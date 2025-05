Palmeiras domina o Bolívar e garante a liderança geral da Libertadores

O Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), no Allianz Parque, e garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Libertadores. Murilo e Facundo Torres marcaram os gols ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira entra em campo na última rodada apenas para cumprir tabela. Já os bolivianos, eliminados da Libertadores, buscam a terceira colocação do grupo para garantir uma vaga no mata-mata da Sul-Americana.

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou completamente o primeiro tempo no Allianz Parque. Com o controle das ações desde o apito inicial, o time de Abel Ferreira encurralou o Bolívar e abriu o placar logo aos cinco minutos, após cruzamento preciso de Piquerez para Murilo.

Aos 11, foi a vez de Facundo Torres deixar o dele. Maurício recebeu com liberdade pela direita e cruzou na medida para o uruguaio, que só completou para o gol. Do outro lado, o goleiro Weverton teve pouco trabalho, mas mostrou segurança nas raras vezes em que foi exigido.

Os minutos finais do primeiro tempo foram marcados por muita disputa no meio de campo e pouca criatividade ofensiva. A torcida alviverde, no entanto, fez a festa nas arquibancadas e exaltou a boa fase do time, que lidera tanto a Libertadores quanto o Brasileirão.

As equipes voltaram sem o mesmo ímpeto ofensivo para os 45 minutos finais, e o jogo ficou concentrado na intermediária boliviana, que teve dificuldade para sair com a bola dominada do setor defensivo.

Ambos os times balançaram as redes, mas os gols foram anulados pela arbitragem. Antes de ser substituído, Vitor Roque avançou livre e teve a chance de marcar o terceiro, mas perdeu a disputa corporal com o zagueiro adversário.

Murilo comemora gol do Palmeiras na partida contra o Bolívar, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras fecha sua participação na fase de grupos contra o Sporting Cristal, no dia 28 de maio, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia e horário, o Bolívar recebe o Cerro Porteño com a missão de lutar por uma vaga na Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 BOLÍVAR

5ª rodada — Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

⚽ Gols: Murilo (5' 1º/T) e Facundo Torres (11' 1º/T);

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mayke); Maurício (Raphael Veiga), Facundo Torres (Luighi) e Vitor Roque (Flaco López).

BOLÍVAR (Técnico: Flavo Robatto)

Cordano; Yomar Rocha, Torrén, Rubén Ramírez (Quinteros) e José Sagredo; Robson Matheus, Justiniano, John Velásquez (Bruno Sávio) e Melgar; Pato Rodríguez e Fábio Gomes.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

🚩 Assistentes: Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)

📺 VAR: German Delfino (ARG)