Em ritmo de treino, Palmeiras empata com Universitario e avança na Libertadores

O Palmeiras segue firme na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. No Allianz Parque, a equipe empatou sem gols com o Universitario, na noite desta quinta-feira (21), e garantiu a classificação às quartas de final da competição.

Com o resultado, o Verdão permanece invicto na Libertadores, mas perde o aproveitamento perfeito após oito partidas, somando sete vitórias e um empate.

Como foi o jogo?

Sem a necessidade de se expor dentro do Allianz Parque, o Palmeiras tentou controlar o ritmo da partida, apesar de o Universitario criar algumas chances de perigo, incluindo um gol anulado pela arbitragem por impedimento.

Aos poucos, a equipe de Abel Ferreira começou a trocar passes e encurralar o adversário. O trio de zaga, no entanto, reduziu a velocidade do time, que teve dificuldade para superar a linha defensiva do Universitario. Apenas nos minutos finais da primeira etapa o Alviverde teve sua primeira grande oportunidade, quando Allan venceu a disputa com os zagueiros peruanos e cabeceou com força na trave.

A segunda etapa foi uma extensão dos 45 minutos iniciais, com ambas as equipes tendo dificuldades para criar chances de perigo. Com o passar do tempo, Abel Ferreira rodou o elenco alviverde, mantendo a linha defensiva.

Nos minutos finais, Weverton fez ótima defesa em chute cruzado, garantindo a invencibilidade do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Vitor Roque teve oportunidade de marcar de voleio, mas a bola passou rente à trave rival.

Classificado e com baliza zero, o Palmeiras está agora a cinco jogos de buscar novamente a glória eterna.

Abel mantém dupla de ataque

Mesmo com a possibilidade de poupar alguns titulares após a ampla vantagem no jogo de ida, Abel Ferreira optou por manter Vitor Roque e Flaco López no ataque. Fundamental no Peru com três gols, a dupla teve atuação discreta no Allianz Parque.

Após hesitar em colocar os centroavantes juntos na equipe titular, o treinador voltou atrás e manteve os jogadores reunidos, algo que será importante para o sucesso da equipe a curto prazo nesta temporada.

Na temporada de maior investimento da "Era Abel Ferreira", com onze contratações, cabe ao velho conhecido Flaco López, incluído na pré-lista da Seleção Argentina, liderar a artilharia do Palmeiras, com 15 gols.

Flaco López, atacante do Palmeiras, disputa a posse de bola com jogador do Universitario (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 UNIVERSITARIO

OITAVAS DE FINAL - VOLTA - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Allan (PAL); Carabalí (UNI)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Micael; Giay (Khellven), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Mauricio, Allan (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson (Piquerez); Vitor Roque (Facundo Torres) e Flaco López.

UNIVERSITARIO (Técnico: Jorge Fossati)

Britos; Carabalí, Santamaría e Di Benedetto; Andy Polo, Concha (Valera), Jesus Castillo, Guedes (Murrugarro) e Velásquez; Churin (Calcaterra) e Jairo Velez (Rivera).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI);

📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).