. Cruzeiro x Remo
  7. Internacional x Botafogo
  8. Coritiba x Grêmio
  9. Vitória x Athletico-PR
  10. Chapecoense x Fluminense

33ª rodada - 28/10 (qua) ou 29/10 (qui)

  1. Fluminense x Internacional
  2. Vasco x Flamengo
  3. Santos x Palmeiras
  4. Corinthians x Mirassol
  5. Red Bull Bragantino x Chapecoense
  6. Atlético-MG x Cruzeiro
  7. Grêmio x Athletico-PR
  8. Coritiba x Vitória
  9. Bahia x São Paulo

34ª rodada - 04/11 (qua) ou 05/11 (qui)

  1. Remo x Botafogo
  2. Flamengo x Grêmio
  3. Botafogo x Atlético-MG
  4. São Paulo x Corinthians
  5. Palmeiras x Remo
  6. Red Bull Bragantino x Santos
  7. Cruzeiro x Bahia
  8. Internacional x Coritiba
  9. Athletico-PR x Vasco
  10. Vitória x Fluminense
  11. Chapecoense x Mirassol

35ª rodada - 18/11 (qua) ou 19/11 (qui)

  1. Flamengo x Athletico-PR
  2. Vasco x Internacional
  3. São Paulo x Fluminense
  4. Corinthians x Botafogo
  5. Mirassol x Atlético-MG
  6. Cruzeiro x Palmeiras
  7. Grêmio x Bahia
  8. Coritiba x Santos
  9. Vitória x Red Bull Bragantino
  10. Remo x Chapecoense

36ª rodada - 21/11 (sáb), 22/11 (dom) ou 23/11 (seg)

  1. Fluminense x Mirassol
  2. Botafogo x São Paulo
  3. Santos x Grêmio
  4. Palmeiras x Flamengo
  5. Red Bull Bragantino x Vasco
  6. Atlético-MG x Corinthians
  7. Internacional x Vitória
  8. Athletico-PR x Remo
  9. Bahia x Coritiba
  10. Chapecoense x Cruzeiro

37ª rodada - 28/11 (sáb) ou 29/11 (dom)

  1. Fluminense x Cruzeiro
  2. Botafogo x Bahia
  3. São Paulo x Remo
  4. Corinthians x Grêmio
  5. Mirassol x Athletico-PR
  6. Atlético-MG x Vasco
  7. Internacional x Red Bull Bragantino
  8. Coritiba x Flamengo
  9. Vitória x Santos
  10. Chapecoense x Palmeiras

38ª rodada - 02/12 (qua)

  1. Flamengo x Chapecoense
  2. Vasco x Vitória
  3. Santos x Botafogo
  4. Palmeiras x Coritiba
  5. Red Bull Bragantino x Fluminense
  6. Cruzeiro x Internacional
  7. Grêmio x Mirassol
  8. Athletico-PR x São Paulo

