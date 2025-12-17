Luciano com futuro incerto para 2026? Entenda a situação do jogador no São Paulo

Luciano tem futuro incerto para a temporada 2026 do São Paulo. Camisa 10 do clube, tem contrato até o final de 2026, mas o Lance! confirmou que a presença do atacante não é tão garantida assim.

O jogador vem despertando interesse no mercado. Embora nenhuma oferta formal tenha sido apresentada até o momento, alguns clubes já buscaram informações sobre a sua situação. Paralelamente, ainda não houve avanço nas conversas sobre uma possível renovação de contrato.

Assim, apesar do otimismo da diretoria e da forte identificação do próprio Luciano com o clube, o cenário segue indefinido e sem uma decisão totalmente concretizada sobre o seu futuro.

O empresário do atleta deu uma entrevista ao "ge", na qual destacou que, de fato, o futuro do atacante está em aberto.

– Seu respeito é muito grande e deixa isso muito claro. O desejo do Luciano é continuar trabalhando. Se ele puder trabalhar onde está valorizado, onde se sente feliz, onde consegue produzir, entregar seu trabalho, é ali onde gostaria de estar. Propostas financeiras que podem mudar significativamente a vida do atleta também são importantes - disse Angelo Canuto, responsável pela carreira do 10, na entrevista.

Luciano tem contrato até o final de 2026 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Vale destacar que, no passado, ventilou em equipes da Arábia Saudita. Inclusive, em 2023, Luciano recusou uma proposta considerada altíssima que partiu do Damac Saudi Club por desejo próprio. Na época, pensando na decisão da Copa do Brasil, mais tarde conquistada pelo Tricolor.