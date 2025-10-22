Em noite brilhante de Carrascal, Flamengo vence Racing em jogo de ida da semifinal da Libertadores

O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, opção de Filipe Luís para começar entre os titulares. O colombiano, que teve uma atuação brilhante, marcou o gol da vitória já na reta final do segundo tempo.

Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).

Como foi o jogo

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

Pedro em Flamengo x Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

Segundo tempo

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcador.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã, e coroou a sua grande atuação no Rio.

O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Brasileirão. No sábado, o time de Filipe Luís visita o Fortaleza. O Rubro-Negro é o segundo colocado, com 61 pontos (a mesma pontuação do líder Palmeiras).

✅ Ficha técnica

FLAMENGO 1X0 RACING

Libertadores - Jogo de ida das semifinais

📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Carrascal, 40'/1°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA); Santiago Sosa e Zuculini (RAC)

🟥 Cartão vermelho: -

💸 Renda: R$ 9.714.891,25

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 71.378

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho, Pulgar e Arrascaeta (Samuel Lino); Carrascal, Luiz Araújo (Plata) e Pedro (Bruno Henrique).

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Colombo, Sosa, Marcos Rojo, Martirena; Zuculini, Rojas (Facundo Mura) e Almendra; Conechny, Solari (Matías Zaracho) e Martínez (Adrián Balboa).

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

