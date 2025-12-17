Ceará reduz quantidade de lesões pelo terceiro ano consecutivo

O Ceará voltou a reduzir a quantidade de lesões dos seus atletas durante a temporada. Foram 28 contusões ao longo de 2025, sendo esse o menor número desde o início do levantamento anual, iniciado em 2022.

O clube registrou 64 lesões em 2022, 53 em 2023 e 37 em 2024. Com isso, a redução em 2025 foi de 24%. Em detalhes, 16 das contusões foram de origem muscular - melhor número nos registros - e 12 aconteceram por natureza articular. O trabalho nesse tema é feito pelo Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP).

— Os números de 2025 refletem a consolidação de um trabalho construído ao longo do tempo, sustentado por profissionais qualificados e por processos de saúde e performance bem estruturados e consistentes. De forma muito clara neste ano, esse cenário também foi fortalecido por uma diretoria que atuou com coerência ao confiar no embasamento técnico, garantir autonomia ao CESP e apoiar decisões pautadas em critérios profissionais - disse André Martins, coordenador de Saúde e Performance do Ceará.

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

— Essa cultura institucional permitiu alto nível de atuação dos setores do CESP, amadurecimento dos processos, e a manifestação da redução consistente do número de lesões de forma natural e sustentável - completou André.

Ceará tem novo treinador

Rebaixado para a Série B, o Ceará optou por não renovar o contrato de Léo Condé. O técnico estava no clube desde 2024 e, além do acesso em tal ano, venceu um título estadual.

O substituto no cargo é Mozart, que venceu a última Série B à frente do Coritiba. O contrato do profissional é de um ano.